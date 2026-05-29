Loka e leoleo se tamaloa na ave taavale ae o lo’o sala lana laisene avetaavale

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O le aso 6 o Me, 2026, na o’o atu ai le susuga ia Sagalala Lafaele, e 57 tausaga, i le fale faamasino, o Faamasinoga Fa’aleitumalo, e piki sana kilia, e faafou ai lana laisene aveta’avale, ae loka mai ai e leoleo, ona o lo’o sala lana laisene avetaavale.

Sa ave faapagotaina e leoleo ia Sagalala, i lea aso, ona ua ia solia aiaiga o sona faasalaga, lea na fa’asa ai ona ia fa’afoeina mamao lana taavale, e pei o le alu atu i Fagatogo.

Na toe molia ia Sagalala i le moliaga o le le usita’ia o lona faasalaga (Criminal Contempt) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa o’o atu se ripoti i se sui Masela a le faamasinoga, na i le fale faamasino o Faamasinoga Fa’aleitumalo, e tusa ai ma le solia e le na molia, o se faatonuga a le faamasinoga.

I faamaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua ai le o’o atu o Sagalala i le fale faamasino, i Fagatogo, e piki sana kilia mo lona ID i le ofisa o femalagaiga, faapea ma lona laisene avetaavale. Ae i iloiloga a le aufaigaluega a le fale faamasino, sa maua ai le sala o lona laisene, ona sa ta’usalaina o ia, i le moliaga, o le aveta’avale le fa’autauta, i le amataga o le tausaga.

E tusa ai ma le fa’ai’uga a le faamasinoga, sa limiti ia le mamao, na mafai ona avetaavale ai Sagalala. O se tasi o afioaga sa le faatagaina ona o’o iai le avetaavale a le na molia, o Fagatogo.

Ina ua fesiligia e le aufaigaluega a le fale faamasino, ia le na molia, pe na fa’apefea ona o’o atu i le fale faamasino, sa tali Sagalala, na alu atu i lana taavale.

Ma na fa’amaonia foi i ata vitio a le fale faamasino, lea sa pu’eina ai ata o le pakaga taavale sa paka ai le taavale a le na molia, o ia lava na fa’afoeina atu lana taavale.

Ina ua mae’a su’esu’ega sa faia i le fale faamasino, sa aveina atu loa ia le na molia, i le to’ese i Tafuna, e faatalitali ai lona faamasinoga.