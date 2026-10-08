TALA O LE VAIFANUA

USA ma Amerika Samoa

DR. PAULINE ALI’ITASI GEBAUER-WHITE - FA’AE’E FA’AILOGA FOU TAUTUA AI!

Mai Las Vegas Nevada lea e alaala ai Pauline Ali’itasi ma lona aiga, ua taumafai o ia i ana a’oa’oga fa’apitoa ma ua ia ausia ai lona fa’ailoga Dr. ma ua fa’ailoa ai e ia, e le mitamita ai, ae ua lagona ai lona fa’atauva’a lava!

E ui ina umi se taimi sa ia taumafai ai, ae o le fa’afetai aua ua mae’a ma ua matagofie le lagona ua ausia se sini sa fa’atu, ma e ao ai ona fa’afetaia lava le alofa o le Atua aua ua talia talosaga molia a si o latou aiga, ina ia i’u manuia le taumafaiga.

Poo se taumafaiga umi pe puupuu, i so’o se taimi e moomia lava le pa’i mai o le Agaga fa’amalosi o le Atua.

Na fa’ae’e lenei fa’ailoga fou o Ali’itasi Pauline ia Iuni 27, 2026. Ma ua iloga lana tautua i le tulaga Tau Ta’ita’i i le Vaega Au, Pisinisi laiti tuma’oti, o taumafaiga e puipuia ma gaosia Measina a Samoa, ae maise o lana tautua fa’afaufautua le mamalu lautele o le atunuu, mai lea a’ai pisi o Las Vegas.

Ua agava’a nei le tama’ita’i o Pauline Gebauer White e galue mo ona tagata o atu Motu ma o le a fa’aaogaina i ai lona fa’ailoga ua umia nei le Foma’i Fa’afilosofia i Tu ma Aga a Malo fa’a-Atumotu o le Pasefika, lea e aofia ai Samoa lona atunuu na soifua a’e ai o ia.

O le tele o ana taumafaiga e toe fa’aolaola ai measina a lona malo, Amerika Samoa ma Samoa, aua e autasi lava i tatou i le gagana ma Tu ma Aga na soifua a’e ai. O lo ua atagia ai fo’i lona fa’anaunauga, ina ia le mou atu measina taua a Samoa ma isi atumotu o le Pasefika po’o le tatou Alamoana.

Ua le gata i lea, ae o le tulaga o le soifua faa-kerisiano o tatou tagata ia mataituina lava, aua ua iloga le tula’i mati’e o le soifua fa’aaloalo o tatou tagata, ma e i ai fo’i le va tapuia o le ava ma le migao i taimi uma i tagata e Matutua atu i lo le tupulaga.

O loo matua iloga le aoga o le a’oa’oina lelei o fanau ina ia fa’aauau le tu fa’aaloalo lea i le fanau o lo’o lalovaoa o le atunu’u ina ia tumau ai le tautua ma le ava i so’o se tasi.

O le sauniga mamalu ia Iuni 27 sa fa’atautaia i se tasi o nofoaga iloga fa’avaomalo ma sa ta’ita’ia lea e le susuga Dr. Clyde Rivers, ma sa auai fo’i ma le tamaita’i ta’ita’i o le CFAF Dr. Rozita V. Lee ma Fa’atonu o le Polokalama CFAF, Dr. Sidney Liufau.

Ua taua’aoina fo’i le fa’ailoga fa’apitoa mo le tama’itai o Pauline Gebauer -White sona fa’ailoga e mafai ai ona fesoasoani o ia e fa’atautaia ni sauniga fa’apitoa ona ua latou mataituina le agava’a o lenei tama’ita’i e ta’ita’ia sauniga fa’apitoa fa’a-Kerisiano e aofia ai fa’aipoipoga ma isi sauniga uma e agatonu i Ekalesia.

Na fa’alauiloa foi se tasi o tama iloga, Jeff Hoffman, o se tasi na maua atu i lea lava fo’i lona faailoga ua amatalia ai lana auaunaga o le “Priceline.com” ma o ia fo’i sa taua’aoina i ai lenei fa’ailoga fa’apitoa, i se taimi e le’i mamao atu mai le United Graduate College ma le a’oga fa’a-Seminare fa’avaomalo.

Fa’ailoa e le tama’ita’i o Pauline Ali’itasi, o lenei fa’aeaga ua iloga ai e le fa’atauagavale i ai lo’u nei sui fa’atauva’a, aua o se mea ua leva ona taumafai i ai, ina ia maua se avanoa lelei e mafai ai ona tautua e aoga mo le atunuu pele. Na amata mai lava le taumafaiga i Amerika Samoa, ma taumafai lava ina ia tumau i le ola ai i se olaga fa’akerisiano, oo atu ina tautua i le vaega au, ae le galo ai lava le alofa i lo tatou atunuu ma o tatou tagata.

AIRMAN FIAMAMA, I’ATALA - SIITIA LONA TULAGA E7 E TAUTUA AI-USNAVY!

O le agaga o le fa’amalo i lenei fo’i Toa o Samoa, o se alo tama’ita’i na soifua a’e i le tatou Malo o Amerika Samoa, mai le afioaga o Amouli ma ua fa’aeaina fo’i si o tatou malo mai lana auaunaga i le fuava’a o le US Navy. Ma ua siitia nei lona tulaga ua avea ma Chief, ma o se fiafiaga tele lea, nai ona matua ma aiga o lo’o fa’amuli mai i Amerika Samoa.

O I’atala sa tautua mai o ia i le nofoaga a le Navy i Lenmore Kalefonia, ma o se tamata’i e fa’amoemoeina i ona faiva sa toafia ai ma ua fa’ailoa fo’i lona agava’a ina ua si’itia lona tulaga i le fuava’a a le Malo tele.

O lenei alo o le atunuu sa a’oa’oina ma faau’u mai le A’oga Maualuga a Kanana Fou, a’o le’i ausia e ia togi e ulufale ai i le USNavy.

Fa’afetai Chief I’atala Fa’amama le tautua ma le fa’amaoni i tiute ua e fa’aalia lou loto nu’u i au taumafaiga ua au ma ia fa’apineina ai lou fa’ailoga maualuga ua e pale ai nei. E mautinoa e le faigofie tiute na taumafaiga na uia, peita’i ina ia naunau i ai le loto, e i ai lava le auala e mafai ai. Tau ina ia faamalosi ma loto tele, aua o faiva e tapua’ia e le pa’ia ma aiga ma lou atunuu, e le asa ma le taunuu manuia!

E le gata ai na’o I’atala i lenei tapenaga a le Malo ina ia tapua’ia faiva o ana Toa uma lava o lo’o tautua i le vaega au i so’o se vaega, US Air Force, US NAvy, USArmy, ma le US Marine Corp. Ae maise fo’i ua i ai le to’atele i le US Coast Guard i lenei vaitau.

Tau ina ia pouliuli o outou tino ae ua manino la outou va’ai, i ala eseese o le a taumafai mai ai le fili!

O le fa’amalo mai si ou aiga ma le latou tapua’iga ua fa’ailoa mai! “Malo le tauivi Chief, Malo le onosa’i, sagai ane i ou faiva totofi, tau ina ia fa’amanuia atili le Atua i lou soifua galue!”

FA’ATAUA LE MAFUTAGA I TOTONU O AIGA- TAMA & FANAU

I so’o se tama’ita’i e tautua i le vaega ‘au, e mataituina lava le mafutaga i totonu o lona aiga pe ua mautu lelei, afai e le mautu, e ono a’afia le auaunaga ona o fa’afitauli e tutupu i totonu o le lotoifale o le aiga. E tele lu’itau e faafeagai pea ma tama’itai Samoa e i totonu o vaega au. O le faafetai, ua atoa le 20 tausaga o le mafutaga mafana ma le pa’aga o le tama o le fanau, Shaun White. E matua tele fo’i la’u fa’afetai e tuuina atu ia te ia, ona o le onosa’i ma le tauivi fa’atasi ma a’u a’o fa’aauau lenei taumafaiga ia mautu mai lenei fa’ailoga.

O ia fo’i o se tasi e iloga lona aiga i le tatou atunuu ma o le atali’i o le alo e fa’asino ia Denver C. Spencer ma Fa’afetai Soa Spencer mai Vaitogi, ma le fa’aoloa tele i Pago Pago. O lona tama matua fo’i o Denver o se tasi sa tautua fo’i i le Vaega ‘Au.

O se mea lelei tele mo le la’ua mafutaga, ona e tau fai malamalama lelei i la’ua i le taua o le aiga fa’asamoa, ae maise lava o le tapua’iga mau a aiga pe a oo ina o ese mai lupe o le foaga, e sailimalo ma taumafai i o latou faiva i a’oga fa’apea ma tautua eseese ua agava’a ai. E le gata i lea ae sa la’ua tautua uma fo’i i le vaega ‘au ma ua malamalama lelei le tasi i le isi i tofiga ua galulue ai.

Ua lavatia ona onosa’i i taimi e fa’atino ai tiute i le vaega au, ma ua iloga fo’i ona iloa lelei le aoga o le a’oa’oga na soifua a’e ai i la’ua i Amerika Samoa. E le gata i lea, ae o lo’o la’ua tausia lelei ma le fa’amaoni le tina o Shaun, o lo’o faia e Shaun le mea sili e toe fa’afo’i ai le tausiga matalasi a lona matua ia te ia, ma ia nofo tulu’i ai i le nuu ua foa’ina mai e le Atua e aumau ai. E le gatai i le tausiga lelei o si ona tina, ae o ia fo’i o lo’o ua faaauala fo’i penefiti uma tau le tausiga lelei o Ali’itasi Pauline i si ona to’alua e fa’asoasoa lelei ai le latou aiga.

O se aiga mautu lelei e fa’asoa mai lava e le Ulu o le aiga le tamaoaiga tausi ma nisi uma lava mea e manuia ai le aiga. O le isi lea manulauti fa’asamoa e ao ona fa’amamaluina fo’i e tina, ia le sosopo i le Ulu o le aiga, o le Tama lava. Ia fa’aaloalo le tina i le Tama, e soloa’i mai fo’i fanau e latou te iloa ona tu’ufa’afeagai mea uma i totonu o le aiga. O se tasi lea mea e iloga ai le aiga Kerisiano, pe a o’o ina ua va’aia le nofo filemu ma fa’aaloalo le isi matua i le tasi, ma e le sopo tapula’a ai fo’i le olaga o le fanau.

“Ua atoa lelei le 20 tausaga o le ma’ua mafutaga ma ua tele taimi ua tula’i mai lea lenei tamae fa’atautaia le matou aiga, e tele lu’iga ua sopoia faatasi ae maise fo’i o taimi o fa’anoanoaga matuia, O nisi taimi o mafutaga fiafia ma ua mautu le iloa lelei e le tasi o le isi, aua o Samoa uma, ma o aiga fo’i e fa’atuatua i le Atua ma auai i Ekalesia, le tino o Keriso.” “O le taunuuga o lenei faigamalaga e ao lava ina fa’avae i le alofa ma le fa’amaoni i taimi uma.”

Ua atoa le 11 tausaga o lo la’ua alo tama’ita’i o Janvier Ali’itasi Gebauer-White,ma ua fiafia lava fo’i o ia e ola feso’ota’i ma lona tina matua o Betty Spencer Brittle.

Ina ua fesiligia le tama’ita’i ua fa’aeaina nei lana taumafaiga i sona taofi e tusa ai o le la’asaga ua ia ausia, ae o lana tala mai, “E le o ia mea e tatau ona fa’ataua i le olaga lenei tatou te ola ai! E sili ona taua ia te a’u o la’u fanau, o le auro natia ua foa’i mai e le Atua mo i ma’ua ina ia tausia, ma a’oa’o lelei, ia fa’ailoa ia i latou le ala e ao ina savavali atu ma ia amana’ia e i latou tagata uma, o lo’o tatou ola faatasi.”

“O la’u fanau ma o’u matua ma matua matutua o mea ia e sili ona fa’ataua i lenei olaga. Aua o fa’amanuiaga na ua foa’ina mai e le Atua e tupuga mai ai le tagata soifua. E le fa’atusalia so’o se tusi pasi ma nisi mea uma ua maua i lenei olaga, i le fa’amanuiaga a matua e tuuina mai pe a mae’a le tausiga lelei o i latou!”

“O lenei fa’ailoga ua taua’aoina, o le fa’ailoga lena o le tele o le taimi na fa’aalu e lo’u to’alua pele e va’aia ai le ma’ua fanau, a’o taumafai i a’oa’oga ma tautua ua afua ai ona agava’a mo lenei pine fa’amau!”

“O lona uiga o le fa’ailoga lea, e fa’aupuina o le fa’ailoga mo lo’o to’alua pele, la’u fanau, o’u matua, o’u aiga, o’u faia’oga ma i latou uma na a’otauina i matou i nei faiva ma potu a’oga!”

“Ia aoga le atamai ua maua, e tautua ai se tasi o lo’o i ai se mana’omia, ia tautua ai le lautele o le atunuu, afai ae aoga i se to’atasi lava o le atunuu, ua tauia le tautiga ina ia sailiili matagi i ala uma e agava’a ai.”

“O le mafuaga lava o lenei taumafaiga, ia mafai ona fesoasoani atu i se tasi, o loo soifua ma ni omiga o noatia ai lona agaga i fa’anoanoaga loloto, afai ua le mafai ona saunoa mai, ae ua matauina e nisi na ituaiga o’otiaga, fa’aleituaiga pe fa’aitu’au, ia fa’ailoa mai!”

“O le taumafaiga lava o le fa’ailoa i tagata o lo’o tele sou aoga e ao ona e fa’atinoa mo oe lava ia ma lou aiga atoa, ae maise o tagata lautele. O la’u lea fesoasoani atu i le mamalu lautele ina ia silafia e le tagata lona taua tele i le mafutaga m aiga.”

“E le gata i lea, ae o se sao foi e toe fa’afo’i atu i nai uso ma tuagane sa tautua faatasi i le vaega ‘au, ae maise lava i latou ua latou mau faatuatuaina lo’u nei fa’atauva’a e tautuaina i latou. O lo outou talitonuina o lo’u nei tagata, ua avea ma se pale mo a’u i a’u taumafaiga uma. Fa’afetai tele lava!”O se toe upu lea a Aliitasi Pauline e tusa ai o lana tautua ua ofoina atu mo le mamalu o Vetereni ma nisi fo’i o le mamalu lautele o le a’ai o lo’o alaala ai nei i latou i Nevada.

O lo ua ia faailoa mai fo’i le taua tele o le nofo tatalo o aiga e tapua’ia faiva o le fanau a’o alo i latou i tautua eseese ma sailiga o fa’ailoga i a’oa’oga o lo’o feagai ai.

“Ou te tatalo lava mo fanau uma i tafa e fia o le lalolagi o lo’o tautua mai ai, aua le puipuiga o le saogalemu o le tatou malo fa’alotoifale, aua e le o moe fo’i le fili i le matau mai o se masele e latou te sofa’i mai ai lo tatou nofo saogalemu.”