Talosaga Butler ia tumau le onosa’i mo se faamoemoega ‘aufaatasi

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua talosagaina e Brett Butler, le faufautua sinia mo tupe, a le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula, ia afioga i Senatoa, ina ia mau pea le to’ovae, i taumafaiga a le faigamalo, i le inivesi o le tupe, aua e tasi lava le ‘auga o taumafaiga uma a le Fono ma le Faigamalo.

O le aso Lulu o le vaiaso ua tuanai, sa o’o atu ai Butler, i luma o le Komiti Su’esu’e a le Senate (SGOIC), e tali ni isi fesili a le Senate, i le taulimaina o le $10.1 miliona, tupe fa’asili a le ARPA. Ae le gata i lea, o se ripoti lata mai i le tulaga ua o’o iai le inivesi ina o lea $10.1 miliona.

Ina ua mae’a le saunoaga amata a Butler, lea sa ia talosagaina ai le lava papale o le Senate, sa talifuaitau le Afioga Senatoa Togiola T.A. Tulafono, o ia foi o le Taitaifono a le SGOIC, ma ia faapea mai ai, o le latou tatalo, o le a i’u manuia taumafaiga a le faigamalo, i le $10.1 Miliana.

Sa talosagaina e Butler, ia afioga i Senatoa, ina ia tu’uina atu se avanoa e mafai ai ona tuliloaina e le kovana ma lana faigamalo, ia lenei mataupu, lea sa ta’ua e Butler, o se taumafaiga ina ia sailia se vaegatupe fou, e fesoasoani i le atunu’u.

Na ta’ua foi e Butler, le tele o fesoasoani tau tupe mai i le malo feterale, ua amata ona limiti, ma e le o lava tupe lotoifale, e mafai ona faatupeina le tele o galuega tetele mo galuega e tele, o lo’o manaomia, mo le toe fa’aleleia o le teritori.

Ma o le mafua’aga lea, e pei ona sa faamalamalama e Butler, ua liliu ai le faigamalo, e saili nisi auala e mafai ona maua mai ai nisi tupe fa’aopoopo, e fesoasoani i galuega tau atina’e mo le lumanai.

Sa faamamafaina e Butler, e faapea, o lenei fuafuaga sa faia i le $10.1 miliona, o se vaega o se fuafuaga lautele, mo le fa’amautuina o nisi alagamanuia faaopoopo, mo poloketi ua fa’afaigata ona maua mai se tupe, mai i le paketi o iai nei a le malo, e faatino ai.

Na aloa’ia e Butler, ia atugaluga ua faaleoina e sui faitulafono ma e na te fa’aaloalo i tiute a le Fono, e ala i le iloiloina ma le mataituina o faaiuga a le malo, faapea ma le puipuia o tupe lautele.

Sa ia fa’aalia foi e faapea, e pei ona iai le tiute a le Fono mo le mataituina ma le puipuia o tupe a tagata totogi lafoga, o lo’o iai foi se tiute a le faigamalo, mo le sailia o avanoa e mafai ona fa’amalosia ai le tamaoaiga, fa’aleleia o le lotoifale, ma fa’asili atu le tulaga o le soifuaga ma tagata o le atunu’u.

Ma o lea, e pei ona saunoa Butler, o tiute a lala ia e lua a le malo, e o gatasi, aua e tasi lava lo la taunu’uga o lo’o tulimata’i.

I le tali mai a le afioga Senatoa Togiola, sa ia faamamafaina ai e faapea, o su’esu’ega o lo’o faia e le Senate, e le o se taumafaiga fete’ena’i i le va o le faigamalo ma le maota fono.

Ma sa ia aloa’ia foi le augani atu a Butler, mo le onosai ma le galulue faatasi, ae peitai, sa ta’ua e Togiola, o lo’o latou fa’atino a latou tiute fa’avae, i le mataituina o gaioiga a le malo ma puipuia tupe a le atunu’u.

Sa fa’amanino atili e le afioga i le Senatoa, ia Butler, e faapea, e le o se tauvaga i le va o le Fono ma le Kovana.

Na finau Togiola, o se vetereni i totonu o le Maota o le Senate ma na avea foi ma kovana, i le filifiliga a le faigamalo ina ia aveina le tupe e inivesi, e aunoa ma le tapaina o se finagalo a le fono faitulafono, o se faaiuga ua atugalu ai sui faitulafono.

E tusa ai ma le saunoaga a Togiola, o le mataupu o lo’o i luma o le komiti, e le o le lagolagoina e senatoa o taumafaiga a le faigamalo, mo le sailia o alagatupe fou, ae po o fa’atulafonoina le auala o lo’o mulimuli ai ia le faigamalo.

Sa saunoa Togiola, ua le ano mai le faigamalo i le Fono, ae ua fai lava la latou faaiuga ma i le taimi, e foliga mai e le o mautu lea faaiuga sa faia.