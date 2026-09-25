E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE TEINE MA LONA FATU AURO”

O le teineititi o Nia, ua lauiloa uma i totonu o le latou a’oga, “o le teine e iai se fatu auro”. O le teineititi o Nia, e i le vasega 6. Ma e usupo atu lava o ia i le a’oga, ae a tu’ua a’oga, o ia lava e mulimuli alu ‘ese mai i le falea’oga.

A fia ‘ai se tasi, o Nia lava e masani ona fa’asoa atu lana mea’ai, e tusa lava pe le ma’ona le teineititi.

A mana’omia e se tamaititi po o se teineititi a’oga, ia e fesoasoani, i sana meaa’oga, o Nia e masani ona fa’aalu le taimi atoa, e fesoasoani ai.

A tagi seisi i le tulimanu, o Nia lava e muamua tu i luga ma fusi mai lea tamaititi po o le teineititi, ma fa’amafanafana atu iai.

O se tasi aso, na a’oga atu ai se teine a’oga fou, e igoa ia Sulu. O se teineititi, e filemu, ma e le taitai ona ea mai lona ulu i luga. Ma sa leai foi ni ana uo i totonu o le aoga.

O le tala o lo’o salalau i totonu o le aoga, e sau le teine o Sulu mai i se aiga lima vaivai. E o’o lava i sana poloketi faaSaienisi, ua le mafai ona faataunu’u ona e leai se tupe e fa’atau ai ni risosi e gaosi ai.

Sa o’otia le loto o Nia, ina ua fa’alogo i lea tala. Ma ia foa’i atu ai ia Sulu, ia le tupe sa ia teuina, e faatau ai ni ona seevae lotu fou. E le gata i lea, sa ia fesoasoani ia Sulu, i le aoaoina o ana meaaoga ma tapena lana poloketi.

“Ua pei ta’ua o se auuso,” o le tala fiafia lea a Nia.

Ua o’o i le aso o le tauvaga, ua faamanuiaina taumafaiga a le teine o Sulu, ua manumalo o ia i le tauvaga.

Sa patipati uma le aoga, ona valaau mai lea o le pulea’oga ia Sulu, e alu atu i luga e aumai lana fa’ailoga. Ma fesili atu ai le pulea’oga ia Sulu, po o ai sa fesoasoani ia te ia, e tapena lana poloketi.

Ua ‘ata le tamaitai o Sulu ma faapea mai, “Sa ou faia to’atasi lava na’o a’u. Sa ou galue malosi, e tapena la’u poloketi.”

Ina ua faalogoina e Lia ia le faamatalaga a Sulu, sa ia lagonaina ia le ta’e o lona fatu. Ona ua galo uma ia Sulu, ia lona agaalofa ma lona agalelei, ma lana fesoasoani, e tapena le poloketi.

Ua alu Lia i totonu o le potu ma tagi to’atasi ai. Ma o iina na maua atu ai o ia, e lona tina matua. Ua tago atu le tina matua ma fusi mau mai ia Lia, ma fai atu iai, “Lia, o lou alofa, e pei o se auro. Ae paga lea, e le iloa uma e tagata, ona u’umau i le auro. O nisi e latou te foa’i atu pe tia’i foi. Ae aua ne’i avea lea tulaga ma mea e taofi ai lou loto alofa.”

Ua te’a ese atu le ita a Lia ma ua amata ona toe ‘ata’ata, ona o lenei lesona taua ua ia a’oa’oina mai i si ona tina matua.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE I LE FAAIUGA O LENEI VAIASO]