E FAI O LENEI AE O LENA
“O LE ATO NA LEILOA”
Na alu se faigamalaga a le alii o Milo ma lona tama, i se motu laititi, e fai ai se la tafaoga.
Sa o la usupo lava i le taeao, i le malae vaalele, e ave la’ua e le va’alele, i le motu.
Na tago Milo, i le tu’u i totonu o lana ato fa’afafa ia se ato teu tupe, o se tama’i api e tusitusi ai ana ata. O se falaoa ma s e fagu vai.
Ina ua taunu’u Milo ma lona tama i le malae vaalele, sa tago le alii o Milo, i le tu’u lana ato fa’afafa i luga o se nofoa. Ona ia ‘a’apa lea ma se’i mai i fafo lana kalena ma tilotilo iai.
“Oka, toeitiiti alu le va’alele!” o le faapea atu lea a Milo i lona tama.
Ua oso atu le alii o Milo ma se’i mai le ato na i luga o le nofoa, ma lona lava manatu, o lana ato fa’afafa lea. Ae peitai, e ‘ese lea ato ua ia aveina.
Na fa’ato’a iloa lava e Milo, e sese le ato lea o lo’o ia fa’afafaina, ina ua tago i totonu, ae ona va’ai ai i se tama’i kapisi, o se pauta ma se ma’a.
“E le o la’u ato lea,” o le faapea atu lea a Milo i lona tama.
Ae e le’i umi, ae auselasela atu se fafine i autafa o Milo ma faapea atu, “Atalii, e pei uma lava o la’u ato lena e ia te oe.”
Ua ‘ata ia Milo ma faapea atu i le fafine, “E faamalie atu lava, tina.”
Na tago le fafine ua tu’u atu le ‘ato fa’afafa ia Milo ma faapea atu, “Ae e pei uma lava o lau ato lea.”
“Ioe, o la’u ato lena. Fa’afetai lava!” o le tali fiafia mai lea a Milo.
Ua savavali ‘ese atu ia Milo ma lona tama, i le vaalele, ma talie i le ea sa tupu.
[IA MANUIA FUAFUAGA UMA O LENEI VAIASO]