Faataunu’uina se iloiloga a le Senate ona o fa’asea a le atunu’u i le tele o taavale ua aumai i totonu o le teritori

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 24 o Iulai, 2025, sa fa’ataunu’uina ai e le Maota o le Senate, ia se iloiloga e faatatau i taavale e 32, mai i Saina, lea sa taofia e le Ofisa o Tiute, talu mai le masina o Me.

O i latou na molimau i lenei iloiloga, na aofia ai le Faatonusili o le Ofisa o Fefaatauaiga (DOC), ia Magdeline Lina Petaia mai i le Ofisa o Fefaatauaiga, o le Tausitupe a le Malo, le susuga ia Donald Kruse ma le sui Faatonu o le Matagaluega mo le Puipuiga o le Siosiomaga (ASEPA), le susuga ia Williams Sili.

I lana saunoaga amata, sa aloaia ai e le Afioga i le Senatoa, le susuga ia Utu Sila Poasa, ia le to’atele o tagata o le atunu’u, ua fa’aleoina lo latou atugalu ona o lenei mataupu, ma ua toatele nisi ua fa’asalalauina i luga o upega tafa’ilagi, o latou manatu, e tusa ai ma lenei mataupu.

Na saunoa Utu, i le fesiligia e le toatele pe na faapefea o faaulufale mai nei taavale i totonu o le teritori. Sa ta’ua e Utu, o nei taavale, na aumai sa’o lava mai Saina, ia Me, ma sa su’esu’eina e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute ina ua taunuu mai, ma o iina na faia ai le faaiuga, e le i ausia e nei taavale ia tulafono o le saogalemu a le malo feterale. Ma o le mafua’aga lea sa taofia uma ai nei taavale i le fale teu oloa a le malae vaalele, e faatalitali ai se faaiuga mai i le malo.

E tusa ai ma ulua’i ripoti, o nei taavale sa la’u mai e fai ma ‘rentals’.

I le taimi o le iloiloga sa faapea ona tuliloa ai e Utu ia le tamaitai faatonu o le DOC, i fesili ma ia faamamafaina ai le mataituina e lo latou ofisa o laisene faipisinisi lea o lo’o tu’uina atu i tagata mai atunu’u i fafo, o lo’o manana’o e faatu ni a latou pisinisi i totonu o le teritori. Ma sa talitonu le afioga i le Senatoa, e tatau ona maua mai se tali o lenei mataupu, mai i lea ofisa.

E le gata i lea, na ta’ua e Utu, o nei pisinisi fou (taavale rentals), e fa’ato’a tatalaina i Nu’uuli ma Utulei (i tua o le EOB). Ae o pisinisi nei o lo’o pulea e ni tagata o lo’o pulea foi ia ni faleoloa, ae ua fa’atutu a latou taavale (rentals) i luma ma nofoaga e tulata i a latou pisinisi. Ma o le tele o taimi, ua fa’atutu ai i pakaga faatulagaina m le mamalu lautele. O nisi o taimi, ua faatutu nei taavale i luma o auala sima e feoa’i ai tagata, po o luga foi o le alatele.

Sa fesiligia e Utu po o ese ni laisene faipisinisi o lo’o fa’atautaia ai nei pisinisi, ma po o latou usitaia tulafono a le ‘zoning’. Aua e tusa ai ma lana saunoaga, o lo’o manino mai lava tulafono e fa’asa ai le fa’atuina o pisinisi i nofoaga tu lata i maota ma laoa o aiga.

Aemaise ai le a’afiaga fa’aletamaoaiga i nei pisinisi (taavale rentals), ona o le tele o pisinisi fou faapenei, ua fa’apa’u ai i lalo tau o ‘rentals’, lea sa ia ta’ua, e pa’u lava i lalo i le ta’i $30 i le aso. Ma sa ia finau mai i le a’afiaga o pisinisi lotoifale ona o ia ituaiga tau.

O le susuga i le Tausitupe ia Donald Kruse, sa mua’i tali mai ma sa ia fa’ailoa ai le mae’a ona fa’alauiloa aloaia o le Kovana, Lutena Kovana, Peresetene o le Senate, Fofoga Fetalai faapea le Loia Sili, ina ua to’ai taunu’u nei taavale i totonu o le teritori.

Ma sa ta’ua e Kruse le matua fa’asaina, i tulafono lotoifale, le aumaia o ni taavale mai atunu’u ‘ese, i totonu o le teritori. Na faamanino foi e Kruse, le iai i le Ofisa o Tiute, le malosiaga e taofia ai so’o se oloa mai fafo, e le o gatasi ma tulafono faatulagaina a le malo feterale.

Sa fa’aleoina foi e Kruse, ia le galulue so’otau’au o le Ofisa o Tiute a Amerika Samoa ma le Ofisa o Tiute a le Iunaite Setete, ua mafai ona fa’amautuina le solia, i le aumaia o nei taavale fou i totonu o le teritori, o ni tulafono ma’oti a le malo feterale, se lima. Ae peitai, sa le’i faaleoina e Kruse po o a ia tulafono ua solia.

Ina ua fesiligia e Utu ia le Tausitupe pe ua mae’a ona o la soalaupuleina ma le Loia Sili ia lenei mataupu, e faamautu ai le le mafai ona fofoina, i lalo o tulafono lotoifale o iai nei. Sa tali mai Kruse, ua mae’a ona ia fa’ao’oina atu se tusi aloaia i le Loia sili, ma auiliilina iai le natura o lenei faafitauli.

Na fia malamalama Utu pe o iai se tulafono mo ni aiaiga, e mafai ona mulimulita’i e tagata o Amerika Samoa, pe a faatauina mai a latou taavale mai atunu’u i fafo, ina ia mafai ona o latou nofo malamalama i auala sa’o e aumai ai a latou taavale.

Sa saunoa Kruse, o le sitepu muamua lava a le Ofisa o Tiute, o le fa’amaonia o le numera (VIN #) a le taavale. Ma sa ia faamamafaina le taua o lea la’asaga. Ma sa ia ta’ua, o uluai fuainumera e tolu o le numera a le taavale (VIN #), e fa’ailoa mai ai le kamupani na gaosia le taavale ma le atunu’u e sau mai ai le taavale.

Na ta’ua foi e Kruse, e ui ina o lo’o iai i le Matagaluega mo le puipuiga o le saogalemu o alatele a le Malo Tele, ia se lisi o kamupani gaosi taavale faavaomalo, o lo’o ua mae’a ona pasia e le malo feterale. Ae peitai, e le o iai lea lisi i le tatou malo. Ma o le mafua’aga lea, e tatau ai i le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute lotoifale, ona galulue vavalalata ma le ofisa feterale, ina ia fa’amaonia ia fuainumera o taavale (VIN #), e iloa ai pe ua pasia, pe leai.

Sa faaleoina e le Afioga i le Senatoa lona atugalu e tusa ai ma lenei mataupu, ma ia ta’ua ai e faapea, o pule o pisinisi lotoifale, e aofia ai konakarate e pei o ia, e masani ona aumai taavale ma masini, e mana’omia e a latou pisinisi. Ma o nei masini, e sili atu le taugata ona aumai i le teritori, i lo taavale mo le aiga, ma e tele se a’afiaga pe a tuai mai nei taavale po o masini.

Na ioeina e Kruse le tele o se a’afiaga o le malo o Amerika Samoa, i tulaga tau tupe, pe afai ae fa’amaonia, o nei taavale e 32 o lo’o iai nei i le teritori, e le i ausia aiaiga a le malo feterale, ma e tatau ona toe fa’afo’i. Sa fia malamalama Utu pe na mua’i fa’afeso’ota’i e le Ofisa o Tiute, ia le kamupani lea sa aumaia nei taavale, e fa’amaonia le tulagao taavale, ae e le’i tu’u i luga o le va’a.

Sa tali mai Kruse, o lo’o fa’ataunu’uina e le sui Loia Sili ia sana asiasiga i le fale teu oloa o lo’o iai nei taavale, e fa’amaonia ua ausia uma tulaga manaomia. Ma sa galulue ia lo latou ofisa ma le ofisa a le Loia Sili, talu ona tula’i mai lenei fa’afitauli, ma ua faapea foi ona tapaina ni fautuaga fa’aetulafono, e lima ta’ita’iina la latou galuega.

Sa saunoa le Afioga i le Senatoa, le susuga ia Tuana’itau Malaki Togiola, ia lona faitauina o se tusi mai i le ASEPA, sa fa’ao’oina atu i le Pule o le Ofisa o Tiute, le susuga ia Juliano Falaniko, lea foi na fa’ao’o atu kopi o lenei tusi i le Ofisa o Tupe ma le malo. Ma e tusa ai ma le saunoaga a Tuana’itau, o lo’o fa’amaonia mai i lenei tusi le pasia uma o taavale na aumai.

Ma o lea, na saunoa ai Tuana’itau, e na te le o malamalama, po o le a le fa’afitauli aua ua mae’a ona fa’amaonia e le ASEPA le pasiaina o nei taavale, i lalo o tulafono feterale.

I le molimau a le sui a le ASEPA, le susuga ia William Sili, e tusa ai ma a latou su’esu’ega e patino i le puipuiga o le siosiomaga, ua mafai ona fa’amaonia ai le ausia e nei taavale, o tulaga ua mae’a ona fa’ata’atia e le EPA a Amerika, aemaise l tulafono e mataituina ai le puipuia o tulaga o ‘ea mama i le lotoifale.

Na faamanino e le Afioga i le Senatoa, le susuga ia Magalei Logovii, ma faamamafaina mai le umiae le Ofisa o Tupe ia le malosiaga e fofoina ai faafitauli tau i taavale, ia o lo’o aumai i totonu o le teritori. Sa faapea foi ona faamamafaina e Magalei, le tatau, I so’o se tasi o mana’o e faatau mai sana taavale mai i atunu’u i fafo, ona feso’ota’i muamua ma le Ofisa o Tiute.

E tatau i so’o se tasi ua faamoemoe e faatau mai sana taavale mai i atunu’u i fafo, ona nofo malamalama e tusa ai ma auala e ao ona mulimulita’i ai faapea ai ma tulafono lotoifale ma tulafono feterale, ae e le’i tatalaina mai i tua le taavale.

Na faamanino atili e Magalei, o le malosiaga e pasia ai se taavale, e tusa ai ma tulaga o le a’afiaga o le siosiomaga, o lo’o umia e le ofisa a le ASEPA. Ae e le o ia i latou le malosiaga e faataga pe taofia ai, le faaulufaleina mai o se taavale, i totonu o le teritori.

E le gata i lea, sa ia fa’amaonia mai foi, o le Tausitupe, i le avea o ia ma uu o le matagaluega e mataituina le Ofisa o Tiute, e umia le malosiaga faaletulafono, e taofia ai so’o se taavale, e le ausia tulafono feterale. Ma e mafai ona faatonu e le Tausitupe ia le toe fa’afo’iina o se taavale, i le atunu’u na aumai ai.

Sa faamatalaina e le Afioga i le Senatoa ia se mataupu na tula’i mai, a’o avea o ia ma Tausitupe a le malo, lea sa taofia ai e le Ofisa o Tiute ia ni taavale mai Niu Sila, ona e le’i ausia pe faamalieina, tulafono feterale. Sa ta’ua e Magalei ia lona faatonuina o le Ofisa o Tiute, e fa’afeso’ota’i ia le kamupani na aumaia le taavale, e logo iai le faafitauli po o le soligatulafono ua tupu. Ma faatonu i latou e totogi uma pili, i le taofia o le taavale e le malo aemaise ai, ole auala, e toe fa’afo’i atu ai le taavale, i le atunu’u na aumai ai.

Ae sa aveina nei ta’avale i Samoa ma fa’atauina atu ai.

Sa ta’ua e Magalei, ia nisi o atugaluga mai i le mamalu lautele, lea o lo’o talitonu, e tatau i le malo ona totogia ia tupe e teu ai taavale i luga o le malae vaalele ma le toe fa’afoi o taavale. Ae e le ‘au le manatu o Magalei, i se manatu e faapea, o le tiute lea le malo lotoifale.