Fai se tauiviga a leoleo ma se tamaloa fasi to’alua

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le leva o le po o Aperila 4, 2026, na ave faapagota ai e leoleo ia se tamaloa, na tu’ua’ia i lona sauaina o lona to’alua, i luma o so la alo

[Ua le lomia suafa o i latou na molia ma a’afia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau na a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na tupu lenei faalavelave i le 10:21 i le po, ma na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma maua atu ni tagata o potopoto i luma o le fale.

Ina ua tu le taavale a leoleo i luma o le fale, na savali mai i fafo ia se fafine ma faailoa atu i leoleo, o ia lea sa tupu ai le faalavelave.

Ma e tusa ma lana faamatalaga i leoleo, sa ia ta’ua ia lo la o atu ma lana tama, i Atu’u, i se fono a le latou kamupani. Ae ina ua o la toe fo’i mai i le fale, i lena afiafi, na maua mai lona to’alua o lo’o inu pia ma ua tau i le ua, lona ‘ona.

Sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le amata ona tu’ua’ia e le tamaloa (le na molia), ia lona to’alua, i le le faamaoni i lo la va fa’aleulugalii. Ma ia (le na molia) tu’ua’ia lona to’alua i le momoe ma isi tamaloloa e latou te faigaluega faatasi. Na ta’ua e leoleo, o le mafua’aga lea o le misa a le ulugalii i lea afiafi.

Sa ta’ua e le tina na a’afia, le amata o le la misa i tu’ua’iga ma le palauvale atu o lona to’alua, a’o iai le la tama i totonu o le potu, ma i’u ai lava ina amata ona fasi o ia e lona to’alua (le na molia).

Ina ua amata ona fasi e le na molia, ia lona to’alua, e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, nao so atu se tasi o le aiga ma taofiofi ia le na molia, ma mafai ai ona sola ‘ese le tina na a’afia, ma vala’au atu ai loa le tina na a’afia, i le ofisa a leoleo.

Sa fa’ailoa atu e le tina na a’afia, i leoleo, e le o se taimi muamua lea ua sauaina ai o ia e lona to’alua (le na molia), ae o se tulaga e tupu so’o.

Ina ua mae’a ona talatalanoa leoleo ma le tina na a’afia, sa o latou agai atu loa i le nofoaga na tu mai ai le na molia, i fafo o le fale. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa ta’ua ai le va’aia o le mumu o mata a le na molia, faapea ma le fa’atosotosololoa o lana tautala ma le malosi o le manogi pia.

Ina ua fa’ailoa atu iai e leoleo ia le mafuaaga o le latou o’o atu, na amata ona fa’amisamisa mai le na molia, e ala i lona tali leotele mai i leoleo, ia lona tete’e i le o atu o leoleo, ma le leai o se aia tatau a leoleo e o atu ai i lona fale, faapea ma lona lu’iina o le pule a leoleo e loka ai o ia.

Sa ta’ua i ripoti a le malo, ia le fiu o leoleo e taofiofi le na molia ma taumafai e ave faapagota o ia ma i’u ai loa ina ave faamalosi o ia e leoleo, ma tu’u i totonu o le taavale a leoleo, ma aveina atu i le ofisa a leoleo.

Na ta’ua le fa’aauau ona fa’aalia uiga faamisa o le na molia, i totonu o le taavale, e ala i lona palauvale mai i leoleo ma lu’i latou e latou te fufusu. Ma na o’o atu lava i le ofisa a leoleo ia uiga fa’amisa a le na molia.

O moliaga na faia e faasaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’atupu Vevesi i nofoaga tumaoti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) - O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.