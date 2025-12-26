Fa’afilemu atu se ‘ona ae atili ai le fia fusu, loka loa i le to’ese

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 22 o Novema, na o’o atu ai se vala’au i le Ofisa a Leoleo i Tafuna, e tusa ai ma le sauaina o ni tagata se to’atolu, na aofia ai ma se tamaititi laititi.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o lo’o ta’ua ai le o’o atu o se valaau i le Ofisa a Leoleo i le aoauli o Novema 22, ma ripotia ai le fa’atupu vevesi o Fenika Fruean (le na molia) i le latou fale i Faleniu.

Sa ta’ua i le faamatalaga a le na valaau atu i le ofisa a leoleo, ia le ‘e’e ma palauvale o le na molia ma o’o ai lava ina ona tu’i ina ia lona tuagane laititi.

Na agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le na valaau mai i le ofisa a leoleo. Ma sa faamatala e le tamaitai, ia le alu atu o le na molia, i lona fale, ae ua fa’asua’ava, ma fa’atupu vevesi ai.

Sa ta’ua foi e le na valaau i leoleo, ia lona taumafai e tuli ‘ese ia le na molia, ae peitai, sa musu ma mana’o e nofo e fufusu ma tagata.

Na amata loa ona fa’atalanoa e leoleo ia i latou uma na a’afia i lenei faalavelave.

O le ulua’i faatalanoaga, o se alii sa tapena se la umu ma le to’alua a lona tuafafine, ae alu atu ia le ‘ona (le na molia) ma kiki le ulo ma pa’u i lalo, ona liliu atu lea o le na molia, i le lu’i la’ua.

Sa ta’ua foi e le na a’afia, o le taimi lea sa u’uina i lona lima ia se aga’ese ma na ‘ata mai i le na molia. Ae savali atu le na molia ma fai atu e tu’u mai ia te ia le aga’ese. Ona tago lea o le na a’afia, i le togi i lalo le aga’ese, ae tu’i o ia e le na molia.

I le faatalanoaga o le alii lona lua na a’afia, sa ia lagolagoina ai le faamatalaga a le alii muamua ma sa ia ta’ua lona oso atu e taumafai e vaovao le fusuaga a le alii muamua ma le na molia, ae liliu mai le na molia, ma tu’i o ia ma palauvale mai ia te ia.

Ona ia tago lea ua u’una’i mai i fafo ma le umu ia le na molia, ae ona savali i le fale ma fafagu i luga le to’alua o le tina na valaau i le ofisa a leoleo.

Sa faapea foi ona sau le to’alua o le tina na valaau i leoleo, e taumafai e fa’afilemu le ‘ona (le na molia) ae faasaga atu le na molia, i le tu’i o ia ma faapea loa ona toe avau ai fusuag ai le va o le na molia ma le to’alua a le tina na valaau i leoleo.

Ina ua toe savali le alii lona lua, i le umu, sa mulimuli atu ai le na molia ma tu’i le alii lona lua, ma tau i lona gutu. O lea na liliu mai ai loa le alii lona lua ma avau a la fusuaga ma le na molia.

O se taimi na tau filemu ai le mataupu, na alu ai le alii lona lua e ave se tamaititi na iai, i totonu o le fale, a’o fa’aauau pea ona ‘e’e ma palauvale le na molia.

Sa mafai ona fa’atalanoaina e leoleo ia le alii lona tolu (to’alua a le tina na valaau i leoleo) ma sa ia faamatalaina le fafaguina o ia e le alii lona lua, ma fai atu o lo’o fufusu i fafo ia le na molia ma le alii muamua. Sa ta’ua e le alii lona tolu lona alu atu i fafo e taumafai e faafilemu ia le na molia, ae tu’i ai e le na molia, ia lona gutu. O lea na ia tu’i ina ai le gutu o le na molia, ma u’una’i ‘ese ma faatonu e alu i le fale, ae musu le na molia, ona o le fia nofo e fa’aauau a latou fusuaga.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia le na molia, sa ia ta’ua i leoleo, le leai o se mea na tupu, ae na mafua ona manu’a, ona sa pa’u i totonu o se vaitafe i tafatafa o le latou fale.

Na ave faapagotaina e leoleo ia le na molia, ma o moliaga sa faia faasaga ia te ia, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2, 3, & 4: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tasi tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $1,000 po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe na faatulaga, e mafai ona tatalaina ai mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.