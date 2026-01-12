Loka se tamaititi 15 tausaga i osofaiga a leoleo i Samoa

Apia - SAMOA

E to’a 12 ni tagata sa faapea ona ave faapagotaina e leoleo a le malo tuto’atasi o Samoa, talu mai se latou osofa’iga mo fualaau faasaina, i Savaii, i le vaiaso ua tuanai, o lo’o ua aofia ai ma se tamaititi e 15 tausaga.

Na fa’amaonia e le sui Komesina a Leoleo, le susuga ia Leiataua Samuelu Afamasaga, o le lua a’i lea o tamaititi 15 tausaga ua ave faapagotaina ona o osofa’iga a leoleo, ma o le a molia i la’ua i moliaga mo tagata matutua, ona o le ogaoga o mataupu o lo’o a’afia ai.

E tolu afioaga o Savaii, sa faapea ona faia ai osofa’iga fa’afuase’i a leoleo, na aofia ai Maota, Salelologa ma Fa’ala, Palauli. Ma e to’atolu ni tamaitai ma ni alii se to’aiva, i le va o le 15 ma le 50 na lokaina mai ai.

I le saunoaga a Leiataua, o i latou uma nei, e le faigaluega, ae peitai, o a latou aseti, e tutusa ma tagata ua mautu ma lelei galuega.

O meatotino sa aoina e leoleo mai i a latou osofa’iga i Savaii, na aofia ai vaega o fualaau faasaina (Aisa), lau mariuana, sikaleti mariuana ua mae’a ona ta’ai, o la’au malolosi e le’i fa’alaiseneina, o pulufana ma tinoitupe na silia ma le $5,000.

Sa faamaonia e Leiataua le silia ma le to’a 50 tagata, ua lokaina i le falepuipui i Tanumalala talu ona amata a latou osofa’iga. Ma o le ulua’i taimi lenei ua to’atele nisi na tu’ua’ia i le feavea’i nana o fualaau faasaina, ua lokaina, i le taimi e tasi.

Sa fa’aleoina e Leiataua le agaga fa’afetai i le lagolago malosi a Alii ma Faipule o afioaga, na fesoasoani i le tau sailiga o i latou ua molia.

E tusa ai ma ni fa’asea ua faia e faasaga i leoleo, i le fa’asalalauina o ata ma afioaga o i latou ua molia, na saunoa Leiataua, o lo’o ua iai i le ofisa leoleo ia le malosiaga e fa’asalalau ai ata ina ia nofo uta ai tagata o le atunu’u.

Ua toatele nu’u ua faia ni a latou fa’ai’uga e faasaga ia i latou ua molia ma sa faamamafaina e Leiataua, o vaega o fualaau faasaina o se fa’afitauli numera tasi lea o lo’o feagai nei ma le atunu’u ma o lo’o galulue punoua’i le Minisita o Leoleo ina ia tineia lea tulaga.

I nisi o osofa’iga lata mai, sa maua ai e leoleo ia ni vaega o fualaau faasaina i aiga, o iai matua ma fanau ma ua tulimata’i e tagata faatau fualaau faasaina, ia le ‘au talavou ma fanau a’oga.

Sa faaalia foi e Leiataua ia lo latou galulue vavalalata ma leoleo o Amerika Samoa, e ala i le faasoaina o fa’amatalaga ma ripoti, lea na mafai ai taofia afifi na aveina atu mai Amerika Samoa.