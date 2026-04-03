Fa’ai’u i le falepuipui se ta’aloga piliaki a se alii

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le po o Fepuari 28, 2026, na valaau atu ai se tamaloa i le Ofisa a Leoleo i Fagatogo, e ripotia se fa’alavelave i Gataivai.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le latalata i le 12 i le po, na ripotia ai e se tagata ia le susuga ia Solofua Fa’atafa, i le ofisa a leoleo, ona o le pisapisao, a’o fa’asua’ava.

O Fa’atafa lea na molia i lenei mataupu, i le moliaga o le Faatupu Vevesi i nofoaga lautele – o se vaega ‘E’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e le silia ma le $500; po o faasalaga uma e lua.

Na ta’ua e le na valaau i le ofisa a leoleo, ia le fa’aumuumu solo ia Fa’atafa i totonu o le nu’u. Ina ua taunu’u leoleo, i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa mafai ona faamata auiliili, e le

na valaau i le ofisa a leoleo, ia gaioiga a Fa’atafa(le na molia)4412320, faapea ona la’ei sa faia ma le eria na va’aia mulimuli ai o ia.

Sa faapea ona agai atu leoleo e saili ia le na molia, ae peitai, sa le’i maua o ia ma toe fo’i ai leoleo i le ofisa.

Ae le afa o le 12 i le vaveao o le aso fou, na toe o’o atu ai seisi valaau i le ofisa a leoleo, e fa’ailoa atu le toe fo’i atu o Fa’atafa (le na molia) ma toe fa’aauau ona fa’apisa. Sa faamamafaina e le na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le faalavelave o le na molia, i malologa a tuaoi.

O le toe fo’i atu o leoleo, na maua atu ai Faatafa (le na molia) i tua o se fale aisikulimi ma ave faapagota ai o ia.

I le ripoti a leoleo, sa ta’ua ai le tete’e o Fa’atafa (le na molia) a’o latou taumafai e faatino o latou tiute, mo le ave faapagotaina o ia ma sa fai sina fa’afaigata o le lokaina o lima o le alii.

Sa ta’ua foi i le ripoti a leoleo, ia le malosi o le manogi o le ‘ava malosi o le na molia, na fa’aalia ai lona fa’asua’ava, i l e taimi na tupu ai le fa’alavelave.

A’o feagai leoleo ma a latou su’esu’ega, sa fa’aalia ai e le na valaau i le ofisa a leoleo, ia le inu pia o Fa’atafa i le afiafi a’o ta’alo piliaki ma nisi o le tuaoi. O iina na tupu ai se fe’ese’esea’iga i le va o Faatafa ma i latou na latou ta’a’alo. Ma na fa’atonuina ai Faatafa e alu i le fale e fai sana malologa, ona ua fa’asua’ava.

Ae musu Fa’atafa e alu ma fa’aauau ona pisapisao ma fa’amisa ma na i’u ai lava ina tuli ‘ese faamalosi e le ‘au ta’a’alo. Ina ua tu’ua e le na molia, ia le nofoaga na faia ai le ta’aloga piliaki, sa amata ona fealualua’i i totonu o le nu’u ma ‘e’e leotele, fa’aumu ma palauvale solo.

Na loka Solofua Fa’atafa, e aunoa ma se tinoitupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai o ia i tua a’o fa’agasolo lona faamasinoga.