VAEGA 49

E toe fa’atalofa atu i a tatou pa’aga i so’o se tulimanu o le kelopo o lo’o maua mai ai lenei auaunaga. Aemaise i nai o tatou tama ma tina matutua i Amerika Samoa.

E tatou te tau fai si’i faatasi ia le viiga ma le mua, i lo tatou Tapa’au Sili i le Lagi, ona o Lana pule faasoifua ma Lana tausiga alofa, ia i tatou taitoatasi, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i ma le manuia i lenei taeao fou.

Ia ae se’ese’e mai loa i ou se’etaga malu, mo le fa’aauauina o le tatou Fagogo – E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA.

**************************************************

Ua talie ia Lula ma Selema, ae tatagi loa le telefoni a Selema, o le fafine o Kuini mai le latou ofisa.

“O lea ua uma ona totogi le tupe e tatala ai i tua ia Lina,” o le faapea mai lea a Kuini.

“Oka, ka’i lelei. O ai na totogia?” o le fesili atu lea a Selema.

“Sa fa’aaoga le fale a le tina a Lina e faamau ai. Ae e leai seisi e mafai na alu e piki mai Lina,” o le toe faapea mai lea a Kuini.

“Ia, lea la’a o’u alu iai,” o le tali atu lea a Selema ma feosofi loa ma Lula i totonu o le ta’avale ma fa’atopetope atu i le ofisa a leoleo.

Ina ua mae’a ona piki mai ia Lina, sa fa’asasa’o atu loa ia le taavale a Selema, i le fale a Lina, ae e taunu’u atu, o lo’o ta’atitia mai i luma o le fale, ia meafale ma meatotino a Lina.

“Oka kafefe, i le le alofa o le tamaloa e ana le fale. Lea ua tuli ‘ese a’u ma le fale,” o le tagi leotele lea a Lina.

Sa fa’atu e Selema le taavale, i luma o le fale ma va’aia le fa’amauina o le faitoto’a o le fale, i se laupapa ma se fa’aaliga o tusi ai le tuli’eseina o Lina mai i le fale.

Ua oso i fafo ia Lina mai i le taavale ma tu ma tilotilo i ana meatotino ma meafale ia o lo’o ta’atitia mai luga o le auala sima, i luma o le fale.

“Valaau seisi e sau ma se pikiapu e la’u atu ai au meatotino, e tu’u i totonu o le fale ta’avale a lou tina,” o le faapea atu lea a Selema ia Lina.

“O lea ua pe la’u telefoni,” o le tali mai lea a Lina.

Ona tu’u atu lea e Selema lana telefoni ia Lina ma vala’au ai e Lina ia lona tuagane, lea sa nofo ma fa’amata’u ia Selema.

E tu le taavale a le tuagane a Lina, ae oso Selema i lana taavale ma alu ‘ese faatopetope, ina ne’i toe tula’i mai seisi faafitauli, i lo la va ma le tuagane a Lina.

[E FAIA PEA]