TALA I VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SAILIA DHR A LE MALO - AVANOA FAIGALUEGA AI FANAU A’OGA

Ua oo mai le tu’uaga umi o a’oga, ma ua i ai fo’i le fa’aauauga o le polokalama e fa’afaigaluega fa’amasani ai le fanau a’oga mai le 14 - 24 tasuaga le matutua, i ni galuega eseese e fia galulue ai pe a mae’a sailia le atamai e gafatia ai ona fa’atautaia o latou tiute.

O le umi o le polokalama i lenei tausaga ua fa’ailoa mai e 8 vaiaso soso’o ma e amatalia lea ia Iuni 27, 2022. O le polokalama ua fa’aigoaina o le Workforce Innovation Opportunity Act poo le WIOA, o se vaega lea o le Matagaluega o Tagata Faigaluega a le Malo ma ua latou saili mai i nisi o Kamupani ma Pisinisi tumaoti e fa’aulu mai ni avanoa e mafai ona galulue ai le fanau mo le na’o le 4 itula o le aso galue e tasi. Ona o le Polokalama e fa’atautaia lava na’o le tu’uaga umi lenei o a’oga, o lea ua fa’aigoaina ai o le Summer Youth Employment Program ae faatupeina e le WIOA.

O nisi o polokalama o le a fa’atautaia mo fanau e aoaoina i latou ina ia iloa lelei agava’a ma uiga e ao ina latou faia a’o tatau ona faigaluega i latou. O le a totogia o latou itula e 4 o faigaluega ai. Peita’i afai o le fanau ua matutua ma ua maea a’oa’oga maualuluga i A’oga Maualuluga i le atunuu, pe afai ua agava’a i latou e galulue tumau i ni avanoa o lo’o ua mae’a a’otauina ai i latou, e mafai ona galulue tumau ai loa i latou i pisinisi ma ni avanoa o i ai pe a mae’a le taimi ua galulue fa’amasani ai i lenei polokalama.

Pe afai o le a i ai ni fa’afesili e mafai ona fa’afeso’ota’ia le susuga Anthony Loa poo Burt Thompson i le matagaluega o tagata faigaluega a le malo.

ASOSI “TAUTAI O SAMOA” - FILIFILIA O LATOU LAULAUATOFI 2022

O le vasega o sui tofia fou o le laulauatofi a le Asosi o Tautai o Samoa Longline & Fishing sa usuia le latou fonotaga i le aso Lulu Iuni 01, 2022 ua mautinoa lava o le latou nofoa’iga e le o toe faigofie, aua ua iloga ona tele fa’afitauli o le a feagai ma i latou, e ao fo’i ona soalaupule fa’atasi e i latou ni vaifofo e mafai ai ona fa’atautaia pea a latou faigafaiva ma mataituina lelei.

O luiga e pei o le tele o tulafono e ao ina usita’ia e le au faifaiva ua fa’amamaluina mai e le Komisi o Faigafaiva i le sone a le tatou atunuu ma fafo atu, ua siitia le tau ma totogi o mea uma e fa’atautaia ai fagotaga, ma o aiaiga fo’i ua fa’ataoto mai e le feterale lava ia, ua le toe faigofie ai ona fagota i fafo atu o le sone a Amerika Samoa.

O latou sui filifilia e tatau lava ona matua finau mo se leleiga o le Asosi Tautai o Samoa, o latou sui totino ua aofia ai le vasega o Va’a Fagota Longliners o lo’o ua lesitala ma fagogota a le Malo tele ma le sone a le tatou malo ma o lo’o latou sapalaia mai le Alpacore mo le Kamupani I’a a le Star Kist Samoa.

O le fuava’a fagota a le Tautai ua pau lea o le fuava’a fagota Amerika ua fa’atulaga e sapalaia le Albacore i le vasa pasefika.

Ua tula’i mai nei le tamaitai ua avea ma Peresetene o Krista Haleck Corry, Sui Peresetene o Anthony Lafaele Feliciano; o le Failautusi ua tula’i mai ai Edgar Feliciano ma le Teutupe o le Laulauatofi ua tula’i mai ai Jeff Moustacas. Mo le vaega o Atina’e o Fagotaga ua i ai le susuga Carlos Sanchez. O isi sui o le Komiti Fa’afoe o Tautai o Samoa ua i ai le susuga Elder Vincent Haleck, Stuart Chikami ma Christinna Lutu-Sanchez.

Ua faalauiloa mai se latou fa’asalalauga mo le silafia e le mamalu lautele o le atunuu, “O lo ua fa’ailoa atu teisi lava e le Tautai o Samoa se vaega o le anoanoa’i o fa’afitauli ua feagai nei ma le Asosi o Tautai Fagota o le atunuu, ua faigata atili le matou fa’atofala’iga ona o nei lu’iga ua feagai ma i matou, ae o lo’o fai pea le faiva ma galulue malosi pea e ui ina fa’ateleina fo’i aiaiga o tulafono fa’amamalu a le Malo tele, ua siitia atili ai fo’i tupe e totogi e mautinoa ai ua fa’ataunuu la matou tautua.”

“O le taofiga fo’i femalaga’iga mai i totonu o le atunuu, ona o le fa’asa o le Covid-19, ua limiti ai fo’i le avanoa e mafai ai ona matou fa’afaigaluegaina mai nisi o tautai e lelei agava’a i le fagota, ma ua a’afia ai fo’i le aotelega o matou faiva poo le fua o i’a e maua mai i fagotaga ta’itasi.”

Ua talanoaina fo’i i lea fonotaga a Tautai o Samoa le aoga tele ona si’itia pe fa’atetele va’a fagota i le fausaga lea ua mae’a fa’ato’ai mai e le Matagaluega o fefa’ataua’iga o le Alia Tele. O le a fa’alautele ai fo’i ma le ogasami o le a mafai ona fagogota ai o latou va’a i’a i fafo atu o le sone fagota a Amerika Samoa.

Ua fa’afetaia le toe tatala ona toe fa’aaogaina o le Mea Toso Vaa i Satala mo le lipeaina o va’a fagota ma isi va’a uma lava e fagotaina le gataifale o le atunuu poo le vasa loloa. Ua mafai ona vave lipea va’a i o tatou lava eleele, ma toe tuuina atu e toe fagota i se taimi vave.

O isi mea uma ua talanoaina o le tau o lo ua siitia i ai le penisini poo le kesi o va’a fagota ma le suau’u ma oloa tau suau’u e fa’aaogaina i afi o latou va’a fagota ua si’itia maoa’e i lenei vaitau. Ua fa’apea fo’i ma isi mataupu uma ua fa’atulaga mai ma limiti ai vasa e fagotaina ona o suesuega fa’asaeanisi ua fa’atulaga mai e le Malo tele.

Ua fa’aleo fo’i se lagona ootia o totino o le Tautai o Samoa ona e tau le fa’afofogaina latou fa’asea ma ni faatoga ua fa’auia atu i le tatou Malo ae maise i mataupu tau fagotaga, e aofia ai le polokalama lava lea e le’i maua mai ai se fesoasoani a le Cares Act, ae maise le latou Uafu lea na fa’atulaga e fausia lea lava e le’i amataina le galuega.

O se va’aiga mamao i le taumafaiga a le Asosi o Tautai Samoa, ua fa’ailoa mai e le Komiti Fa’afoe fou, “O le a le tu’u ai i nei lu’iga ua amata fesoua’ina ai le folauga, o Tautai fo’i mo aso afa, e taumafai pea le Asosi o Tautai Fagota ina ia tumau ma feagai ma nei lu’iga uma, ae ia sao lava se taumafaiga ia atina’e ma fa’atautaia fagotaga i le atunuu, aua o le matupalapala lea ua toina mo i matou, e faia pea se’ia toe oso se la o manuia, ma fa’aleleia atili mea uma e fa’aauau ai o matou faiva i le tai. Ia maua le tamaoaiga mai le gataifale e fa’aleleia atili ai le tamaoaiga tausi o le atunuu i aiga ma le malo.”

VAVE TU’UA KATHERINE KIM LE ATUNUU - AUAI I LE POLOKALAMA ‘PLEBE SUMMER’

O le aso 27 o Me na fa’atautaia ai le fa’au’uga o le Vasega 12 Manumalo Baptist Academy, ua muamua mai lea fa’au’uga i lo le fa’au’uga o le vasega 8 a lea lava Laumua. Ina ua fesiligia lea tulaga, ae fa’ailoa mai, “E i ai le sui fa’ai’uaso ua tatau ona malaga i le afiafi o lea lava aso Me 26, 2022, ina ia auai i le polokalama fa’apitoa e ao ina ulufale ai, ia taofia ma mautinoa ai lona avanoa e ulufale i le A’oga a le US Navy lea ua filifili e ulufale i ai i le amataga o lenei tausaga a’oga.

O le tamaitai o Katherin Kim, o se tasi o Togisilia o le Vasega Fa’ai’uaso a le Manumalo Baptist Academy 2022, e tatau ona ulufale ma a’otauina i le Naval Academy, ma o le polokalama e fa’ata’atia ai le aluga o a’oa’oga amata e oo i le fa’ai’uga o le 4 tausaga lea e tatau lava ona a’e ai o ia. Afai e le tu’ua e ia le atunuu i lea va’alele o Me 26, e le ausia e ia le taimi atofa e a’e ai i le Plebe Summer.

O Katherine Kim o se alo e fa’asino ia Mrs Park o lo’o avea ma faia’oga o le Numera i le Manumalo Academy, ma e matele ina fa’aulu ai avanoa o le fanau e fia lelei i lea fo’i mataupu i vaitau o tu’uaga umi o a’oga, e faia ai ana lesona fesoasoani mo le fanau a’oga maualuluga i le numera lava.

O le ulufale ai o Katherine Kim i le Naval Academy lea, ua filifilia ai o ia o se tasi o le to’a 1,200 fanau a’oga maualuluga i le Iunaite Setete atoa e auai i lea a’oga a’otau ai tomai eseese ma agava’a e galulue ai ma tautua i le Fuava’a a le USNavy a le Malo tele.

O le tausaga ua te’a, ua fa’ailoa mai e 1,600 le aofai o talosaga na fa’amauina e fia ulufale i le Naval Academy, ma o le taimi atoa lea o le a auai ai i latou i le Plebe Summer, e matua le mafai ona toe fa’aaogaina e le fanau feso’ota’iga tau initeneti poo musika atoa ma isi uma mea e ave’esea ai latou mafaufau mai le ‘auga o a’oa’oga fa’afuava’a ua fa’atulaga e amata tima’ia ai i latou a’o alo faiva mo le 4 tausaga soso’o o a’oa’oga fa’apitoa a le USNavy.

Ua le gata i lea, ae ua limiti fo’i taimi e toe talanoa ai i telefoni fe’avea’i, ma o le a na’o le tolu lava taimi e mafai ai ona fa’aaoga latou telefoni i le 6 vaiaso o lo ua atofa mo le Plebe Summer.

O lea ituaiga o tamau a le Plebe Summer, ua mafai ai ona fa’amasani ma fa’autagia e le fanau ua filifilia mea e tatau ona latou fa’amuamua a’o feagai ai ma a’oa’oga fa’apitoa a le fuava’a i le Naval Academy. O le 4 tausaga o lo ua loma nei, e le o se fa tausaga e faigofie ona lu’iga ma o le a vave lava ona latou iloa lelei mea e ao ina fa’amuamua a’o a’otauina i latou.