Fa’aauau pea ona faatalitali ia le tupe faaopoopo mai i le $10 miliona na inivesi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua sau ma toe te’a atu ia le aso Faraile, Setema 18, 2026, lea na faapea e toe maua mai ai se faaopoopoga e $10 miliona, i le $10 miliona a le malo o Amerika Samoa lea na inivesi i se teugatupe, i le UAE (United Arab Emirates), e pei ona ta’ua e nisi o taitai o le malo, o le tatalaina o se faamalama o avanoa, e mafai ai ona maua se $20 miliona.

Ae peitai, sa feiloai ia le faufautua o tupe a le Kovana, le susuga ia Brett Butler, ma le Peresetene o le Senate, le Afioga Tuaolo M. Fruean, ma tau’a’aoina atu ai e Brett, ia se tupe mai i le MBT (McKinley Beech Tree Structured Finance LLC), e faamalamalama ai le mafua’aga ua le maua ai le tupe, i lea aso.

O le Faatonu o le MBT, ia Gregory Burkholder, sa sainia le tusi, lea na ta’ua ai le iai o ni nai faafitauli ua tula’i mai, ua le mafai ai ona taunu’u le faamoemoe, mo le mauaina o le tupe i lea aso.

Ae e le’i ma’oti mai i totonu o le tusi, ia faafitauli sa tulai mai, na mafua ai le le maua o le tupe, i le aso Faraile.

Sa le gata ina fa’amaualalo mai ia Burkholder, i totonu o lana tusi, ae na faapea foi ona ia fa’aalia, le galulue punoua’i o le latou vaega, ina ia mafai ona maua mai le tupe, i se aso lata mai.

Ae e leai se aso ma’oti na ta’ua i totonu o le tusi, e toe maua mai ai le $10 miliona ma le tupe faaopoopo e $10 miliona.

I lalo o le maliliega a le malo o Amerika Samoa ma le MBT, e toe maua e le malo a Amerika Samoa, ia le $20, pe a mae’a le 30 aso talu ona totogi/inivesi e le malo ia le $10 miliona ma le $100,000.

A mae’a leisi 30 aso, ona toe maua lea e le malo o Amerika Samoa, ia seisi tuluiga e $30 miliona. Ona toe soso’o mai ai lea ma seisi $50 miliona, i leisi 30 aso e soso’o ai.

O le masina o Mati sa totogi ai e le malo o Amerika Samoa ia le ulua’i $10 miliona, o lona uiga, sa tatau ona o’o mai i le faaiuga o Iuni, ua maua uma le $100 miliona.

Peitai, e o’o mai i le aso, e leai se tupe ua toe maua mai.

Ua mae’a ona faatonuina e Tuaolo ia Brett, ina ia o’o mai i le maota fono, i le aso Faraile, ina ia faamanino ai le tulaga ua tupu i le tupe.

I le amataga o le iloiloga o le paketi, i le aso Faraile, sa fa’ailoa atu ai e Tuaolo i sui faitulafono, o lo’o fia auai atu le Kovana, i le iloiloga a le maota, peitai, sa te’ena e sui faitulafono lea manatu, ma fa’aleoina e faapea, ua lava ia Brett e avea ma sui o le kovana.

Sa fa’aleoina e le Fofoga Fetalai, le Afioga Savali Talavou Ale, ia lona tete’e, i le talanoaina o lenei mataupu, i le taimi o iloiloga o le paketi, ona e leai sona sootaga ma mataupu i tala o le tupe fa’aletausaga.

Na lagolagoina e le Afioga i le Senatoai a Togiola T.A. Tulafono, ia le manatu a Savali. Ma na fa’ailoa atu foi e Togiola, o la ua amata iloiloga a le Komiti a le Senate, i lenei mataupu.

Sa taliaina e Togiola ia le tusi a le MBT, ma saunoa e faapea, o lo’o mafai ona faamaonia ai, o lo’o iai ni faafitauli.