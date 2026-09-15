Tete’e le Fono e faataunu’u se iloiloga mo le ASTCA ina ua faatula’i e le Kovana ia se komiti faafoe fou

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua o’o atu nei ia le fete’ena’iga, i le va o le Afioga i le Kovana Pulaalii Nikolao Pula ma sui o le Maota Fono, i seisi la’asaga fou, ina ua tete’e ia sui faitulafono, ia le faia o se iloiloga mo le tupe faasoasoa a le Ofisa o Fesootaiga (ASTCA), i le vaiaso ua tuanai, ona ua taofi ia sui faitulafono, e leai se komiti faafoe a le ASTCA, ae o lo’o manaomia ina ia faatinoina ona tiute.

O le aso lava na faia ai le faaiuga a le Fono, i le le faia o se iloiloga, Aso Tofi, Setema 10, 2026, o le aso lava lea na fa’alauiloa mai ai le suiga fou a le Kovana.

O sui fou o le Komiti Faafoe, e aofia ai Omar Shalhout (Taitaifono le tumau), Lewis Seau, Karen Satele, Molitogi Lemana ma Ma’aveeseese Lei Mauga Jr.

O Shalhout, Seau, Satele ma Lemana, na iai i le komiti faafoe tuai, lea sa fa’ata’ape e le Kovana ia Aukuso 28, 2026.

O sui tuai lea na aofia ai Alex Sene Jr., ma Ella Gurr, ae o Avamua Dave Haleck ma Andrew Berquist, na fa’amavae ae e le’i fa’ata’ape ia le komiti faafoe tuai.

E tusa ai ma se fa’aaliga mai i le Kovana, e lua tausaga o le a galulue ai ia le komiti faafoe fou, se’ia vagana ua toe suia, e pei ona faatulafonoina. O le Kovana e na te filifilia ia le taitaifono, ae o totino o le komiti e filifilia ia le failautusi, pe a auai uma le kolama.

Ua mae’a ona faatonuina e le Kovana ia le komiti fou, ina ia fa’atulaga la latou kolama, e aofia ai ma le filifiliga o sa latou failautusi, ina ia mafai ona faatino a latou tiute e tusa ai ma le fa’atonuga fa’alekovana ma tulafono.

E le o mautinoa i le taimi nei, pe o le a toe filifilia e le Kovana, nisi sui se to’aiva mo le komiti faafoe a le ASTCA, lea sa masani ona to’aiva ona sui.