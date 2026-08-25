Loka se alii i lona faia o ni amioga mataga i ni teineiti talavou se to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ia Iulai 30, 2026, sa o’o atu ai se tama loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo, i Tafuna, ma ripotia ia se faalavelave na a’afia ai nai ona alo tamaitai, e 10 ma 12 tausaga, le matutua.

[Ua le lomia suafa o i latou na a’afia ma molia, i lenei mataupu, aua le puipuiga o nai tamaitai talavou, sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu le tama loto mafatia, i le ofisa a leoleo, i le 6:15 i le afiafi, ma ripotia le mataupu sa a’afia ai lana fanau teine. Sa faapea ona agai atu loa leoleo, i le fale o le aiga, na tupu ai le faalavelave, ma aumai ia ia teineiti sa a’afia, i le ofisa a leoleo.

O iina i le ofisa a leoleo, sa fa’aleoina ai e teineiti na a’afia, ia le igoa o le tagata, sa faia ia uiga mataga ia i la’ua.

Na mua’i faatalanoaga a leoleo ma le tamaitai e 12 tausaga, i luma o lona tama. Ma na ia faamatala i leoleo, ia lo la o ma lona tuagane laititi, i le 2 i le aoauli, i le fale o lona ‘aunty’, e le mamao mai i le latou fale.

E o atu i totonu o le fale, o lo’o moe ia le na molia, i luga o le laulau ‘ai. Ae na te’i mai i luga, ona o le tauvala’au a le tamaitai na a’afia, i lona tuagane laititi. O se taimi mulimuli ane, na faatonu ai e le na molia, ia lona tuagane, e alu i fafo e ta’a’alo ma ana uo. Ae sa fai atu le teineititi, i lona tuagane, e la te nonofo i totonu, peitai, na toe taumafai ia le na molia, e tuli i fafo ia le tamaititi laititi.

Sa ta’ua e le teineititi 12 tausaga, ina ua alu i fafo ia lona tuagane, sa savali atu ia le na molia, a’o iai o ia (teineititi) i totonu o le umukuka, ma taumafai e toso mai o ia (teineititi), i totonu o le potu moe a lona ‘aunty’.

O le ‘e’e leotele o le teineititi 12 tausaga, na lagona mai e lona tuagane ma toe tamo’e mai i totonu o le fale, sa mafai ai ona sola ‘ese le teineititi na a’afia, mai totonu o le fale.

I le faatalanoaga a leoleo ma le teineititi 10 tausaga, sa faamatala ai e le teineititi, ia le valaau atu a le na molia, a’o ia savali atu i le fale a lona ‘aunty’. Na fesili atu le na molia, i l e teineititi, po o fea a alu iai, sa tali mai le teineititi, o la e alu i le fale a lona ‘aunty’.

Ona valaau atu lea o le na molia, i le teineititi 10 tausaga, e faatali mai, e la te o faatasi.

Ina ua o la taunu’u i le fale o le ‘Aunty’ a le teineititi, sa faatonu o ia, e le na molia e alu i le fale le ta’ua, e fa’amama ona lima.

Ae peitai, sa fa’ate’ia le teineititi, ina ua mulimuli atu ai ma le na molia, i totonu o le fale le ta’ua ma loka le faitoto’a. Ona taumafai lea o le na molia, e milimili ma sogi atu i le ‘alafau a le teineititi na a’afia.

Sa fa’ailoa atu foi e le teineititi, i leoleo, ia le taumafai o le na molia, e fa’amalosi o ia, a’o ia taumafai e u’una’i ‘ese le alii ma ulufafo mai i le fale le ta’ua. Sa fa’alua ona taumafai le teineititi, e sola ‘ese mai i totonu o le fale le ta’ua, ae peitai, sa tu le na molia, i luma o le faitoto’a.

Ina ua faamanuiaina taumafaiga a le teineititi na a’afia, ma sao mai i fafo, sa ia fai atu i le na molia, o le a ia (teineititi) alu e ta’u i lona tama le mea sa tupu.

Ia Iulai 31, 2026 i le 2:32 i le aoauli, na agai atu ai leoleo, i le fale o le na molia, ma aumai o ia i le ofisa a leoleo, mo le fa’atalanoaina.

Sa fa’amaonia e le na molia, ia molimau a teineiti uma e to’alua, e tusa ai ma lona taumafai, e fa’amalosia i la’ua.

O moliaga sa faia fa’asaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1, 2 & 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘I’, i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4: Taofiofi o se tagata - O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 5: Faia o amioga mataga, i lona tulaga muamua – O se vaega ‘O’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 6: Taumafaiga e faamalosi se tamaitai – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le fitu tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina ia le na molia, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona ai ona tatalaina i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.