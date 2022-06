TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

PAKALOLI ‘AU FA’AU’U A’OGA MAUALULUGA NU’UULI VOTECH

O le a’oga maualuga a Nuuuli Voctech na faia le latou sauniga o le Pakaloli i le taeao lava, ta le 9:00 i le malumalu o le Ekalesia Fa’apotopotoga Kerisiano i Amerika Samoa i Nuuuli lava, ma sa ta’ita’ia lea e le susuga le Faife’au Rev. Leitualasa Malieitulua.

O le autu o lona fa’amoemoe sa ia tima’ia ai le fanau e ala fo’i i le Upu a le Atua, “Ia loto mau, Ia loto Toa, Lou Lelei ia atoatoa. O le sauniga mo le fanau fa’au’u o lenei tausaga a le A’oga Maualuga o Matata Eseese a le Malo i Nuuuli, sa avea fo’i o le sauniga o le taeao mo le Ekalesia atoa i Nuuuli ma o se va’aiga matagofie fo’i le o mai fa’atasi o le Laumua o Matata Eseese ma le Ekalesia atoa i le afio’aga i lea sauniga mamalu.

O pese ma vi’iga o le sauniga sa tofusia ai le Aufaipese a le Ekalesia fa’apea ma le sao fa’apitoa fo’i o le vasega fa’ai’uaso i le latou pese fa’apitoa na a’oina mo le sauniga.

O Upu tomua o le sauniga, “Ia alalaga ia Ieova le Lalolagi uma, ia outou auauna atu ia Ieova ma le fiafia, o maia outou i ona luma ma le fiafia. Aua e lelei Ieova, e fa’avavau lava lona alofa, E oo atu lava lona fa’amaoni i lea tupulaga ma lea tupulaga.” Salamo 100: 1 & 5.

O sao o le fanau i le sauniga sa fofogaina ai e Lolomaletaiotumua Faoliu le Tusi Pa’ia :Fa’aoto 3: 1-7 ma le Tusi mai le Feagaiga Fou - Roma 16: 1-16.

O vi’iga e tolu muamua o le sauniga sa fofogaina lea e le aufaipese tofia a le EFKAS i Nuuuli, peita’i o le vi’iga mulimuli, ina ua mae’a le Upu fa’amalosi mai le susuga le ta’ita’i o le sauniga, na tuuina lea i le aufaipese a le Laumua o Matata Eseese a le malo i Nuuuli.

O sui tofia mai le vasega e faaleoina le Tatalo e siitia ai le fa’afetai i le Atua sa fofogaina lea e Marrissah Ioane, o le Tatalo o le Fa’ato’esega na tatalo ai Seldtanya Skelton ma tatalo o mana’oga sa tuuina lea ia Salevai Misi.

Matagofie le tima’i a le tama fa’aleagaga i le fanau fa’au’uina ae ua aoga fo’i lea fa’amalosi i matua faapea le Ekalesia na poto i lea sauniga mamalu mo le fanau. O lo’o tofusia lava Laumua uma o le atunuu ma latou sauniga fa’apitoa i le toe aso Sa lenei ona faia latou sauniga fa’apitoa mo latou fa’au’uga o le a fa’agasolo i le vaiaso lenei ua aulia.

O lea sauniga sa i ai le sao o le afio’aga e faia ai se saunoaga fa’amalosi ma apoapoa’i i le fanau ae a le lumana’i, ae o se fa’afetai fo’i ia i latou i le fa’amalosi ma le taumafaiga ua au nei, ua fa’afiafiaina atili ai matua ma aiga, afio’aga ma le Malo.

Ona soso’o lea ma le saunoaga faafetai mai le Laumua, aua o le afio’aga lea o lo’o fa’afaileleina le a’oga maualuga o Matata Eseese ma taua’aoina ai le latou foa’i e ala i le fa’afeagaiga ma le Sui o le Afio’aga sa tula’i e saunoa. Na toe fa’ai’uina ma le manuia le sauniga mamalu i le tatalo na si’itia lava e le fa’afeagaiga taulagi i le afio’aga ma mae’a ai le fa’amoemoe o le fanau a’oga ma le Ekalesia mamalu.

FA’AALIA GALUEGA TALA FA’ASOLOPITO A HAYLIE TUIASOSOPO I LE FALEMATA’AGA:

O le afioga le Faipule o Amerika Samoa i le Konekeresi. Uifa’atali Aumua Amata Redewagen ua fa’ailoa mai lona fiafia tele ina ua ia molimauina le fa’aalia ai o le galuega fa’atino o le Tala Fa’asolopito a le tamaitai talavou o Haylie Jasper Tuiasosopo o le Falemata’aga tele o le National Museum of American History o se vaega o le Smithsonian Institution i le Laumua o Amerika atoa, Washington D.C.

O tausaga ta’itasi e mafai ai ona gasolo atu le silia ma le 4 miliona o tagata maimoa e latou te ulufale ma maimoaina le tala fa’asolopito o le Iunaite Setete o Amerika lea ua fa’aalia ai ma lenei galuega fa’atino a le tamaitai talavou o Haylie Tuiasosopo.

“O le Fa’amalo e avatu i lenei alo o le atunuu, e le lau maua avanoa faapenei a’o talavou le soifua ma o lo’o taumafai i aoaoga i lenei vaitau fita na lutia ai le tatou teritori i le Covid-19, ae ua fa’aalia le naunau ma le tinou o fanau e fa’atauva i a latou galuega fa’atino, ma ua tali fo’i le Atua i ona manuia e foa’i i le tagata e filiga i suesuega ma ala e maua ai le poto. Ua fa’aeaina lava le taumafaiga a haylie Tuiasosopo ona o lona finau maumaua’, leai se fa’avaivai.” O sana fa’amatalaga lea e fa’afetaia ai le taumafaiga ua fa’aeaina nei.

Ua le gata la ina fa’amalo le afioga Con. Uifa’atali Aumua Amata i le tamaitai ua fa’amanuina lana galuega fa’atino ae ua fa’apena fo’i ona ave lana fa’amalo i matua le susuga Jasper ma Jewel Tuiasosopo, fa’apea le vasega o faia’oga sa latou fesoasoani ma fa’asinosino le tamaitai talavou i ala e mafai ai ona fa’atino lana galuega.

“O le a’oa’oga lava e manuia ai fanau sa ia te outou lea tofi, ua outou faia ma ua outou le tu’u i le tele o omiga fita i lenei tausaga aoga lea ua tali mai nisi o taumafaiga ua tu mati’e ma ua fa’amanuiaina lava. Malo le tauata’i ma le galulue malosi mo fanau ia manuia latou taumafaiga.” O sana toe fa’amalo lea i le vasega o faia’oga sa lisia uma ma ua fa’alauiloa nei i le taumafaiga ua fa’aalia i le falemata’aga tele i le Laumua.

O nisi ua lisia ua aofia ai Chridtian Sa’alea, Alvin Mamea ma John Maiava mo le latou sao i le tuufa’atasiga o le History Day i lenei tausaga a’oga i le teritori. O le galuega fa’atino ua tu mati’e nei lana taumafaiga ua fa’aigoaina “Navigating the Choke Point!: The Art of Statecraft” ma ua fa’ailoa nei i Washington DC lea galuega fa’atino, O Haylie Tuiasosopo e aoga o ia i Tafuna High School ma ua ia lisia fo’i lona faia’oga o le History o le susuga Alvin Mamea.

Ole aoga o le History Day e toe suesuea atili ai e le fanau nisi o tagata iloga poo mea iloga fo’i sa tutupu ma e na soifua ma lagalaga mea lelei mo le lautele o latou atunuu, seteete ma Teritori o le Malo o Amerika. O le suesue auiliilia o nei sui ma latou sao lelei na fa’atino mo latou malo ma o latou tagatanuu o se toe fafagu lea ma se toe taumafaia e taualoa a latou taumafaiga sa tinou ai ma fa’atino a’o soifua.

I le tapenaga ma le fa’atinoga o latou galuega nei, ua aoga tele lea e mafai ai ona sagai ane le fanau e tusia tala fa’asolopito o sui poo mea iloga i le talafa’asolopito ua latou filifilia e fai ma Auga o latou galuega fa’atino. Ua faia ai e i latou ni ata fa’asolo i nisi o nei tapenaga, pe ua tusia fo’i solo ma toe fa’amanatu uiga moni ma le taua o nei tusitusiga mo le mamalu lautele o lo’o soloa’i mai e soifua i teritori ma setete eseese o le Iunaite Setete o Amerika.

“O lou tala fa’asolopito, o lou toe tepa lea i se taumafaiga tele sa faia muamua a’o e le’i soifua mai ma fa’aaoga ni lelei sa maua mai ai. O le fa’afetai tele fo’i lea ia i latou na soifua ma tofu sao na fa’atino i na vaitau o le soifuaga lautele i totonu o lou atunuu, ma ta’ita’i sa latou fa’aaogaina sao uma e fa’amanuiaina ai le savaliga ma le folauga i lenei vaitau ua tatou o ola ai nei.

Fa’afetai i tua’a ua mavae, sa le faigofie le latou fo’i folauga ae matau manuia mo i tatou i lenei vaitau i o tatou malo ta’itasi i le Iunaite Setete o Amerika.” O se toe timai mea a le afioga le Faipule o Amerika Samoa i le Konekeresi Uifa’atali Aumua Amata e tusa o le Tala Fa’asolopito ma lona taua tele i fanau a’oga i nei vaitau.

O sao eseese o le fanau, e mafai ona toe tepa ai lava ta’ita’i o setete ma Teritori i folauga fita a tatou matua ma ta’ita’i ae maise tagata lautele o le Iunaite Setete i le vaitau ua te’a, “O ai se a le naunau e fia iloa, ina ia fa’ao’o le fa’afetai fo’i i le Atua lea sa ia fafagu loto ina ia tausailia mea lelei aua nei vaitau ma ona tagata i le Iunaite Setete o Amerika.”

Ua fa’ailoa mai o le tauvaga atoa a galuega ua mae’a fa’aalia nei, o le a fa’atino lea ia Iuni 2022, ma o lo’o aofia ai lenei taumafaiga i lea fo’i tauvaga tele.