Manatu a le Sui o Amerika Samoa i le Konekeresi – Uifaatali Aumua Amata

E lagona lo’u fa’atauva’a pe alai ae toe faatepa le atunuu i le tala’aga o le Nofoa o lo’o ua ou se’ei ai, aua sa taumafai mai e tama matutua öna faaofi se leo mo Amerika Samoa, ae o lenei ua tafili le na, ma ua iloga fo’i ona maua avanoa lelei e aiaia faatasi ai maliliega ma aiaiga e fa’atautaia ai mataupu eseese ua aiaia e le Konekeresi, ae ua sa’a ai i ma’a o malie i lenei vaitau lo outou Faipule tautua mo Amerika Samoa le atunuu peelina.

Na amata mai ona fatufatu mea lelei mai e i latou na mua i malae e afua mai le Afioga le Gafatasi Fuimaono Asuemu Ulufaleilupe mai Aoloau ma Futiga, lea na amataina ona sailiili toto’a i aiaiga ma vala o tulafono e suia i le pale feagai ai o Amerika Samoa ma le Malo Tele o Amerika.

Ua mautinoa, o i latou na ta’imua ua latou fa’afaigofieina mea uma mo i latou ua soloa’i atu e se’ei ma tautua le atunuu i lenei vaitau. Ua i ai suiga lelei sa latou mua’i alauta ma aiaia ina ia mataituina lava le tautuaina o Amerika Samoa.

Ua mae’a suia le tulafono ma a le Iunaite Setete o Amerika ma ua amana’ia le fa’aoloolo ma’au a le tatou Teritori ina ia faia nei suiga lelei.

O le ulua’i sui lava na tofia mo lea nofoa i le tausaga e 1971 se’ia pa’ia le tausaga e 1975 o le afioga le Gafataasi Fuimaono Asuemu Ulufaleilupe. O ia lea na mua’i faia lona sao i le tofi ma ua iloga foi suiga sa ia matua galue ina ia fa’aofi ma suia ina ia lagona le leo mai le Sui o Amerika Samoa i le fonotele a l Konekeresi.

I le taimi o lana nofoaaiga sa mafai ona ou galue fa’atasi ma ia, o se avanoa taua na ou faaaogaina tatau ou te galue ai i lana taupulega.

Na ou matauina lelei ala e mafai ai ona ia fa’atauanaui sui iloga o le Konekeresi avanoa lelei mo ni alamanuia mo le tatou teritori.

E tuusa’o lava ona lagona e faailoa mea o loo mana’omia lava e Amerika Samoa. Ma ua ia faatalosaga sa’o lava fo’i suiga taua o tulafono a le Iunaite Setete o Amerika ina ia aofia ai Teritori i a latou alagamanuia.

O le na ia tofia e avea ma ona lagolago e pulea lana aufaigaluega i le Laumua, o le tofa Va’alele T. Ale ae o lo’u nei sui faatauva’a na tofia e avea ma Fesoasani muamua a le tatou Sui i Uosigitone A.U. Fuimaono Ulufaleilupe i le tausaga 1971-1972.

Ina ua ou tu’ua le tatou Ofisa o le tatou Sui i le Konekeresi, ia ua ou mauaina le tasi avanoa a le Feterale i le tausaga 1972, na tofia loa lea e e le afioga le Gafatasi i latou ua mae’a a latou tuamfaiga fa’aloia: Eni F. Hunkin, Michael Kruse ma Roy Hall mo tiute uma e moomia ai ona fautuaina o ia i aiaiga o tulafono a le MaloTele.

E mautinoa lava le tele o ele saao o lana afioga le Gafatasi Fuimaono A Ulufaleilupe i lona sao na mua’i mua i malae i le taumafaiga fa’aupufai o maloi le va feagai ai o Amerika ma Amerika Samoa ma lana faigamalo faateritori.

Mai le tausaga 1975 i le tausaga e 1977 na tautua ai le susuga Aifili Paulo Lutali, ma o se tasi fo’i lea na muai tula’i ai se Sui Temokalasi e avea ma Kovana Sili o le Malo o Amerika Samoa. ina ua mae’a lana nofoaiga i le Sui mo le Konekeresi i Uosigitone. Ua tatou iloa e i ai fo’i le aoga tele o lona tulai mai o le sui filifilia mo Amerika Samoa i le Konekeresi. O ia lea o se tasi sa tautua o le Faia’oga mai le amataga o lana auaunaga ia Amerika Samoa, ma o lo’o fa’aigoaina ai le a’oga tulaga muamua lava e tasi i Aunuu ia te ia. Soso’o lea ma avea foi o ia ma Loia ma faatuina lona Ofisa Loia, ae le’i avea ai ma Kovana o Amerika Samoa.

O le sui lona tolu o le tofa le To’oto’o o le Fale’ula Fofo I’iga Iosefa Sunia. I le amataga ona faamalosia le suiga o le tulafono a le malo tele ma ua palotaina sui mamalu e aofia ai ma sui i le Konekeresi a le Malo tele i le 1978, na fa’apasia ai loa o le a palotaina fa’alautele le tofi o le Sui i le Konekeresi, na tula’i le Sui mamalu ma taliu mai i fanua ma taumafai mo le tofi Sui i le Konekeresi mo Amerika Samoa ma manumalo ai i le palotaga o le 1980 se’ia oo i le tausaga 1988.

Peita’i o le sui na soso’o ai, e 26 tausaga o lana nofoaiga, o le tofa Faleomavaega Eni Hunkin. E tau fai taua uma lava nofoaiga nei e tolu na mua’i mua i malae, i le Nofoa o Amerika Samoa i le Konekeresi a le Malo Tele, ma “ua sa’a ai i ma’a o malie” i latou ua soloa’i atu i le tofi ina ia fa’aauau le tautuaina o le tatou atunuu. O le nofoa ua tatou mauaina nei, aua sa fafau mai i le tofa na moe ma sailiiliga loloto a i latou na muaimalae i le tulaga o Upufai o malo ae maise i le feagaiga osia a Amerika Samoa ma le Iunaite Setete o Amerika.

Ina ua mafai ona fa’aofi suiga lelei i le tulafono tamau a le Malo Tele ma ua mafai ai ona suia mai le aiaiga o le tulafono e mafai ona maua le nofoa o Amerika Samoa i le Konekeresi, ua fa’afaigofie mea uma, ma ua tele fo’i le malosi’aga ua maua e le tatou tofi e auai ai i aiaiga o tulafono tau fa’aofi ina ia pasia ma ni maga e mafai ai ona faatele alamanuia mo Teritori o Amerika lea e aofia ai ma i tatou. O nei taumafaiga uma na galulue faatai i ai le afioga le Kovana Sili o Amerika, i lena vaitau, Uifa’atali Peter Coleman ma le sui sa ia afuafuaina nei suiga mo le Nofoa, lea na mafai ai ona u’una’ia malosi lea taumafaiga ma a’e malo ai le finauga.

O se tasi lava o mau sili ona faagae’etia ai le agaga fa’afetai i le taumafaiga Fofo I.F. Sunia a’o tula’i i lea tofi taua, na mafai ai ona mautu le nofoa o Amerika Samoa i le Konekeresi e pei ona i ai i le taimi nei. O se tasi o tiute na ia faatino i lana nofoaiga na mafai ai ona fa’ato’a ulufale nisi o fanau a’oga e pasi atu i tatou a’oga maualuluga i le Teritori ma ulufale i Academy a vaega au eseese i le Iunaite Setete o Amerika. O se tasi o nei ulua’i sui na tofia mo lea faiva e a’otau fa’ata’ita’i o vaega au, lea ua tofia nei e avea ma Pule o le Aufaigaluega i lo’u Ofisa i le Laumua nei, Leafaina Tavai, lea na faai’u ma le manuia mai ana a’oa’oga i le US Sevice Academy i West Point! Na fa’ato’a mae’a le nofoaiga a Fofo i le tausaga e 1988.

O loo faaauau pea lea tautua e oo mai i le taimi nei, aua o le nofoaiga fo’i na soso’o mai ia Fofo I.F. Sunia o le tofa lea Faleomavaega Eni Hunkin, ma sa iloga foi le umi o le tautua a le sui lea mo le 26 tausaga, 13 nofoaiga na filifilia ai pea o ia e Amerika Samoa e fai ma o latou Sui Mamalu i le Konekeresi. Na ausia e ia le ulua’i sui ua leva ona tula’i i lea tofiga i totonu o le Konekeresi atua a le Iunaite Setete. O lena matati’a e le o ausia lava e se tasi i totonu o le Koekeresi atoa, e oo mai i le aso.

E ese mai lana lea tautua i le Konekeresi, ae sa mua’i tautua fo’i Faleomavaega Eni i le USArmy ma le US Army Reserve. O se faaeaga sili na ia maua mai lo tatou atunuu ina ua mafai ona fa’asuafaina Falema’i o le Vetereni i Amerika Samoa e taualoa ai le tautua a lea fo’i sui mamalu sa matua iloga lna tula’i mai e tautua lona malo ma ona tagata lautele.

E lagona ai le faatauva’a o lenei sui ina ua tula’i mai ua filifilia e Amerikaa Samoa, e faaauau ona fa’ataunuu le tautua mai le Nofoa i le Konekeresi, ma ia fai ia mafai le auaunaga.

O le fausaga mautu sa aiaia mai e nei sui, lea ua faaauau ai le gauega, ma e mata’i fo’i se isi suiga lelei e mafai ona fa’aofi, pe a alia’i mai se avanoa lelei, ina ia mafai ona faatupula’ia ai galuega lelei e tapena mai mo le atunuu pele.

O le taua o faiva na gapatia ai nei sui mamalu mai le amataga, ua mafai ai ona aiaia le suiga o le tulafono i le tausaga e 1978, ma ua mafai ai ona ulufale le Sui Tofia o Amerika Samoa i sona nofoa aloa’ia i le Koeresi e pei ona i ai nei.

O le mau a le atunuu “Aua ne’i galo Afi’a i si ona vao!” E ao ia i tatou uma ona faafetaia le tofa mamao ma le agaga tautua o nei sui uma e to’afa na tula’i ma tapena mai le nofoa o Amerika Samoa e tauasa ma saili manuia o ona tagata mai le Konekeresi a le Malo Tele o Amerika. O se tautua ua au ma ua iloga ona tatou patipatia i lenei vaitau e le sui faatauva’a o lo’o tulai e fa’aauau le auaunaga!

“Tatou ae ae lea manu ua ulu!” i se taumafaiga ua mafai e le outou sui faatauva’a e fai ma sona ‘ai i le filigamaea ma faiga fa’aupufai o Malo i le tai o’oo’o!