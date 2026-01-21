Taumafai leoleo e taofi le sao mai o fualaau faasaina i totonu o le teritori

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso 15 o Tesema, 2025, na ave faapagota ai e leoleo ia le susuga ia Alaivaa Mase, lea na tu’ua’ia i lona aumaia ma le umia o vaega tele o fualaau faasaina (Aisa) ma se vailaau e gaosi ai le Aisa (THC), ma ua fa’amautu ai le fa’aauau o taumafaiga e taofi le sao mai o fualaau faasaina i totonu o le teritori, e pei ona ta’ua i se ripoti na o’o atu i le Faamasinoga Fa’aleitumalo, ia Tesema 19, 2025.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le aoauli o Tesema 15, 2025, na taofia ai e le vaega ale Ofisa o Tiute, ia ni afifi e lua mai i le va’a oloa na malaga mai i le teritori. O nei afifi sa lafo mai i le FedEx ma na masalomia ona o le tutusa o faamatalaga o oloa i totonu o le afifi ma le afifi.

O nei afifi e lua, sa fa’atuatusi i le tagata e to’atasi, o Mr. D. Mose, ma le pusa meli e tasi i Amerika Samoa.

I su’esu’ega a le Ofisa o Tiute, na maua ai i totonu o leisi afifi ia ni pepa i’ila se lua, o iai i totonu ia ni vaega o fualaau faasaina (Aisa) – e pei ona fa’amaonia ina ua mae’a ona su’esu’eina. Ae o le afifi lona lua, sa maua ai foi vaega o fualaau faasaina, o ni ‘vape cartridges’ e 12, o lo’o tumu i se vailaau (THC), e fa’aaoga i ‘vapes’.

O le vailaau o le THC lea e fa’aaoga i mariuana.

Sa faapea ona galulue faatasi ia leoleo ma le kamupani la’u oloa a le CSL (Cargo Services Logistics), e fa’amautu le tagata o lo’o lafo mai iai ia afifi. Ae o le taimi lea, ua taofia ai e leoleo ia afifi, a’o feagai le CSL ma feso’ota’iga ma le na molia (Alaivaa D. Mase) mo le pikiina o ana afifi.

O le aso 18 o Tesema, 2025, na maua ai le feso’ota’iga a le CSL ma Mase ma na faamautu ai le alu atu o Mase (le na molia) e piki mai ana afifi, i le aso e soso’o ai.

Ina ua taunu’u Mase, sa tu’uina iai e le aufaigaluega a le CSL ana afifi, ae peitai, ina ua ulufafo mai i le CSL, ma ae e le’i oso i totonu o lana taavale, na taunu’u ai loa ma leoleo ma ave faapagotaina o ia.

A’o su’esu’eina o ia, sa ta’ua e Mase (le na molia) ia lona malamalama i mea o i totonu o le afifi, ae e le o ni meatotino a ia. Sa ta’ua foi e Mase, o CDs ma DVDs la e i totonu o le afifi, e pei ona ta’ua i pepa o fa’amaumauga a le falemeli. Sa talosagaina e Mase (le na molia) ia fagu vailaau (THC) ona i lona talitonuga, e le o faasaina ia le tulafono ia lea vailaau.

Sa te’ena e Mase (le na molia) ia lona iloa o se tulaga i Aisa.

Ina ua ave faapagotaina e leoleo ia Mase (le na molia) sa maua ai ia te ia, ia se vaegatupe e $9,500. Ma sa fa’amautuina e vaega su’esu’e a le malo, o le aofaiga o le tupe sa maua, faapea le aofaiga o Aisa ma le auala na afifi mai ai, e le o ni Aisa mo se tagata e to’atasi, ae mo le faatauina atu i tagata e toatele.

Ona o afifi nei na lafo mai i atunu’u i fafo ma ua taunu’u mai i totonu o le teritori, ua fa’amautu ai le a’afia o le aumaia fa’asolitulafono o vaega fa’asalalau i totonu o Amerika Samoa.

O moliaga na faia faasaga ia Alaiva’a Mase, na aofia ai:

Faitauga 1, 2 & 3: Umia o se vaega o fualaau faasaina – O se solitulafono e mafai ona nofosala ai i le falepuipui (pe afai e fa’ato’a molia), i le va o le lima ma le 10 tausaga, po o se sala tupe, i le va o le $5,000 ma le $10,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 4, 5 & 6: Umia o vaega o fualaau faasaina ma se faamoemoega e faatauina atu – O se solitulafono e mafai ona nofosala ai i le falepuipui (pe afai e fa’ato’a molia), i le va o le lima ma le 20 tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $20,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 7, 8 & 9: Aumai o oloa faasaina i totonu o le teritori – O se vaega ‘D’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Na taofia le na molia, e aunoa ma se vaegatupe fa’atulagaina e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.