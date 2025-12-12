Loka ni alii se to’alua na tu’ua’ia i le umia o fualaau faasaina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 6 o Novema, sa fa’atino ai e sui malu o le malo ia se su’esu’ega, i lalo o se faatonuga mai i le faamasinoga, sa ave faapagotaina ai ni alii se to’alua, o Leni Vaivao ma Sonny Kelemete, i moliaga o le umia o ni vaega o fualaau faasaina, tupe ma ni meatotino e masani ona fa’aaoga e afifi ai fualaau faasaina.

I fa’amaumauga a le faamasinoga e pei ona sa failaina i le aso 7, sa ta’ua ai le faatinoina e sui malu o le malo, o se su’esu’ega, e pei ona faatonuina mai e le faamasinoga, i le fale a Kelemete (le na molia), i le aso 6 o Novema.

O leisi igoa vala’au a Kelemete, o “Moosky”, ma sa na’o ia na nofo i le fale, na osofa’ia e leoleo.

I lea su’esu’ega sa maua ai e leoleo, i totonu o le potu moe a Kelemete, ia ni la’au malolosi se lua.

O nei a’upega, o lo’o fa’asaina ona umia e se tagata, se’ia vagana se laisene po o se pemita, e saini mai e le Komesina o Leoleo. Ae e pei ona sa fa’ailoa e leoleo i le Komesina, e leai se pemita a le na molia, e mafai ai ona ia umia nei a’upega.

Fa’atasi ma la’au malolosi, sa maua foi e leoleo ia se pauta siliva, na masalomia o se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa. E le gata i lea sa maua ai foi se fua (scales) ma oloa e fa’aaoga e afifi ai ni oloa, e pei o ‘straws’ ua mae’a ona tipitipi, ma tama’i taga pepa iila, e le’i fa’aaogaina.

Sa mauaina ai foi e leoleo, o se vaegatupe e $4,000, ma sa iai se talitonuga, o tupe na maua mai i le fa’atauina atu o vaega o fualaau faasaina.

I le fa’aauauina o su’esu’ega a leoleo, sa fa’ailoa ai le leai o se galuega a Kelemete (le na molia), ma e le’i iai se taimi na faigaluega ai.

Ina ua ave faapagota e leoleo ia Kelemete, sa maua ai e leoleo ia se tinoitupe e $500 ma nisi o vaega o fualaa faasaina.

Na ave faapagotaina ai foi e leoleo, i lea lava osofa’iga, ia Leni Vaivao, lea na maua ia te ia, ia se paipa mata’eta’e, lea o lo’o fa’aaoga e ula ai le Aisa, ma nisi tama’i taga pepa iila, o iai ia ia vaega o fualaau faasaina (Aisa).

O nei mea uma sa faia iai su’esu’ega a leoleo, ma fa’amaonia o le Aisa.

Na molia ia Leni Vaivao i lona umia fa’atulafonoina o se vaega o fualaau faasaina – O se solitulafono e mafai ona faasala ai se tasi i le falepuipui, i le va o ma le lima ma le 20 tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Ae o Sonny Kelemete, na molia i moliaga e tolu, o le Umia o vaega o fualaau faasaina faapea ma le Umia o vaega o fualaau faasaina ma se fuafuaga e fa’atauina atu – O nei moliaga, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 20 tausaga (i le moliaga e tasi), po o se sala tupe e $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faapea foi ma moliaga e lua, i le Umia fa’asolitulafono o se a’upega malosi – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai se tasi i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe sa faatulagaina e le faamasinoga, na mafai ona toe tatalaina ai Kelemete ma Vaivao mai i le falepuipui, a’o faagasolo a la faamasinoga.