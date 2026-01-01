Loka se tamaitai i le fa’ao’olima i sona uso

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 4 o Tesema, 2025, na valaau atu ai se teine talavou i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoasoani ona o se faalavelave o lo’o tupu i le latou aiga. E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o tu’ua’ia ai Moana Iolama i lona fa’atupu vevesi, i lona ‘e’e ma palauvale i lona uso ma lona tina.

Sa ta’ua foi e le tamaitai talavou na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le sauaina e lona uso (le na molia) o lona uso, i se u’amea, e 6 futu le umi.

Na agai atu loa leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma faatalanoaina le tamaitai talavou na valaau mai i le ofisa a leoleo. Sa faasino ifo e le tamaitai talavou, i leoleo, ia le itu sa agai atu ai le na molia.

A’o faia le sailiga a leoleo, mo le na molia, sa va’aia o ia i tua o le fale ae na tamo’e ‘ese ina ua agai atu iai leoleo. Ma ina o taumafai leoleo e lokaina mai o ia, sa tete’e mai le tamaitai i gaioiga a leoleo, a’o latou taumafai e ta’ita’i atu o ia i le taavale a leoleo. Ae o le taimi atoa lea, o lo’o ‘e’e ma palauvale ai le na molia ma fai atu i leoleo, e tu’u o ia.

Sa o’o foi nisi leoleo fa’aopoopo e fesoasoani i le lokaina mai o le na molia, ae sa le tu’ua ai le ‘e’e ma palauvale o le na molia.

Ina ua mae’a ona lokaina e leoleo ia le na molia, sa o latou siakiina le aiga, po o iai seisi o manaomia ona siaki e se fomai, ae e le’i malaga ese atu ma le na molia.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le tamaitai na a’afia, sa ia faamatalaina ai le va’aia o lona uso i le 5:00 i le afiafi, ae e alu atu lava ma ‘e’e ma palauvale, a’o le taimi lea o lo’o fai ai se latou teuga fanua ma nai ona tei laiti. A’o vele lana vao (tamaitai na a’afia) sa ia lagona mai le faatonuina e lona tina ia le na molia, e tu’utu’u i lalo ia lona leo. Ae palauvale atu le na molia, i lona tina ma faatonu lona tina e tapuni lona gutu.

Sa fa’ateteleina le mataupu, ina ua fa’ate’ia o ia, i le alu atu o lona uso (le na molia) ma amata ona pisa atu i ni faafitauli na tutupu muamua, ma amata ai loa le la tauga’upu. Ona u’u mai lea e lona uso (le na molia) o se paipa u’amea, e 6 futu le umi, ma sasau atu ia te ia (tamaitai na a’afia) ma tau i lona papatua.

O iina na oso mai ai le tamaitai na a’afia, ma avau a la fusuaga ma lona uso (le na molia).

Sa faatalanoaina foi e leoleo ia le tina matua (molimau) ma na faamatala e le tina matua le faia o se latou galuega ma lana fanau laity, ae o latou faalogoina se tagata o ‘e’e ma palauvale leotele mai le auala, i tafatafa o le latou fale.

Ina ua alu atu le tina matua (molimau) e siaki, sa ia iloa ai, o lana tama teine matua, o Moana Iolama (le na molia). O lea na ia valaau atu ai ia Moana (le na molia) e tu’utu’u i lalo lona leo, ae fa’aali atu ai le le fa’aaloalo o le na molia.

Sa ta’ua foi e le tina matua, le savali atu o le na molia i leisi ana tama teine (le na a’afia) o lo’o faamama mai le latou fanua i tua o le fale, ma amata se la tauga’upu. Ona ia va’aia lea o le na molia, ua savali atu i le u’u mai se paipa ma ta ai le papatua o leisi ana tama teine (le na a’afia). Ma amata ai loa le fusuaga a lana fanau teine.

Na fa’aalia i su’esu’ega a leoleo ia le nofo va’ava’aia o le na molia, ma o lana masani lea, o le faatupu vevesi.

O moliaga na faia faasaga ia Moana Iolama, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, ae e si’itia lona fa’asalaga i fa’asaga mo moliaga ‘D’ i solitulafono mamafa, lea e mafai ona nofosala ai i le falepuipui e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe; po o fasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Tete’e i taumafaiga a leoleo e ave faapagotaina – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga e tasi, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000 po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.