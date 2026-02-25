Lagomau Papalii Sia Figiel i Tafaigata

Apia - SAMOA

O le aso To’ona’i na se’i mavae atu nei, i Samoa, na lagomau ai le tamaitai Tusitala, ia Papalii Sia Figiel, i se fanua tanu i Tafaigata.

O toe sauniga lotu mo Papalii, na faia lea i le malumalu a le Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano i Samoa (EFKS), i Matautu Tai, lea na molimauina ai e aiga ma uo, ia le soifua ma le fa’atuatua o lenei tina.

I lana saunoaga i lea aso, sa fa’aleoina ai e le susuga i le Fa’afeagaiga ia Rev. Moli Moli, ia le taua o le fefaamagaloa’i ma le alofa. Sa ia ta’ua le faavaeina o le loto gatasi, i luga o le fefaamagaloa’i, ma o le fefa’amagaloa’i, o se taulaga, e le o se lagona. Ma sa ia fautuaina i latou na auai, ina ia tu’u atu Sia e alu.

O le ulua’i molimau o le sauniga, o se tasi o alo a Papalii, le alii o Malamalama, ma sa ia fa’aleoina le agaga fa’afetai, ia i latou na mafai ona auai atu i toe sauniga a lona tina.

I le molimau a le uso matua a Papalii, o Kuki Figiel, na ia fa’asoa mai ai le loloto o le fa’atuatua a Papalii. Sa ia tomanatu i taimi e tolaulauina ai e Papalii ia ana tauloto po o mau o le Tusi Paia, i taimi o lotu tamaiti. Na faamatala e Kuki, o se tasi o tusi o tala’aga o le soifuaga a Papalii, sa fa’amaumau ai taimi na lokaina ai o ia i le falepuipui i Tanumalala ma sa aofia ai ma ni mau mai i le Tusi Paia.

Na lauina e Kuki ia le Salamo 23, o se mau e pele i lo latou aiga ma sa ia saunoa foi e tusa ai ma le atamai o lona uso, ma le pele i lona loto o le Aganuu faa Samoa, o se tulaga na mitamita ai lava lo la tina.

O isi na molimau i le aso, na aofia ai tuagane laity a Papalii, o nisi na o latou a’o’oga fa’atasi i le a’oga a le Sagato Maria, faapea ai ma lana loia, o Unasa Iuni Sapolu, lea na molimau e tusa ai ma le soifuaga ma galuega a Papalii.

O Papalii Sia Figiel, sa maua atu lona tino maliu i totonu o lona sela, i le falepuipui i Tanumalala, ia Ianuari 26, 2026, a’o fa’atalitali le lauina o lona fa’asalaga. Sa lokaina o ia talu mai Me 2024, ina ua molia o ia i le maliu o le tamaitai Polofesa ia Caroline Sinavaiana-Gabbard.

[ Samoa Observer]