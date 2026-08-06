Iloiloina e le Komiti o le Senate le pili taufa’aofi e taofia ai Vaega Faapitoa i tulafono tau femalagaiga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Sa fa’ataunu’uina i le amataga o le vaiaso, ia se iloiloga a le Komiti a le Senate, i lalo o le ta’ita’iga a le Afioga i le Taitaifono, Senatoa Olo Uluao Letuli, e soalaupuleina ai le pili taufa’aofi #39-23 a le Faigamalo, e taofia ai le toe fa’aaogaina o le Vaega Faapitoa, i totonu o tulafono tau femalagaiga, mo se tasi tausaga.

O molimau na auai i lea iloiloga, na aofia ai le tamaitai Loia Sili ia Gwen Tauiliili-Langkilde, o le taitai o le Ofisa o Femalagaiga, le susuga ia Sam Soliai faapea le Taitaifono o le Komiti Faafoe o Femalagaiga, le afioga Fanene Edda Wyberski

Ina ua mae’a ona tatalaina le iloiloga, na tu’uina le avanoa muamua i le Afioga i le Peresetene o le Senate, le tofa ia Tuaolo M. Fruean, mo sana saunoaga. Lea sa ta’ua ai e le afioga i le Peresetene, ia le taua tele o lenei pili. Ae sa ia tu’uina atu le avanoa i le tamaitai Loia Sili, ia Gwen Tauiliili-Langkilde, mo le faaleoina mai, po o le a tonu le mafuaaga ua finagalo ai le faigamalo, e taofia ai le Vaega Faapitoa, o tulafono tau i femalagaiga.

“What happened?” o le fesili faaperetania lea a le tofa Tuaolo.

Na tali mai Tauiliili-Langkilde, o lo’o finagalo le malo, e taofi le ‘Special Provision’ mo se taimi le tumau – tasi tausaga po o le 12 masina – ae e se’i toe Iloilo pe toe teuteu, e le malo, ia lea vaega o le tulafono. Ma na faamanino e le tamaitai loia sili e faapea, i tulafono tau femalagaiga (Immigration Laws), o iai i le taimi nei, o lo’o faatapula’a ai le fuainumera o tagata mai fafo, e mafai ona fa’aulufale mai i totonu o le teritoi. E ta’i 5 mai i atunu’u uma, se’ia vagana ai Samoa, e 250.

Ae peitai, i lalo o le Vaega Faapitoa (Special Provision), o lo’o tatalaina ai le avanoa, e leai se fa’atapula’a, e mafai ai e pisinisi ma kamupani, ona aumai ni a latou tagata faigaluega, mai atunu’u i fafo.

Ma o le tulaga moni lea ua toe fia iloiloina ai e le faigamalo ia le Vaega Faapitoa o tulafono tau femalagaiga, ona e foliga mai ua avea le Vaega Faapitoa ma auala ua toatele ai tagata mai atunu’u i fafo, ua sao mai i totonu o le teritori.

Sa fia malamalama Tuaolo, po o le fea tonu ofisa e gafa ma le faamalosia o le tulafono tau femalagaiga. Mo se fa’ata’ita’iga na ia faaleoina, o tagata Saina o lo’o faigaluega i se faleoloa, po o ai e mafai ona su’esu’eina po o ua agava’a i latou e tusa ai ma ala o le tulafono, e faigaluega ai i totonu o le teritori.

Ma sa fa’atusatusaina e le afioga i le Peresetene ia lea tiute ma tiute o lo’o faatinoina e le Ofisa o le Soifua Maloloina, lea e mafai ai ona tapunia ia faleoloa ma fale’aiga, ona ua solia le tulafono.

Na tali muamua mai le tamaitai Loia Sili, afai o iai ID a ia tagata faigaluega, e leai se malosiaga a le latou ofisa, ia i latou.

I le faamanino mai a le susuga ia Soliai, o le latou ofisa (Immigration) e gafa ma le tulaga, e pei ona fesiligia e le afioga i le Peresetene o le Senate. Ma na ta’ua e Soliai, o lenei mataupu, sa soalaupuleina i se vaitaimi ua tuanai. Ma o le ala lea ua o latou tapenaina, e mafai ai ona fa’aitiitia ai tagata ulufale mai, mai atunu’u i fafo.

Na saunoa le pule o le Ofisa o Femalagaiga, e mafua ona tupu lenei tulaga, ona o tatou lava tagata. O i latou ia o lo’o iai a latou siea i totonu o kamupani, ia o lo’o aumaia tagata mai i atunu’u i fafo.

Sa ta’ua foi e Soliai e faapea, o lo’o iai foi nisi o tagata faigaluega a le malo, o lo’o ua aumaia i lalo o le ‘Special Provision’, e pei o fomai ma faiaoga, aua le fa’aleleia atili o auaunaga i totonu o le atunu’u. Ae o tulaga i pisinisi e iai faleoloa ma fale’aiga, o iina lea ua lolofi mai ai tagata o atunu’u i fafo.

O se tasi o fa’ata’ita’iga sa faaleoina e le afioga i le Peresetene o le Senate, o le tulaga lea e pei ona iai se ulugalii mai fafo, o lo’o nofo totogi i so la fale. Sa fesiligia i la’ua, po o ai a la sponsor, ae tali mai, o tagata Samoa. Sa fia malamalama Tuaolo, po o le a se auala e mafai ona taofia ai lea tulaga, on aua le alu ifo le Samoa e fai le pisinisi, ae ua fai e le tagata mai atunu’u i fafo.

Ma sa lagolagoina foi e Tuaolo ia le saunoaga a Soliai, o a tatou tagata lava lea o lo’o tutupu mai ai nei faafitauli.

Na fa’amanino e le tamaitai Loia Sili, o ia fa’ata’ita’iga, e pei ona sa faaleoina e Tuaolo ma Solia, o nisi o mafua’aga ua a’e ai se manatu, e faaleaogaina mo se taimi le tumau (12 masina), ia le vaega faapitoa o tulafono tau femalagaiga, ae toe soalaupuleina se auala e mafai ona fa’aleleia atili ai lea tulaga.

Ma sa saunoa foi Tauiliili-Langkilde, e le gata i ia faataitaiga ua faaleoina, ae o le fia su’esu’e po o solia aia tatau o tagata lea o lo’o aumai mai atunu’u i fafo, po o lelei le tausiga e kamupani ma pisinisi, o lo’o aumaia i latou. E saili foi po o le solia le tulafono o ‘human trafficking’, ma po o sa’o le failaina o a latou lafoga.

Na fa’ailoa atu e le tamaitai loia sili, le manaomia ona faia o se komiti su’esu’e faapitoa (task force), e aofia ai le ofisa a le loia sili, ofisa o femalagaiga, ofisa o fefaatauaiga, ofisa o tupe, e latou te iloiloina nei tulaga uma.