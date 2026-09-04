E FAI O LENEI AE O LENA

“O LE LOI, O LE MANOA MA LE A’OA’OGA”

Sa iai se Asini, e faigaluega, i le tamaloa e tataina lavalava o le nu’u. O aso uma, e faigaluega malosi ai lava lenei Asini. Ae a o’o i le po, ona tu’u lea e le tamaloa ta lavalava, e alu e tafao.

O le Asini, ua fai lava sina matua ma e le lapo’a tele lona faitino, ma a alu e tafao i le po, e le mamao lava se mea e o’o iai ana tafaoga.

O se tasi po, na o la fetaui ai ma se Alope ma nav ave lava ona mafana le mafutaga a le to’alua lea. Ma ona ua iai nei sana uo, ua mafai e le Asini ona alu mamao, e su’e meaai ai.

O leisi la po na alu ai se su’ega meaai a le to’alua lea. Sa o la tau atu ai i se toga kukama, ua lapopo’a kukama ma ua manaia foi i le ‘ai. Ua fuli le Asini ma le Alope, e ‘ai kukama. Ua ma’o’ona le vaega, ona fai lea o le la tonu, e toe fo’i mai i le po e soso’o ai, e toe ‘ai nisi a la kukama.

Ma o le mea ua tupu, ua amata ona va’aia le peti o le tino a le Asini ma ua fiafia foi lona loto, ona ua ma’ona lona manava.

O leisi po, ua mae’a le taumafataga a le Alope ma le Asini, i le toga kukama, sa faapea atu ai le Asini i lana uo, o ‘Alope. “Ua ese lo’u fiafia i lenei po. O le a usu sa’u pese.”

Ae oso atu ‘Alope ma faapea atu, “Aua, te’i ua lagona mai oe e le faifa’ato’aga, i le sau tuli ta’ua.”

Peitai, ona ua ‘ova le malosi o le faalogo a Asini, i le tulaga ua iai le lapo’a o lona tino ma lona malosi, sa ia faapea atu ai ia ‘Alope, “Se aua e te popole. O lea o le a ou pesepese lemu.”

Ona sauna loa lea o le Asini, o le a usu lana pese.

Oi talofae, na faapea lava a ia, e leo itiiti ma le usuina o lana pese. Ae na tete’I, i le matala faafuase’i mai o le faitoto’a a le faifa’atoaga ma tamo’e mai ma lana la’au.

O le ‘alope, ua pefu i le atoa, ua le toe manatu mai i le Asini. Ae o le Asini lenei, ona o lona tino ua lapo’a i kukama, ua tau le mafai ona tamo’e.

Na tigaina si Asini, i le sasa a le faifa’ato’aga, i lona tino ma faatonu o ia, ua sa ona ia toe o’o mai i lana fa’ato’aga kukama.

[IA MANUIA FUAFUAGA O TOTOE O LENEI VAIASO]