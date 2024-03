Loia Sili: O lo o matou mulimulia auala uma o le tulafono e tusa ai ma la latou fanoga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na faamaonia e le Loia Sili, le susuga ia Fainu’ulelei Falefatu Alailima-Utu, i luma o le Komiti o Faamasinoga a le Senate, i le vaiaso ua mavae, lo latou mulimulia o auala uma o le tulafono, e tusa ai ma le iugafono sa faaooina atu i lo latou ofisa i le masina ua mavae.

I lea i’ugafono, sa fa’ao’oina atu i le ofisa a le Loia Sili, ia Fepuari 6, 2024, o lo o talosagaina ai le su’esu’eina o le fa’aaoga le tatau o tupe maua e $26 miliona, e le’i paketiina, mai i le Tausaga Faaletupe o le 2023. Ma o lo o talosagaina ai le Loia Sili e fa’aulu se talosaga i le faamasinoga mo le filifilia o se Loia Tuto’atasi e na te faia se suesuega le fa’aitu’au, I le fa’aaoga sese o tupe, ia ua solia ai le tulafono #37-12.

Sa ta’ua foi i le i’ugafono, le tu’uina atu o aso e 30, e fa’ao’oina mai ai e le Loia Sili se lipoti o le faaiuga o se uluai su’esu’ega, i le Senate, e faamaoti mai ai, pe ua alagatatau ona fa’aauau su’esu’ega i lenei mataupu, e se Loia Tuto’atasi.

Ma afai o le tulaga lea, e tatau ona ia talosagaina le faamasinoga mo le filifilia o se Loia Tutoatasi, e fa’aauau suesuega, e faamaonia pe faamaonia tu’uaiga ua faia e faasaga i le Teutupe a le Malo, le tofa ia Malemo Tausaga, pe leai.

Afai ae faamaonia ia tu’uaiga, ona faila loa lea e le Loia Tuto’atasi ia moliaga e faasaga i le To’oto’o, i luma o le faamasinoga. Ae afai e leai, ona solofua lea o lenei mataupu.

O le aso Faraile, Fepuari 8, 2024, sa atoa iai aso e 30 e pei ona faatulagaina i totonu o le i’ugafono a le Senate, e tatau ai ona fa’ao’oina atu e le Loia Sili le faaiuga o lana suesuega, i le Senate.

I le tauaofiaga masani a le Senate i le aso Lua o le lua vaiaso ua tuanai, sa tapaina ai e le Peresetene o le Senate, le afioga Tuaolo Manaia Fruean, ia se manatu a le Senate, pe afai ae atoa le 30 aso, e le’i tali atu le Loia Sili, e pei ona faatulagaina i totonu o le latou i’ugafono.

Ae i le aso Gafua o le vaiaso ua mavai, sa taulimaina ai e taitai o le Fono se kopi o se tusi mai i le Loia Sili, lea sa faao’oina atu i le afioga i le sui Kovana, ia Laapui Talauega E. V. Ale, e fa’ailoa atu ai le fa’aulufaleina o se talosaga i le Faamasinoga Maualuga mo le filifilia o se Loia Tuto’atasi, e tusa ai ma tu’uaiga ua faasaga i le Teutupe a le malo, le tofa Malemo Tausaga, i lona solia o tulafono a le malo #10.0601.

Sa ta’ua ai foi e Fainu’ulelei i totonu o lana tusi i le sui Kovana, lona agaga fa’afetai ia i la’ua ma le Kovana, mo le fa’ataganaina o lona ofisa, e faia la latou galuega e aunoa ma se faalavelave mai o se tasi.

Ma o lea tulaga, na fa’aalia ai e afioga i Senatoa lo latou le fiafia, e pei ona lipotia e le Samoa News i le vaiaso ua mavae, ona o le ta’ua o le suafa o Malemo, e aunoa ma ni faamaoniga sa faia se ulua’i su’esu’ega, e le ofisa a le Loia Sili.

“I am grateful to Governor Lemanu and you for allowing my Office to do our work without interference or undue influence,” the letter stated.

Ae peitai, i le iloiloga lea sa faataunuuina i le aso Tofi, Mati 7, 2024, na molimau ai le Loia Sili, ua mae’a ona faia a latou su’esu’ega amata (preliminary investigation) ma ua faapea ona fa’ao’oina atu ia faaiuga o ia su’esu’ega ma leisi la’asaga o le a uia, i le Taitaifono o le Komiti a le Senate, i le afioga Senatoa Tuiagamoa Tavai, e tusa ai ma ala o le tulafono.

Sa faamanino foi e Fainu’ulelei, e tusa ai ma aiaiga o le tulafono, e na’o le Taitaifono ma sui o le Komiti o Faamasinoga a le Senate, e mafai ona tatalaina iai lenei lipoti, e le mafai ona fa’alaua’itele atu i tua.

Sa saunoa foi Fainu’ulelei, “O lo o iai le tulafono, e faasa ai ona faaalauaitele le lipoti lena. Ao le matou ofisa, e le mafai ona matou so’ona talanoa, po o a mau na lagolagoina ai le matou faaiuga, ma itu eseese, ma aiaiga uma lava na fai e i matou I le uluai suesuega”.

Na fa’aalia foi e le Loia Sili, o le lona lima ai lea o talosaga ua faaulufaleina e le latou ofisa, mo le filifilia o se Loia Tuto’atasi, e na te su’esu’eina tu’uaiga e faasaga i nisi o taitai o le malo, ma e talileleia lava e le faamasinoga a latou talosaga.

O seisi vaega na faaleoina e le Loia Sili, o tu’uaiga sa faia e afioga Senatoa e fa’asaga ia te ia, e pei ona fa’asalalauina i luga o le ‘YouTube”. Lea sa saunoa ai Fainu’ulelei, “Faanoanoa lava i lo ta vaai mai, ua ta’u lo ta le faamaoni, ou te le iloa po o le a le mea ua tuua’iaina ai le le faamaoni. Ae o lea ou te mulimuli i le tulafono”.

Na saunoa foi le Loia Sili e faapea, “Ou te le fefe foi e fai le amiotonu”.

I sana lapataiga i afioga i Senatoa, “O lea ua aumai le tou galuega, ua mae’a [foi na] fai le matou galuega, lea ua savali i ala uma o le tulafono. Faamolemole tu’u i aao o le ofisa o faamasinoga. Aua le faalavelavea le latou galuega, o latou e faia le filifiliga. E o’o foi i le loia tutoatasi, lea o le a tofia, e fai foi lana filifiliga”.

Na momoli atu le agaga fa’afetai o le afioga i le Taitaifono i le susuga i le Loia Sili, e tusa ai ma lenei faamalamalamaga mae’ae’a, ae peitai, sa ia ta’ua, le le’i o’o atu o se lipoti ia te ia, e pei ona sa saunoa ai le Loia Sili.

Sa saunoa Tuiagamoa, ana momoli fa’atasi atu le lipoti ma le kopi o le tusi lea na fa’ao’oina atu i le sui Kovana, semanu e le taunu’u le iloiloga i le aso Tofi.

Malaepule Saite Molina

Na saunoa le afioga i le Senatoa ia Malaepule Saite Moliga, o le tulaga o lo o atugalu ai le senate, ona o le ta’ua o le suafa o le Teutupe a le malo, le tofa ia Malemo Tausaga, i totonu o le tusi a le Loia Sili lea na fa’ao’oina atu i le sui Kovana, ae e le o ta’ua ai le faataunuuina e lona ofisa o se ulua’i iloiloga.

Sa fa’aalia e Malaepule lona agaga fa’afetai i le Loia Sili mo le mulimuli i ala o le tulafono, ae sa ia faaleo mai, le le tatau ona a’afia o le Kovana, Lutena Kovana po o le Fono, i so’o se faaiuga e faia e lona ofisa. Ma na ta’ua e Malaepule, o le Ofisa o le Loia Sili ua tu’uina iai le pule i lalo o le tulafono, e faia ai faaiuga tuto’atasi i mataupu fa’apenei.

Ae i le ta’ua e le Loia Sili o le kovana ma le lutena kovana, ua talitonu ai le afioga i le Senatoa mai Manu’a, ua foliga mai na tapa le Loia Sili, i se fautuaga mai i taitai o le faigamalo, e tusa ai ma lenei mataupu.

Sa talifuaitau mai le Loia Sili i le saunoaga a Malaepule, e ala i lona faamalamalama mai e faapea, ua na o se ‘courtesy notice’, ma sa faia foi lea tulaga e tasi, a’o avea foi le afioga i le Senatoa ia Togiola Tulafono, ma sui Kovana i le taimi o le faigamalo a le afioga i le Kovana Tauese P. F. Sunia, i le 2000.

Sa ta’ua e Fainu’ulelei e faapea, o le ‘courtesy notice’ lea sa faia foi i lena vaitaimi, e fa’ailoa atu ai i le afioga i le sui Kovana (Togiola), le aofia o o nisi o le latou kapeneta i se talosaga, mo le filifiliga o se Loia Tuto’atasi.

O seisi vaega na tau faamanino mai e le Loia Sili, e tusa ai ma ala o le tulafono, o le fa’aulu lea o suafa o i latou ua masalomia i le solia o se tulafono, ina ia mafai ona manino po o ai o le a fa’asaga iai le su’esu’ega ma solitulafono ua molia ai i latou.

Ona sa tuai atu le afioga i le Senatoa Togiola T. A. Tulafono i le iloiloga, sa ia toe fesiligia ai le mafuaaga o se vaega o le tusi a le Loia Sili na fa’ao’oina atu i le sui Kovana, lea na fa’afetai atu ai le Loia Sili ia te ia ma le Kovana mo le fa’atagaina o lona ofisa, e faia lenei galuega, e aunoa ma se faalavelave mai.

Na saunoa Togiola, “E pei ua atagia mai ai, sa e fesiligia le kovana ma le lutena kovana, pe tatau ona fai le mea lea pe leai. O lona uiga, ua [ave lau pule], lea mai totonu o le tulafono. Aua e leai se ‘power’ a le kovana ma le lutena kovana i totonu o le tulafono lea 4.0802, na’o le Loia Sili

Sa aofia foi i le fesili a Togiola, vaega o le Tulafono 4.0802, lea e faaulutalaina o le “Disclosure of Information” (faalauiloa atu o se mataupu).

Na saunoa Togiola, o lo o manino mai ai i lea tulafono, le faasaina po o le tapu, ona fa’alauiloaina atu o se mataupu e tusa ai ma le suesuega a le Loia Sili. Ae e foliga mai, ua faalauteleina e le Loia Sili lea tulaga, i le kovana, sui kovana ma i latou uma sa maua kopi o le tusi, ma fa’ailoa ai o le Teutupe lea o lo o a’afia i le solitulafono, lea o lo o ua suesueina.

“I lo’u taofi fa’aloia, e le tatau ona ta’u atu, vagana e faataga e le faamasinoga ona mafai lea ona faalauaitele. O lo o tapui mai e le tulafono, o a mea e te su’esu’eina, e le mafai ona faalauaitele atu i fafo o lou ofisa,” o a Togiola lea.

I le tali mai a Fainuulelei, sa ia saunoa ai e faapea, o lona malamalama’aga na ‘subpoena’ atu o ia, e faamanino le mafuaaga ua fa’ao’o atu ai lana talosaga i le faamasinoga, ae e le i faia sana uluai suesuega.

Ma sa toe saunoa foi Fainu’ulelei i le tulaga o le ‘courtesy notice’ lea foi sa ia faia i le 2000, a’o avea Togiola ma sui Kovana. Na faamanino e le Loia Sili. “O le ‘courtesy notice’, e taua tele ia a’u”.

A’o taumafai le Loia Sili e toe faamanatu atu ia Togiola le tulaga foi lea sa ia faia a’o avea o ia ma sui Kovana, na fa’auilavea mai le afioga i le Senatoa ma fesiligia le Loia Sili, pe sa’o o le ofisa lava a le Loia Sili na faia ia moliaga e faasaga i tagata faigaluega a le malo, i lena vaitaimi.

E ui sa faamaonia e le Loia Sili o lona ofisa sa failaina moliaga i lena vaitaimi, i le faamasinoga, ae peitai, na saunoa le Loia Sili, e leai se ‘ese’esega.

Ae peitai, na toe faauilavea atu le afioga i le Senatoa ma faailoa atu i le Loia Sili lona le , “E tele lona eseesega, aua o tulaga na, e leai sona tapui i mea ia, e le aafia i lalo o le tapui lea, o le Non-Disclosure. Ese tulaga na, ese lou tiute faaloia sili lea na e fesootai mai ai i le ofisa o le kovana”.

Sa fa’alalolalo le susuga i le Loia Sili ma ia toe faapea atu, i sona talitonuga faaleloia sili, e tatau ona fai se ‘courtesy notice’ i le kovana ma le kovana lutena.

Ae na toe saunoa mai Togiola, e na te le o faitioina le Loia Sili i lea tulaga, ae o le uiga o lana faamatalaga, o le tele o le mea lea ua aumai e le Loia Sili, e faatusatusa mai, ma toe saunoa ai le afioga i le Senatoa, “E le tapui oe e le tulafono lea, le loia sili. O le Loia Sili ia i le va fealoai ma le ofisa o le kovana, e tatau ona fai lau galuega na o le logo. Ae o moliga na fai sa’o e le ofisa a le Loia Sili, e le a’afia i lalo o tulafono ia o le Loia Tu’toatasi.”

Sa toe taumafai mai le susuga i le Loia Sili i lona faapea mai, “O le tusi lea na ave [i le ofisa a le kovana ma la sui kovana], e le o talanoaina... mea la i totonu po o faamaumauga la i totonu, o le talosaga i le ofisa o le faamasinoga”. Ma sa ia toe ta’ua foi, e na te le i tapaina se finagalo o le kovana ma le lutena kovana e tusa ai ma lenei mataupu.

Na soisoi afioga i Senatoa i le saunoaga faai’u a le susuga i le Loia Sili, lea sa ia faapea mai ai, sa ia matamata i fetufaa’iga manatu a Senato aua tuanai, lea na faatula’i ai e le afioga Togiola se mau i le Peresetene o le Senate, ina ia toe tusi atu, e faamalamalama mai le mafuaaga e le o tali mai ai i le i’ugafono a le Senate.

Na ta’ua ai e Fainu’ulelei le saunoaga a Tuaolo e faapea, ua lelava tusitusi atu i le Loia Sili, ae sili ona ‘toso mai le Loia Sili’. Sa saunoa Fainu’ulelei, o ia e le iloa pe faanoanoa pe ata. Ma sa ia mafaufau i leisi manu lea sa toso mai e ti’eti’e ai le Alii Fa’aola, ae e le’i alu lana malaga faa Tupu.

Saunoa ai le susuga i le Loia Sili, “O a’u ia ou te fiafia tele lava, so’o se taimi lava e fia toso mai ai lo’u tagata faatauva’a…”