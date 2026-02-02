Loka se alii i le sese o le fale na alu iai, ae fiu tagata e tuli i fafo

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa lokaina i le taeao o Tesema 28, 2025 ia le susuga ia Petelo Mikaele Korea, talu ai lona faatupu vevesi i le fale o se aiga i Malaeimi.

E tusa ai ma ripoti a leoleo, e taunu’u atu i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa va’aia ni tagata o tutu i fafo o se fale. Ma sa faamatalaina e se tasi o i latou, ia le alu atu o Petelo ma alu i totonu o se fale a se aiga, e aunoa ma se faatagana. Fai mai le faamatalaga a molimau, na alu atu lava le na molia, alu sa’o i totonu o se potu moe ma loka mai le faitoto’a.

O se taimi mulimuli ane, na alu atu ai le e ana le fale e siaki ia le alii o Petelo (le na molia). Ae na fiu le pule o le fale e tu’itu’i le faitoto’a o le potu moe ma taumafai e talanoa i le na molia. Ae sa na’o na tago o Petelo (le na molia), i le tatala mai le faitoto’a ma palauvale mai i le pule o le fale ma lu’i e la te fufusu.

E tusa ai ma faamatalaga a molimau, na i’u ina le toe lava le onosa’i a le pule o le fale, ma ia tu’iina loa Petelo (le na molia).

Na feosofi atu nisi ma taumafai e fa’ato’ato’a le mataupu. Ae peitai, sa le’i suia ai uiga o le na molia. Sa fa’ailoa atu foi e molimau, i leoleo, le leai o se fa’atagana na tu’uina ia Petelo (le na molia) e ulufale ai i totonu o le fale.

Sa maitauina e leoleo, e pei sa fa’asua’ava ia Petelo (le na molia) ma na fiu foi leoleo e talatalanoa iai, ae sa le’i tali lelei mai iai le na molia.

Na i’u ina mafai ona ave’esea mai Petelo (le na molia) mai i totonu o le fale ma aveina atu i le Ofisa a Leoleo mo le faatalanoaina. Ae ina ua o latou taunu’u i le ofisa a leoleo, sa tapa ia le na molia i se auaunaga a le EMS.

Sa le’i mana’o foi o ia (le na molia) e faia sana faamatalaga i leoleo.

O moliaga na faia fa’asaga ia Petelo Mikaele Korea, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le le silia ma aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: o se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

E leai se fa’amauauga o se tupe fa’atulagaina, na mafai ona totogiina e tatalaina ai le molia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.