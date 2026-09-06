Vaega e 44

Taeao Manuia. Taeao Totoa, i le mamalu o le tatou aufaitau nusipepa, i lenei taeao fou. Tatou te tau fai si’i le Viiga ma le Faamanu, i le Silisili Ese, i Lana tausiga alofa ma Lana tausiga mamana, ia i tatou uma, ua mafai ai ona o tatou toe fesilafa’i i luma o nu’u, ae le o tua o nu’u, i lenei taeao fou.

E faafeiloa’i atu foi i tina ma tama matutua ua mafai ona aulia mai lenei taeao matagofie i le pule alofa a lo tatou Tapaau i le Lagi.

Ae sagai mai loa mo le soso’oga o le tatou Fagogo, “E SOLA LE AMIOLEAGA AE TULILOAINA”, i lona vaega e 44.

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E taunu’u atu le taavale a le teine o Selema ma lana paga o Lula, i le fale o matua a Selema, o tutu mai ai ni taavale se tolu i luma o le fale.

E vaai atu Lula, o tu mai ai ma se taavale paepae lea sa faamatala e Selema, na toeititi a lavea ai lana taavale i luga o le auala.

“Ia tu’u mai le laititi lea e ana le taavale pa’epa’e ia te a’u,” o le fai atu lea a Lula ma oso i fafo ma le taavale.

“Aua, tu’u mai ia te a’u. Ou te le mana’o e oso se ma’i o lo’u tina,” o le faapea atu a Selema, ma savali atu agai i le faitoto’a o le fale.

E le’i o’o lelei atu ai Selema ma Lula i le faitoto’a, ae tatala mai e le tina a Selema ma faapea mai, “O fea e te maua mai ai nei ituaiga tamaloloa?”

“O fea o iai?” o le fesili atu lea a Selema.

“O la e i totonu o le umukuka,” o le tali mai a lona tina. “Aua e te faalavelave i ta’aloga a lou tina matua ma ana uo na e fai.”

Ua savali fa’asasa’o atu Selema i totonu o le umukuka, ae o lo’o mulimuli atu ai ma Lula, ma sa fa’ate’ia i latou ina ua o’o atu i totonu o le umukuka, o lo’o tu mai le tamaloa ulu pa’epa’e ma se mata faitau tusi lapo’a, i le ogaumu, o lo’o sa’eu le meaai a le tina a Selema sa fai, e pei lava o seisi o le aiga.

“A’e, sa ou faapea o se tagata e pei o Hulk, a lea o se toeaina, e mafai lava ona ou tago e si’i ae togi i fafo,” o le faapea mai lea a Lula ma savali atu, tu i luma o le alii lea e tu mai i le ogaumu.

[E FAIA PEA]