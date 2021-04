TALA I VAIFANUA

Pago Pago, AMERIKA SAMOA

AUUSO ALOALII O TUITASI - ULUFALE I LE NHS UNIVERSITY OF LAS VEGAS

Tavaimanuuliletiuoali’i Aoto’a Tuitasi ma Ionatana Ben Tuitasi, o ni alo e fa’asino ia Sifagatogo Tuitasi ma Tuitasi o Malaeloa, ua maea taua’aoina e o la’ua matua tusi fa’ailo o le ausia e la’ua alo alii nei togi e ulufale ai i le Sosaiete a Fanau a’oga ua maualuluga togi i mataupu o tau’avea mo la’ua fa’ailoga maualuluga o sailia i le Iunivesite o Nevada i Las Vegas [UNLV] Nevada.

O le alii talavou o Tavai sa fa’au’u mai ana a’oga maualuga i le South San Francisco High School i le 2016. Na soso’o lea ma le fa’au’u mai le Kolisi o San Francisco i le 2018 lea fo’i sa ia mauaina ai lona fa’ailoga o le ALL League honors, Defensive Player of the Year 2018, maua foi ma le faailoga o le Defensive Lienman of the Year. Sa ia umia fo’i le fa’ailoga maualuga o le SSFHS Blanket Award i lona ulufale ai i le Kolisi i San Francisco.

O Tavai sa ulufale i le Iunivesite o Nevada Las Vega e fa’aaoga ai lana sikolasipi atoa mai lona agava’a i le ta’aloga Football lea e umia ai e ia i le 2020 Fall Academic All - Mountain West Team, lea e tatau ona tumau le ausia ai e le tamaititi aoga lona GPA i le 3.0 ma sili atu i le tausaga aoga atoa.

Ua iloga le taumafaiga a Tavai ua faamanuina ina ua ia ausia le ulufale atu i le Phi Sigma Theta National Honor Society i le UNLV i le amataga o lenei tausaga. Sa amata mai aoga a lenei auuso uma e to’alua mai le Kanana Fou Elementary School a’o le’i siitia atu la’ua taumafaiga i fafo mo a’oga maualuluga.

O Ionatana na fa’au’u mai i le aoga maualuga a Fa’asao /Marist high School i Lepuapua i le tausaga aoga 2017.

O le 2015 na maua ai le avanoa o Ionatana Ben e malaga ai i le Junior Statesman of America Winter Congress Program lea sa fa’atupe e le DOI a le malo tele. O lana sikolasipi lea sa fa’alautele atili ai lona silafia o aoaoga i fafo ma avanoa e maua mo le fanau aoaoina e fa’alautele ai le sailiga o le atamai.

O le tausaga 2019 na fa’aiu manuia ai taumfaiga a Ionatana mai le tatou Kolisi Tuufa’atasi i Malaeimi ma sa ia mauaina le fa’ailoga o le “Agaoleatu Charlie Tautolo Exemplary Leadership Award. O nisi o mea sa tula’i ai Ionatana i lana Kolisi na fa’auu mai ai, ona sa avea o ia ma peresetene o le SGA ma avea ai ma sui usufono o le fanau a’oga i le kolisi i le Komiti Fa’afoe o le Aoaoga Maualuluga i le Malo.

O lo ua fa’ailoa mai ua ausia fo’i e ia togi maualuluga e fa’au’u mai ai o ia i le fa’au’uga o Me 2021 ma lona fa’ailoga o le Bachelor of Science in Urban Studies.

O nei aloali’i o le auuso e fa’aautu a la’ua tautua i Fagatogo le nuu o si la’ua tina ma Malaeloa le nuu o le la’ua tama o Tuitasi.

O se lagona matagofie ma le fa’agae’etia i matua ina ua tofu maua mai tusi fa’ailo a le fanau uma e to’alua ii le taimi e tasi., mai le Iunivesite e tasi ma e moni ai le la’ua fa’ai’u, e tusi tasi le suigaula e tasi i la’ua. O lona uiga ua avea i la’ua ma sui totino o le Phi Sigma Theta National Honor Society i UNLV.

Faamalo le tauata’i i fanau, fa’amalo le fa’aeaea malo.

FA’AILOA DOH – LE PESIA AI SE ISI SUI I LE COVID-19

O le sui ua fa’amaonia lana suega o le ua maua i le Covid-19, mai le aumalaga ua fa’anofo va’ava’aia nei, e le toe afaina pe pesia ai se tasi. Peita’i, e le o mama ai le silasila toto’a o le Matagaluega o le Soifua maloloina i le fa’amalosia o le tulafono ina ia ‘ave’esea mai lea sui ma ia fa’anofo na’o ia ma tausi esea, ina ia le a’afia ai se isi lava e to’atasi.

Ua fa’ailoa e le DOH, “O le tulaga o i ai le fa’ama’i ma le sui ua fa’amaonia nei lona maua ai, ua le toe pisia ai se tasi. Ona o lea sui ua silia ma le masina talu ona pesia ai o ia, ae ua mae’a fo’i ona faia ona tui puipuia o lea sui mo le coronavirus.”

Ua le mafai ona fa’ailoa mai e le matagaluega o le soifua maloloina le suafa o lenei sui ona o le aia tatau a le tgaa o lo ua mae’a tamau i tulafono tau togafitiga o gasegase.

Ua ave’esea mai atoa o le tama lea ma lona aiga lea sa malaga fa’atasi mai ia Aperila 15, 2021, Ua avatua nei i latou i le potu mo ma’i Covid-19 i le falema’i na tapena fa’apitoa i Tafuna mo gasegase Covid-19, e tausia esea ai ma toe faia atu ai se isi ona tui pe mata o le i’uga lava lea e toe maua mai i lea tama, pe leai. O ia la lea ma lona aiga o le a fa’anofo va’ava’aia mo le14 o aso. Peita’i o le vaega o le aumalaga ua nofoia nei le faletalimalo o le Tradewinds lea ua nofo va’ava’aia mo le na’o le 7 aso pe afai o le a le toe maua ane se tasi o i latou, o maua i le covid-19 mai a latou suega o totoe mo le fa’ama’i.

Ua tima’i mai ai le afioga Kovana Lemanu i le mamalu o le atunuu, ia aua lava le so’ona popolevale fua. Mau pea le to’ovae, ia mautu le tatou fa’amoemoe o lo ua fa’ataunuu uma lava aiaiga o lo’o ua mae’a fa’atulaga mo le aufaigaluega a le Matagaluega o le Soifua Maloloina e ao ina faia pe a oo ina maua se tasi o ulufale mai ma le gasegase.

Ua i ai nei le aiga atoa lea i le nofoaga e nofo va’ava’aia ai ma fa’anofo esea ai nisi i latou nei, ona o le nofoaga fa’apitoa e tausiesea ai le to’atele o le a masalomia pe ua mautinoa fo’i ua maua i le Covid-19. O i latou uma fo’I e tautuaina lea vaega ua fa’anofoia i lea falema’i faaptitoa o le a toe faia a latou suega ma fa’anofoesea mo le 14 aso pe mae’a ona kilia mai nei sui ua maua i le Covid-19.

O le sui ua maua nei ua fa’amaonia lana suega o le Covid-19, e tolu ana suega sa faia i Honolulu, ae kilia uma lava, peita’i o lea ua oo mai I le tatou atunuu, ae faia atu le suega ua maua mai e fa’amaonia lona maua ai i le Covid-19.

Mo le silafia e le atunuu atoa, o le foliga mai lea gasegase ua tele masina o lo’o i ai le verusi ia te ia o le Covid, ae matua leai lava ni auga o va’aia o lea gasegase ia e ia.

UA TUMAU I TATOU I LE CODE BLUE - & LE GASEGASE E TASI O LE COVID-19

O lo ua fa’asalalau fa’alauaitele mai se tima’iga a le afioga Kovana Lemanu Mauga e tusa o le tulaga ua fa’atautaia ai le fa’asa mo le Covid-19 i totonu o le atunuu, ua tumau pea I tatou i le Code Blue ae tais le sui au masalomia, e le o mautinoa, e tumau le faitauga au maua a’ia’i i le Covid-19, ae ua taofia esea ma va’aia toto’a i le nofoaga fa’apitoa mo le fa’aauauga o togafitiga.

O lo ua toe soso’o mai ai le fa;amalosiga o aiaiga uma o le Fa’asa mai ia Aperila 18 se’ia oo atu ia Me 18, 2021, ona fa’ato’a toe suia mai lea o nisi aiaiga tamau mo le fa’asa o le Covid-19 i le atunuu.

I le aiaiga fou, ua leai se taimi e toe fa’atulaga e tatala ai pisinisi ua soloatoa i le taimi nei.

Ua faailoa mai i le aiaiga fou, ua amata ona vaaia toto’a pe ua faia tui puipuia ma e tatau ona fa’aalia pe a fesiliigia mai so’o se tasi, sei vagana ai ua itiiti tele se tasi, e le’i oo i le taimi e faia ai tui puipuia o le fa’ama’i Covid-19.

Pe afai o le a le’i faia lou tui puipuia, atonu e le mafai ona e toe ulufale i nofoaga ma ofisa masani o le Malo, pe o le ulufale mai fo’i i le tatou nei malo. Ua tauau fo’i e le mafai ona e toe malaga ese atu mai Amerika Samoa pe afai o le a le mua’i mae’a lelei ou tui puipuia nei.

Ua fa’amalosia le faia o tuipuipuia mo fanau aoga, ua le gata i aoga tulaga muamua e oo atu i aoga maualuluga ae fa’apea foi le kolisi tuufaatasi.

O le a le mafai fo’i ona e ulufale i le falema’i tele i Faga’alu e asia se tasi o fa’ataotolia ai o lou aiga pe afai e le’i faia muamua lou tui puipuia o le Covid-19.

O lo’o tumau pea ona taofia le faia o ni pemita e ulufale mai ai nisi i totonu o le atunuu mai so’o se atunuu, e aofia ai Hawaii ma Samoa, pe afai le a le mua’i talosagaina mai se OK Board mai le Ofisa o le Soifua Maloloina ma le Ofisa o le Loia Sili a le tatou malo ma ua uia fo’i le ofisa o le kovana mo lea fa’atagaga e ulufale mai ai se tasii tulaga tau galuega ma agava’a fa’apitoa, o i latou o suli o Amerika Samoa o lo’o taofia i fafo atu o tatou laufanua, ma nisi fo’i o le aufaigaluega a le Feterale e ao ina oo mai mo latou galuega e aoga mo le tatou nei malo.

Pe afai o le a toe fa’amaonia le tui lona lua o le sui o lo’o ua maua ane lona tui muamua o fa’amaonia lona maua i le Covid-19, o le a toe vala’auina loa e le afioga Kovana Lemanu Mauga se fa’amalosiga o le Code Yellow, peita’i ua oo mai i le taeao o le aso Lua, e le o toe suia mai lea fa’atulagaga o le Code Blue o tatou i ai nei pea. Ua mae’a fo’i le fonotaga a le Kovana ma le Kapeneta fa’apea le Komiti Fa’afoe o le Covid-19, ua tumau pea le Code Blue e pei ona i ai.