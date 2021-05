TALA I VAIFANUA

Pago Pago, AMERIKA SAMOA

VAEGA MUAMUA O SIAKI STIMULUS $1,400 MAUA I LE ASO ANANAFI

O ananafi le ulula’i aso na fa’ato’a maua ai Stimulus ta’i $1,400. A le tagata e to’atasi ma ua iloga fo’i ona tumutumu le mamalu o le atunuu i faletupe ina ia mafai ona tala mai le tamaoaiga, aua fo’i le Aso o Tina i le fa’aiuga o lenei vaiaso.

Ua tolu ala ua maua ai lenei fa’amanuiaga e tagata uma sa mua’i faila latou lafoga o le 2020, e sau i le pusa meli, poo le sau sa’o i lau tusi tupe ma le fa’asau fo’i i le fa’amalama o le ofisa o le Disbursing, lea la ua suia lona faiga i le aso lenei, ua i ai i latou i le Fale laumei i Utulei e taua’aoina mai ai siaki nei ia i latou ia.

Poo fea lava e sau ai i na auala e tolu ua ta’ua, ae afai o oe na mua’i faila i lenei tausaga lau lafoga ia Ianuari ma Fepuari i le amataga, o lo’o ua i ai nei oe i lea lisi. O le toe aso e soso’o mai o Me 13, aso Tofi o le vaiaso a sau, ma fa’ato’a mae’a ai lea fa’asologa ia Me 20, 2021 ia i latou uma lava fa’ato’a faila mai lafoga ia Aperila ma Me o lenei tausaga.

O le tala mai le pulega a le tatou Falemeli tele i Fagatogo, na fa’ailoa mai ai e Tao Sauni, “Na amata ona soti le meli i le itula e 4 i le aso Lulu, ma sa fa’ao’o uma lava i pusameli siaki nei i le afiafi o le aso Lulu e tatala atu e le atunuu a latou pusa meli i le 4:30am i le aso Tofi, o ananfi lea ua mae’a i ai siaki nei. Peita’i, afai ae sese atu se siaki a se tasi i lau pusa meli, ia alofagia faafoi mai i totonu o le falemeli nei tusi ma siaki, e toe fa’afo’ia e le Falemeli i le Ofisa o Lafoga i Utulei pe afai o le a fa’afoi mai ae o sese e le pusa meli o lafo atu i ai le siaki.”

Ua fa’ailoa mai fo’i na amata tatala le falemeli i nofoaga o i ai pusa meli a le mamalu o le atunuu i le itula e 6:00 i le taeao ananafi, ma sa tatala fo’i le faletupe mai le ituia e 7:30am ina ia vave ona tautuaina le atunuu atoa ua fa’amanuiaina i lenei vaiaso.

O le ala tumutumu i le faletupe ona ua o atu fa’atasi i ai i latou o lo’o taumafai e tala a latou siaki ua taua’aoina mai le pusa meli, ma le lautele fo’i o lo’o fa’auia mai a latou siaki mai a latou teugatupe i le TBAS poo le ANZ.

Ua fa’ailoa mai, o sui uma ua tatau ona maua i lenei tufatufaga a latou siaki stimulus ae faigaluega i le StarKist Samoa, ua maea taua’aoina atu latou siaki uma lava i le latou Kamupani ina ia tufatufaina lea i le taeao nei, aso Faraile lea. O i latou na e le o i ai ni latou pusa meli.

VA’ALELE MULIMULI E FA’AFO’I MAI TATOU TAGATA

O lo ua mae’a fono le Komiti Fa’afoe o le Covid-19 ma ua fa’ailoa mai ai, ua fa’ataoto nei fuafuaga a le Komiti Fa’afoe ua toe 6 lava malaga a le va’alele e la’u mai ai o tatou tagata mai fafo, ona mae’a lea o malaga mo le masina o Iulai 2021, ae tapena loa le atunuu mo le tatala o le fa’asa o femalaga’iga.

O le a lua malaga mo le masina o Me 2021, Me 12 ma Me 28, lua fo’i malaga mo Iuni 13 ma Iuni 29, soso’o loa ma Iulai 15 ma Iulai 31, 2021 mae’a ai malaga ua fa’atulaga.

Ua mae’a fa’ailoa mai fo’i ua atoa le 270 o sui e malaga mai o lo ua mae’a fa’anofoia i le faletalimalo o Ohana East Hotel i Waikiki e tapena ai le o mai. O latou suega muamua lava e saili ai pe maua i le Covid-19, sa faia lea ia Me 03, 2021. E ui ina talosagaina le fia fa’alogo pe a mai suega sa faia a le aumalaga ua fa’anofoia i Honolulu, peita’i e le’i maua mai se tala i lea tulaga.

O nisi lava o le a maua ua maua i le Covid-19, e ave’esea loa lena vaega e toe faanofoia i le Hawaii Covid Center. Ua fa’ailoa mai fo’i e le fa’atonu o le DOH lea ua i ai nei i Honolulu mo le tapenaga mai o nei malaga, ua fa’ailoa mai e to’a 105 i latou ua mae’a ona faia tui puipuia o le Covid-19, i le aumalaga lea ua sauni mai.

Ua fa’ailoa mai fo’i o le a toe taliu mai le tatou foma’i o Dr Monita Adip ma o le a malaga mai i le malaga lea e soso’o mai o le masina nei. Ua iloga fo’i le to’atele na’ua o le aumalaga lenei ua fa’aolioli mai, o lea la ua tapena fo’i le faletalimalo o le Tradewinds ma le tatou falema’i i Tafuna i le nofoaga fa’apitoa mo e nofova’ava’aia mo le Covid-19, e tau fai fa’anofoia ai tagata uma o lea aumalaga.

E ese mai lea. ua tapena fo’i ma isi nofoaga e lua, ma ua fuafua le Fatuoaiga ma le Airport Inn. O le a fa’aaoga mo nofoaga e fa’aagaaga ina nei le lava le nofoaga mo le pasese lea fa’atasi ai ma le aumalaga fo’i e malaga mai Samoa ma Tonga.

Ua fa’ailoa mai fo’i o le a i ai fo’i le malaga mai Tonga ua tapena ma sa fa’atulaga e to’ai taunuu mai le aso Lulu na te’a nei.

O le tatou sui na maua ane e maua i le Covid-19 lea sa fa’anofo va’ava’aia ma lona aiga atoa, ua fa’ailoa aloa’ia mai nei, ua tatala atu i latou i tua. ina ua mae’a lelei le 14 e le’i toe i ai sana suega ua fa’amaonia ai lona maua pea i le Coronavirus.

Ua fa’ailoa mai fo’i e Dr Aifili John Tufa, “O lo ua mulimulita’ia lava e le tatou matagaluega o le soifua maloloina aiaiga uma ua fa’atulaga mai e le CDC mo so’o se gasegase pipisi. e aofia i nei fa’atonuga le fa’asa ona toe faia ni tui suesue i le tagata ua mae’a faia suega ae le’i mae’a 3 masina talu ona faia le suega muamua. O le mea e nofouta i ai le matagaluega, o le va’aia lea o auga o le gasegase ua atagia mai i le sui sa faia le suega muamua poo maua i le Covid-19 pe leai. E uma lelei lava le 14 aso e le’i alia’i mai lava ni auga o le gasegase Coronavirus i le tama lea ma lona aiga. O le aso Faraile o le vaiaso na te’a sa fa’ataga ai loa ona o atu si aiga lea i lo latou aiga.

TAPUNIA LE STAR KIST I LE VAIASO A SAU - FA’AITITIA LE TELE O LE I’A:

O lo ua fa’ailoa mai o le a tapunia galuega a le Kamupani I’a Star Kist Samoa mo sina vaitau, se’ia mae’a le vaitau lenei o le vevesi o tagata uma e fia maua a latou siaki Stimulus.

Ua fa’ailoa mai e le Pulega, “Ua tatau lava ona taofia le galuega mo lenei vaitau, aua ua to’atele na’ua i latou ua le toe faigaluega mai, ma ua le lava ai le aotelega o nisi e fa’agaoioia maia le i’a mai le vaega e fufulu ma safu le i’a mai le amataga o le galuega ia lelei le a’ano o le i’a ma pasia lelei e tuuapa.”

Ona o lea ua tula’i mai e matua fa’ateleina le seleni o le a maua i a’ao o tagata lautele, ae maise o lo ua soso’o mai ma le fa’ateleina o le siitaga o mea’ai mai le Food Stamp, ua le toe faigata ai ona maua e aiga uma le tele o fa’amanuiaga iinei, ma ua le toe tau faigaluega ai nisi mo sina vaitau.

O le tele o taimi ua le tagata latou e faigaluega, e leai se tala e fa’ailoa mai ai pe aisea, ae ua na’o na manatu lava e nofo e le faigaluega i lenei aso, nofo loa.

O le tala mai o le a tapunia nei le Kamupani I’a ia Me 10 ae toe amata galuega ia Me 17, 2021.

MAEA KOSI PISINISI LAITI TAU FA’ATU - KOLISI TU’UFA’ATASI O AMERICA SAMOA

O vasega o sui e fia fa’atutu ni a latou pisinisi laiti sa fa’atautaia lea e le Itu o Aoaoga Fa’apisinisi a le Kolisi Tu’ufa’atasi o Amerika Samoa, na fa’aiuina latou suega ma aoaoga uma ina ua oo mai i le aso Tofi na te’a nei, ma ua taua’aoina ai latou tusi pasi, ma faia ai le ‘aiga tele ma o latou faia’oga ma fa’auluuluga o le kolisi Tuufa’atasi i Malaeimi.

“O le mafai ona fa’amae’aina lelei o lenei ulua’i kosi fa’apisinisi mo tagata tumaoti ma o faipisinisi laiti a le tatou Malo, o se mea ua fa’agae’etia ai le lagona, aua o lo ua va’aia matua ua matutua ma nisi fo’i o fanau talavou, o lo’o ua gasolo mai e fia avea ma faipisinisi i Amerika Samoa.” O se tala lea a le tamaitai faia’oga Dr Faofua Va’apuu Fa’ato’afe, le fa’auluuluga o kosi fa’apisinisi a le Kolisi, ma o le faia’oga fo’i o lea kosi mo i latou ua agava’a i tusi pasi.

O le to’a 12 o i latou sa amata maia lea Kosi ua fa’apea fo’i ona fa’aiuina ma le manuia le latou taumafaiga.

“O le mea lea ou te iloa lelei ai, ua le toe fa’atafa le 12 o pisinisi o le a fa’atutu i le atunuu. O se tasi o tina ua manatu ina ia faia sana pisinisi elei ma tapena e fa’atau atu lana tautua lea i le atunuu ia maua ai se tupe e tausia ai le aiga, ma fa’alautele fo’i le pisinisi pe’a aluga lelei.”

“O le tasi o tina ua manatu ina ia tapena lana pisinisi e kuka ai le moa e fa’aigoaina o le Hulihuli Chicken a Hawaii. O le isi o le fai ta’avale Rent. O nei aikia uma o le a mafuli i latou ma latou aiga ina ia faia ma ia fa’amanuiaina ma ia tupu ma lauolaola,” o se tala fa’amalosi lea ma le agaga fiafia o le tamaitai faia’oga.

O i latou ua mae’a taua’aoina latou tusi pasi e aofia ai Taginoa Vitolio; Iosefo Vitolio; Iokapeta Jennings; Taufailematagi Milika Euta; Annamarie Anuilagi Toilolo; Fa’afouina - Precious Allen; Fa’afete Mamea; Amioga Laulu; Sisi Spitzenberg ma Fiamama Fa’ato’afe.