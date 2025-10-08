A’afia se tamaititi 1 tausaga i le misa a se aiga
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
O le taeao o le aso 31 o Aukuso, 2025, na valaau atu ai se tina i le Ofisa a Leoleo ma ripotia ai le sauaina o ia e le tama o lona tua’a, ma na manu’a ai lana pepe e 1 le tausaga.
[Ua le lomia e le Lali ia suafa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puiipuiga o fanau iti.]
E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa agai atu leoleo i le nofoaga na tupu ai le faalavelave ma talatalanoa ma le tina na a’afia faapea lona tina (molimau)
Ina ua mae’a lea, ona taumafai lea o leoleo e saili le na molia, ae peitai, sa le’i mauaina o ia. Na fautuaina e leoleo ia le tina na a’afia, ina ia toe vala’au atu le ofisa a leoleo, pe a toe fo’i ane le na molia, i le fale.
O le aoauli o le aso lava lea e tasi, na toe maua ai e leoleo se valaau mai i le tina na a’afia, e fa’ailoa atu le toe fo’i atu o le tama a lona to’alua, i le fale. Ma o le mea lea na toe agai atu ai leoleo i le fale, ma ave faapagotaina le na molia, ma aveina atu o ia i le ofisa o leoleo mo le fa’ataunu’uina o a latou su’esu’ega.
Sa faamatalaina e le tina na a’afia e faapea, sa ia otegiaina lana fanau i le le faalogo. Sa ia ta’ua lona valaau fa’alima i lana fanau, ae le faalogo. O le mea lea na ia alu atu ai ma se silipa, ua faatonu ai lana fanau. Ae ina ua mae’a ona faatonu lana fanau, ma savali atu i fafo, ae savali atu i totonu le tama o lona to’alua.
I le taimi na ia (tina) tapunia ai le faitoto’a, sa ia lagonaina se pa’o, o ipu o lo’o tau’ai aga’i i le pa sima. Sa ta’ua e le tina na a’afia, lona sau ma ave’ese atu lana fanau mai i le laulau, ae tago le tama o lona to’alua, i le ta o ia i se ipu (tray). Na feosofi atu le fanau a le tama o lona to’alua ma taofiofi le na molia, a’o agai atu i fafo le tina na a’afia ma lana fanau.
Ae peitai, sa tago le na molia, i le togi le tina na a’afia, i se ‘tablet’. Sa misi le tina ae tau i le mata o le tamaititi e 1 le tausaga.
Sa fa’aauau ona faamatala e le tina na a’afia, lona aveina o lana fanau i totonu o le potu a lona tina, ae o ni nai sekone na soso’o ai, na tu’i atu ai e le na molia, ia le faamalama o le potu moe ma ta’ei solo ia le faamalama, i totonu o le potu. Sa ta’ua e le tina na a’afia e faapea, na mafua ona to’atama’i le tama o lona to’alua, ona ua fetagisi tamaiti.
I le faatalanoaga o le tina a le tina na a’afia, o ia foi o le molimau, sa ia fa’ailoa atu i leoleo, lona lagonaina o le fanau a lana tama teine, o fetagisi. O le mafuaaga lea na alu ai i totonu o le fale, e siaki latou. Ae ina ua na ia tatalaina le faitoto’a ma ulufale atu i totonu o le fale, sa ia va’aia le togiina e le na molia, o lana tama teine, i le ‘tablet’, ae na a’apa mai le to’alua a lana tama teine (tina na a’afia), i le po ese le ‘tablet’ ma tau ai i le mata o le tamaititi e 1 le tausaga.
O le faamatalaga a le na molia, sa le fiafia ina ua faalogo atu ua fetagisi atu le fanau a lona atalii. Sa ia ta’ua e faapea, ina ua mae’a le taumafataga a le latou aiga, sa alu i fafo e ulaula, ae ona fa’alogo mai ua fetagisi atu le fanau iti. Ina ua alu atu e siaki le fanau iti, sa ia va’aia ia le to’alua a lona atalii, o sasaina i latou i se silipa ma ia fai atu iai e soia.
O le fa’asea a le na molia, e le o se taimi muamua lea ua ia faatonuina ai lana fanau e soia le fa’afetagisi o tamaiti.
Sa fa’atalanoaina foi e leoleo ia le afafine a le na molia, ma sa ia faamatalaina le to’atama’i lona tama, i le to’alua a lona tuagane, ona o le sasaina o tamaiti a’o faia le meaai a le aiga. Na ia faamalamalama le faatonuina fa’afia o i latou e lo latou tama (le na molia) ina ia aua le fa’afetagisia le fanau, i le taimi o le meaai a le aiga.
Ma sa ta’ua e le afafine a le na molia, ina ua fai atu lona tama i le to’alua a lona tuagane, e aua le fa’afetagisiina ia tamaiti, sa tali mai le to’alua a lona tuagane (tina na a’afia), ua le fa’aaloalo le na molia. Sa fa’ailoa atu foi e le afafine a le na molia, i leoleo, le ita o lona tama ina ua fai atu le tala a le to’alua a lona tuagane, ma na lavea le tamaititi 1 tausaga, ae e le’i aveina e le to’alua a lona tuagane, i totonu o le potu a lona tina.
I le faamatalaga a le atalii a le na molia, sa ia faamatalaina ai le tauga’upu a lona tama ma le to’alua a lona uso (tina na a’afia), a’o faia le mea’ai a le latou aiga, ona ua le fiafia lona tama (le na molia) i le sasaina e le to’alua a lona uso, ia le fanau i le le fa’alogo.
O moliaga sa faia e faasaga i le na molia, na aofia ai le Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti (totonu o le aiga), o le Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu faapea ma le moliaga i le faia o ni gaioiga, e a’afia ai le saogalemu o fanau iti.
O le moliaga o le faatupu vevesi, o se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.
O moliaga o le Fa’ao’olima ma le Faia o Gaioiga e a’afia ai le saogalemu o le fanau, o ni vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le ta’i tausaga, mo le moliaga e tasi, po o se sala tupe e ta’i $1,000; po o fa’asalaga uma e lua.
E $300 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua le na molia, mai i le falepuipui, a’o faagasolo lona faamasinoga.