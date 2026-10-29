TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O lo’o ua taumafai le afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, e saili ni ripoti mai i le ofisa vaalele a le Hawaiian Ea, e tusa ai ma ni auala e mafai ona fofoina ai le faafitauli, i vaega o fualaau faasaina, o lo’o tauaveina i luga o a latou femalagaiga, i le va o Amerika Samoa ma Honolulu.

O le afioga Fagaima, o le taitaifono a le Komiti mo le Puipuiga o le Lotoifale a le Maota o Sui, ma sa aofia i totonu o mataupu sa ia talanoaina ma le pulega a le HAL, o Jacob Aki, i Pago Pago, i le masina ua tuanai, ia tulaga o fualaau faasaina, o lo’o feavea’i fa’alilolilo, i femalagaiga a vaalele.

O ana fesili, na aofia ai le taulimaina o uta ma atopa’u e masalomia o iai ni vaega o fualaau faasaina, ma auala o lo’o galulue so’otau’au ai ia le ofisa vaalele ma ofisa feterale, faapea sui o le teritori. Ae le gata i lea, o ni tulafono faaopoopo, e mafai ona fa’aaogaina fa’atasi, e le ofisa vaalele ma sui o le malo, o lo’o taulimaina lenei mataupu.

Na toe fa’aauauina ona soalaupuleina e Fagaimai a nei mataupu, ma sui o le ofisa vaalele, i sana asiasiga i le ofisa vaalele, i Honolulu, ia Oketopa 2.

Ma sa ia maua foi le avanoa, i se iloiloga i totonu o le Maota o Sui, e fesiliai ai le pulega o le Ofisa mo le puipuiga o le lotoifale, e tusa ai ma a latou su’esu’ega o faia, i tulaga o fualaau faasaina. Ina ua mae’a ona iloiloina ia le ripoti o le kuata lona tolu a le matagaluega, sa ia fesiligia ai le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefiti, le Faatonu o le Matagaluega, e tusa ai ma le fuainumera o faalavelave ua ripotia ma le fa’atusatusaina o nei fuainumera, i mataupu ua mae’a ona taulimaina e le Ofisa a Leoleo.

Sa ta’ua foi e Fagaima i sana tusi, ia le manaomia ona nofo malamalama ia le komiti, i tulafono ua fa’atulagaina e le ofisa lotoifale, ma o latou taunu’uga.

I se taimi ua tuanai, sa u’una’ia ai e le afioga Fagaima, ia le manaomia o se fesoasoani malosi, mai i le malo feterale, mo le fofoina o lenei fa’afitauli i fualaau faasaina. I le tausaga e 2020, sa ia fa’alauiloa fa’alautele, le manaomia ona saili le pogai autu, o le ulufale mai o se vaega o fualaau faasaina, le Aisa, i totonu o Amerika Samoa, ma auala o lo’o tufatufaina, po o faatauina atu ai.

Sa faapea ona ia su’esu’eina auaunaga, e fesoasoani ia i latou, ua a’afia i fualaau faasaina. I luma mai o se iloiloga a le Matagaluega o le Soifua Maloloina, ia Tesema 2024, sa talosagaina ai e le afioga i le Faipule, ia se ripoti o tupe, i polokalama fuafuaina, e fesoasoani ia i latou, ua a’afia i fualaau faasaina ma ofisa mo le vaega a le ‘mental health’.

I lea foi iloiloga, sa ia fa’aleoina ai se fuafuaga mo se ofisa mo ‘behavioral health’ ma isi auaunaga.

TAOFI E AMERIKA FAIGAMALAGA A TAGATA SAINA I LE ATU MARIANA SEIA VAGANA UA IAI SE VISA

Ua taofia nei e le Iunaite Setete, ia se polokalama faapitoa, na mafai ai ona asiasi atu ia tagatanu’u o Saina, i le atu Mariana, e aunoa ma se Visa, ona e pei ona ta’ua e le malo tele, o atugaluga i le puipuiga o le saogalemu faalotoifale, o le feavea’i fa’anana o tagata ma isi lava soligatulafono, ua tulai mai.

O le aso Lua na se’i mavae atu nei, sa fa’alauiloa ai e le Matagaluega mo le Puipuiga o le Lotoifale, ia le taofia o le polokalama, e ta’ua o le EVS-TAP (Economic Vitality and Security Travel Authorization Program), mo le CNMI. O le amata ona fa’amalosia lenei suiga fou, ia Oketopa 31, 2026.

O le EVS-TAP, sa amata mai ia Fepuari 2025, lea na mafai ai e tagatanu’u o Saina, ona asiasi atu i totonu o le CNMI, mo as e 14, e aunoa ma se visa Amerika. Ae peitai, sa le mafai ona fa’aauau atu a latou faigamalaga, i Guam, ma isi itu o le Iunaite Setete.

Ua fa’aalia e le ofisa a le malo tele, ia le silia ma le 3000 tagatanu’u mai Saina, ua ulufale atu i totonu o le atu Mariana, i lalo o lenei polokalama, i le tausaga tupe o le 2025.

Peitai, ua fa’amautuina e le pulega a le Matagaluega o le Puipuiga Lotoifale, ia le a’afia o tulafono lotoifale, ona o lenei polokalama, ae le gata i lea, o iai se masalosaloga, ua mafai ona ulufale atu ai ni sipai, e mata’i ia masini ma ofisa militeri a le malo tele, i lea atunu’u.

Sa faapea foi ona ta’ua e le ofisa a le malo tele, ia nisi o fa’alavelave na tutupu, sa aafia ai le aveina atu fa’anana, o ni tagatanu’u mai Saina, mai i Saipan, ma ave i Guam, ma sa maua nisi i nofoaga e tu lata i nofoaga militeri.

O nisi o atugaluga, na aofia ai tina ma’itaga mai Saina, e agai atu i le atu Mariana e ola ai, ina ia mafai ona avea a latou pepe ma sitiseni a Amerika; o le feavea’i o aofaiga tetele o tupe; o tagata e la’u atu e fa’afaigaluega fa’amalosi i pisinisi a tagata Saina, e aofia ai se casino sa i Saipan, o le Imperial Pacific Casino.