Vala’au e se tina ia leoleo ina ua fiu lana fanau tama e fa’afilemu le latou uso laititi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le vaveao o Aukuso 16, 2025, na valaau atu ai se tino loto mafatia, i le Ofisa a Leoleo i Leone, mo se fesoassoani, ona o sona alo ua fa’asua’ava ma fa’apisa i totonu o le latou fale.

O le na molia i lenei mataupu, o se alii e 23 tausaga le matua, e suafa ia Moli Faumuina.

Ina ua taunu’u leoleo i le nofoaga na tupu ai le fa’alavelave, sa o latou talatalanoa ma le tina na valaau atu i le ofisa a leoleo ma sa ia faamatalaina i leoleo e faapea, o lana tama o Moli, sa fai se latou inuga pia ma se tasi o a latou tuaoi ae ina ua alu atu i le fale, na amata ona ‘e’e ma palauvale solo i totonu o le latou fale.

Sa ta’ua e le tina ia lona popole ona sa taumafai lana fanau tama matutua e fa’afilemu le atalii laititi, ae na taumafai le na molia, e u’u mai se naifi. O iina na valaau ai loa e le tina ia leoleo.

Ina ua mae’a le talanoaga a leoleo ma le tina, sa aveina atu loa ia le na molia, i le ofisa a leoleo mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le faamatalaga a Moli (le na molia), sa fai se latou inuga pia ma tuaoi, ma ina ua lagona lona fia ‘ai, na alu loa i le fale. Ae alu atu ua leai se mea’ai. O le mafua’aga lea o lona le fiafia ma sa ia ta’ua lona palauvale, a’o ia savali agai i lona fale.

O moliaga na faia faasaga ia Moli Faumuina, na aofia ai:

Faitauga 1: Faatupu Vevesi i nofoaga faitele – O se vaega ‘B’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le ono masina, po o se sala tupe e $500; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i nofoaga tuma’oti – O se vaega ‘C’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe e $300; po o faasalaga uma e lua.

E $500 se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona tatalaina ai le na molia, mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.