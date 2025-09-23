FINAGALO KOVANA I SE FAAMANINOGA O TULAFONO

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Na fa’aalia e le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula, ia sona atugaluga e tusa ai ma le tulaga o le tulafono ua fa’atuai ai iloiloga o paketi a ofisa, e le’i pasia e le fono faitulafono ia a latou Faatonu.

I sana tusi na tusia i le aso 17 o Setema, mo ta’ita’i o le Maota Fono, sa toe fa’amautu ai e le kovana lana tu’uto i le fa’ao’oina atu o suafa o ana Faatonu, o lo’o faamoemoe e pasia, ae e le’i mae’a le vaiaso nei.

E le gata i lea, sa talosagaina foi e le afioga i le Kovana, ia se fa’amaninoga mai i le Peresetene o le Senate, le Afioga i le Senatoa Tuaolo Manaia Fruean ma le Afioga i le Fofoga Fetalai, Savali Talavou Ale, e tusa ai ma tulafono ma’oti, o lo’o fa’amautu mai ai le tatau ona pasia e le fono faitulafono ia fa’auluuluga o ofisa, o lo’o i lalo o le va’ava’aiga a le Ofisa o le Kovana.

Sa faapea foi ona toe faamanatu atu e le afioga i le Kovana, i taitai o le Maota Fono, sana tusi mai ia Ianuari, i le afioga i le Fofoga Fetalai, sa talosagaina ai le lisi o tofiga uma, e mana’omia ona pasia e le fono faitulafono.

O lea lisi, e pei ona ta’ua e le kovana i lana tusi ia Setema 17, e le’i taunu’u atu lava.

Sa ta’ua e le afioga Pula, afai o lo’o taofi ia taitai o le fono faitulafono, e tatau ona pasia e le Maota Fono ia fa’auluuluga o ofisa o lo’o i lalo o le ofisa a le kovana, ua ia finagalo ina ia fa’ailoa atu le tulafono o lo’o ma’oti mai ai lea tulaga, aua i sona talitonuga, e le’i toe suia lea tulafono talu mai le 1970.

I se ripoti a le Samoa News lata mai, sa ta’ua ai se saunoaga a le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, i le amataga o iloiloga o le paketi, le le tatau ona molimau i latou e le’i pasia a latou tofiga fa’aleta’ita’i.

Ma na lagolagoina ai e Tuaolo lona manatu, i lona ta’ua o se tulafono e tatau ai ona pasia pe iloiloina uma faatonu o Ofisa, e tusa lava po o fa’aauau pea a latou konakarate. Ma sa ia faamamafaina foi e faapea, e ui ina o lo’o fa’aauau pea konakarate a nei faatonu, ae ona o le nofoia o se faigamalo fou, e tatau ai ona pasia e le Fono faatonu uma. Ma e le mafai ona faasili atu se konakarate, i lo tulafono ua mae’a ona fa’ata’atia.

Sa lagolagoina foi e le sui Fofoga Fetalai, le afioga i le alii Faipule ia Fetu Fetui ia atugaluga a le Peresetene o le Senate ma faamamafaina le tatau i sui faitulafono ona fa’asa’oina lea tulaga. Ma sa ta’ua foi e Fetu le iai o tulafono ma’oti e ao ona mulimulita’i iai, e fa’amautu ai le faia ma le faamaoni o galuega a le malo.

O lea, na tolopoina ai e le Taitaifono o le Komiti o Paketi a le Maota o Sui, le susuga ia Vailoata Amituana’i ia le iloiloga o le paketi, ae se’i faia su’esu’ega e tusa ai ma nei mataupu, ina ia fa’amautu le usita’ia o tulafono.