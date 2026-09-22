Loka ni alii se to’afa ina ua maua i se osofa’iga faafuase’i a vaega su’esu’e a le malo, ia ni vaega o fualaau faasaina

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 8 o Setema, 2026, na ave faapagotaina ai e leoleo, ia ni alii se to’afa, ona o se osofa’iga fa’afuase’i a leoleo ma nisi o le aufaigaluega a le Homeland Security ma le vaega su’esu’e mai i le Ofisa a le Loia Sili, lea sa faia i totonu o le afioaga o Fagatogo.

O le amataga o le masina o Aukuso, o le tausaga nei, na ripotia ai e le Samoa News, ia se saunoaga a le Afioga i le alii Faipule, ia Fagaima Larry Sanitoa, le Taitaifono o le Komiti o le Puipuiga Faalotoifale (DHS), lea na ta’ua ai se ripoti lata mai a le DHS, o fa’aalia ai le leai o se suiga i mataupu tau i fualaau faasaina, o lo’o mataituina e le ofisa su’esu’e a le teritori (OTICIDE).

Ma sa fa’ailoa atu ai foi e le afioga Fagaima, i le Faatonu o le DHS, le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefiti, i totonu o se imeli, ia le atugaluga a le komiti, ona sa fa’ae’eina i le latou ofisa, o lo’o gafa ma su’esu’ega faapea le faasagatau atu i fualaau faasaina, ia le pule e mafai ai ona ave faapagotaina ia tagata, e masalomia ia ituaiga solitulafono.

Na fa’aalia ai foi e le afioga i le Faipule, le fia malamalama o le latou komiti, i ni fuafuaga po o tulafono, ua fa’atulagaina e le OTICIDE ma o latou taunu’uga, ona o fuainumera o mataupu tau i fualaau faasaina, o lo’o ta’ua i totonu o le ripoti, pe a faatusatusa, i ripoti mai i le Ofisa a Leoleo.

OSOFA’IGA FA’AFUASE’I A VAEGA SU’ESU’E O LE MALO

E to’afa i latou, na molia i lea osofaiga, na aofia ai:

Jason Te’i, lea ua molia i lona umia o se vaega o fualaau faasaina – O se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Upuese Ioane and Galen Leasiolagi:

Faitauga 1: Umia o se vaega o fualaau faasaina - O se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Umia o se vaega o fualaau faasaina ma se fuafuaga e faatauina atu – O se solitulafono, e mafai ona nofosala ai i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe e i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

O V.A. Dole, sa molia i moliaga, na aofia ai:

Faitauga 1 & 2: : Umia o se vaega o fualaau faasaina - O se solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Umia o se vaega o fualaau faasaina ma se fuafuaga e faatauina atu – O se solitulafono, e mafai ona nofosala ai i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe e i le va o le $5,000 ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina uma i latou e to’afa, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai i tua, a’o fa’agasolo a latou faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a faamasinoga, o le 6:30 i le taeao, na faia ai le osofaiga faafuasei a vaega su’esu’e a le malo, i lalo o se fa’atagana mai i le Faamasinoga Faaleitumalo, e mafai ai ona faia a latou su’esu’ega, mo vaega o fualaau faasaina, i se eria patino, i totonu o Fagatogo.

O le faaiuga o lea su’esu’ega fa’afuase’i, na mafai ona ta’alao mai ai ni vaega o fualaau faasaina, e pei o mariuana, ma Aisa, o ni vaega e fa’aaogaina i fualaau faasaina, o pepa e tau ai fualaau faasaina, o ni masini, ma vaegatupe.

SU’ESU’EGA I LE MAOTA O FALANIKO

Sa mauaina e leoleo, i la latou su’esu’ega sa faia i totonu o se tasi o potu moe, i le maota o le susuga ia Moe Falaniko (le na molia), ia ni ‘straws’, ua mae’a ona tipitipi, na pi’ipi’i ai se vaega o le fualaau faasaina, o le Aisa.

Ae le gata i lea, o ni tamai taga pepa ‘i’ila, i totonu o le potu, sa iai i totonu, ni vaega o fualaau faasaina, o le Aisa. Faatasi ai ma se ‘straw’ na tipitipi, e foliga mai sa fa’aaogaina, e asu ai le ‘Aisa’. O nei mea uma, na maua i le va o ni moega se lua.

Sa maua atu e vaega su’esu’e, i la latou su’esu’ega fa’afuase’i na fai, ia le susuga ia Ioane Upuese (le na molia), i totonu o le potu moe, ma sa na’o ia lava na iai i totonu o le potu moe.

Ina ua fesiligia Ioane (le na molia), e tusa ai ma nei meatotino, sa ia ta’ua, o ni meatotino sa ta’atitia i totonu o le potu, ae na te le’i fa’aaogaina.

Ua ta’ua foi i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, ia nisi o meatotino taua, sa maua e vaega su’esu’e, i totonu o se potu moe. O nei meatotino taua, na aofia ai ni ‘jewelry’ ma masini. O nei meatotino, e pei ona ta’ua e vaega su’esu’e, sa fa’aaogaina e tagata, e faatau ai ia ni vaega o fualaau faasaina.

SU’ESU’EINA O LE FALE FOGAFALE LUA LANUMOANA

Na iai seisi vaega, sa gafa ma le su’esu’eina o se fale fogafalelua lanumoana, sa le mamao mai i le fale a Moe (le na molia). Sa foliga mai, o se fale tu’ufua. Ae e to’aono ni tagata na maua ai i totonu, na aofia ai ma Jason Te’i (le na molia).

Na maua Jason (le na molia), ma se paipa mata’eta’e ma se ‘straw’ ua mae’a ona tipitipi, sa iai i totonu ia ni vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

E le gata i lea, sa faapea foi ona iai ia Jason (le na molia), ia se tama’i taga pepa i’ila, lea na fa’amaonia e Jason (le na molia), o ni ana meatotino.

E le gata i lea, sa ta’alaoina mai foi e vaega su’esu’e, mai i totonu o le fale lanumoana, ia nisi paipa mata’eta’e, o tamai taga pepa i’I, na maua ai i totonu se vaega o fualaau faasaina, o le ‘Aisa’ ma ni telefoni feavea’i.

Ina ua fesiligia, e vaega su’esu’e, ia Jason (le na molia) i le nofoaga na tupu ai le faalavelave, sa ia fa’amaonia ia lona fa’atauina o nei vaega o fualaau faasaina, mai ia V.A. Dole (le na molia), lea e nofo i seisi fale tuaoi.

SU’ESU’EGA I LE FANUA O GALEN LEASIOLAGI

O le vaega su’esu’e lona tolu a le malo, sa agai atu i le su’esu’eina o le fanua a le susuga ia Galen Leasiolagi (le na molia). I lenei fanua, sa iai fale nofo ma seisi tamai fale.

E to’atolu ni alii sa maua atu e vaega su’esu’e a le malo, i totonu o le tama’i fale na tuaoi ma le fale nofo. E le gata i lea, sa maua ai foi ma ni ‘straws’, ua mae’a ona tipitipi, o paepae solo i totonu o le fale.

Sa mauaina foi e vaega su’esu’e a le malo, ia se ato lanu uliuli, o ta’atia i tafatafa o V.A. Dole (le na molia) ma sa fa’amaonia e V.A., o lana lea meatotino.

I totonu o le ato, sa maua ai ni tama’i koneteina se 13, o iai i totonu ia ni ‘straws’, ua mae’a ona tipitipi ma pauta ua mae’a ona faapepa, e foliga mai o se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

E le gata i lea, o lo’o ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le mauaina o se tama’i taga pepa ‘I’ila, o iai i totonu ia ni sikaleti ta’ai (mariuana).

Sa maua foi i totonu o le ‘ato, ia ni paipa ula tapa’a, sa pipi’i ai se vaega o fualaau faasaina, o le Aisa ma ni sikaleti ta’ai (mariuana). Faapea ma le tele o taga pepa ‘I’ila laity, o se telefoni feaveai, ma se tinoitupe e $140 tupe Amerika.

SU’ESU’EGA O LE MAOTA O GALEN LEASIOLAGI

O lo’o ta’ua i totonu o faamaumauga a le faamasinoga, ia le mauaina mai i le maota o Galen Leasiolagi (le na molia), ia le tele o ‘straws’, ua mae’a ona tipitipi ma faatumu i se pauta, lea sa su’esu’eina, ma fa’amaonia, o vaega o fualaau faasaina, o le Aisa.

Sa mauaina ai foi, ia se moli lanumoana, o se fua, seleulu ua susunu ma nisi lava o meatotino, ua talitonu vaega su’esu’e a le malo, sa fa’aaogaina, e tapenapena ai le Aisa ma isi vaega o fualaau faasaina, mo le faatauina atu.

AIA TATAU MA FAAMATALAGA

Ina ua aveina i latou ua molia, i le ofisa a leoleo, na faapea ona fautuaina i latou e tusa ai ma o latou aia tatau, i lalo o le tulafono. Sa faamaonia e Upuese, Galen ma Dole, ia lo latou malamalama, i o latou aia tatau, ae sa o latou filifili e le faia ni a latou faamatalaga.

Sa faapea foi ona fa’amaonia e Jason, ia lona malamalama, i ona aia tatau, ae sa ia malie, e tu’uina atu sana faamatalaga i leoleo.

I le faatalanoaga o Jasona, sa ia faamaonia ai e faapea, o meatotino sa maua ia te ia, o ana lava ia meatotino patino ma sa ia faatauina mai ia le ‘Aisa’ mai ia V.A., i le fale na maua ai .