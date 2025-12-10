Tofu sui faitulafono ma ‘meaalofa’ tupe i le umusaga o le Maota Fono

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

E silia ma le $120,000 sa faameaalofaina i le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, i Afioga i Senatoa ma Faipule o le Maota o Sui, aua le tatalaina aloaia o le Maota Fono fou, i le faaiuga o le masina o Novema, e pei ona sa fa’amaonia e nisi o sui tulafono, sa fa’asoa ma le Samoa News.

I le aso o le umusaga, sa faapea ona tofutofusia ai le Peresetene o le Senate ma le Fofoga Fetalai o le Maota o Sui, ma meaalofa tupe e ta’i $5,000 i fa’aaloaloga sa faatinoina. Ae sa tufatufaina ia teutusi ta’i $3,000 a afioga i Senatoa ma Faipule i le aso Lulu o le vaiaso ua mavae.

Sa fa’aalia e le Afioga i le Faipule a le itumalo o le Malaeoletalu, ia Melesio Gurr, le fa’aaogaina o lenei meaalofa mo tagata o lona itumalo, ae le mo ia. Ma sa ia ta’ua i lana fa’aaliga i luga o upega tafa’ilagi, o teutusi uma lava ua mauaina mai i so’o se faalavelave na auai atu ai, e na te fa’aaogaina lea mo faalapotopotoga faalelotu, o ‘au ta’alo a nu’u ma afioaga o lona itumalo, po o a’oga a fanau.

Ma i lana fa’amalamalamaga, i le $3,000 sa ia taliaina i le vaiaso ua mavae, sa ia ta’ua ai le tu’uina atu o le $1,000 i le Iseula o le Moana 2026, $500 i le ‘au kirikiti a tamaitai o le Malaeoletalu, $500 mo le ‘au kirikiti a Alii mai Fagatogo, $500 mo le a’oga tulaga muamua a Pago Pago ma le $500 mo le aoga tulaga muamua a Matafao.

E tusa ai ma le fa’asoa mai a le sui faitulafono, ua tele foi se vaegatupe sa ia foa’iina mo le aoga maualuga a Samoana, i polokalama ‘ese’ese a fanau aoga, ma o le a fa’aauau pea ona ia faia lea tulaga, faapea ai ai ma ‘au ta’a’alo ma faalapotopotoga Ekalesia i totonu o Fagatogo.

I ni ripoti, ua ta’ua ai le fa’aleoina ai e le Afioga i le Peresetene o le Senate, le Tofa ia Tuaolo Manaia Fruean, ia le alagatatau ona aloa’ia o sui faitulafono, ona o la foi se tufatufaina ia teutusi mo le to’atele o ta’ita’i ma malo fa’aaloalogia, na auai i le sauniga mo le tatalaga aloaia o le Maota Fono fou.

Sa le’i mafai ona fa’amaonia e le Samoa News ia teugatupe sa fa’aaogaina mo vaegatupe sa tufatufaina, pe sa aumai i le teugata a le faigamalo po o le fono faitulafono, aemaise ai le faigamalaga na masi’i mai mai Samoa.

E tusa ai ma ripoti sa maua mai, o le aofaiga atoa sa fa’aaluina mo sua faapea ma le $100,000 sa foa’iina i lea aso, na taumateina i le $200,000 (tupe Amerika). Ae peitai, e leai se tala o le tupe ua mafai ona maua mai, i le aofaiga atoa sa fa’aaluina i le aso o le umusaga o le Maota Fono.

E leai foi se tala o le tupe ua maua, i meaalofa sa maua mai i le malo o Samoa mo Amerika Samoa – lea na aofia ai ie o le malo, vaegatupe e $10,000 (tupe Amerika), o manu papalagi, o kula i’a, sosisi, taga talo ma Koko Samoa.

Ae i le toe taliu atu o le faigamalaga mai Samoa, ua mae’a ona faaleoina e le Palemia o Samoa, le Afioga i le La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, i sana feiloaiga ma sui o vaega fa’asalalau, ia se faamatalaga o le tala o le tupe sa fa’aaluina, aua le umusaga o le Maota Fono fou a Amerika Samoa.

Sa fa’aalia e le Afioga i le Palemia, le aofa’iga e $300,000 (tupe Samoa), ua mae’a ona toe tu’uina i totonu o le teugatupe a le malo, talu ona toe taliu atu le faigamalaga. E late i le to’a 70 leoleo, minisita, sui minisita ma isi ta’itai o le malo, na faimalaga mai mo le faamoemoe a le Fono Faitulafono.

Na fa’amaonia foi e le alii Palemia le fa’aaogaina o se vaegatupe e pe a ma le $250,000 (tupe Samoa), a le malo, e faatupeina ai le faigamalaga, o le latou oso ma isi tulaga na mana’omia.