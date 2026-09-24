TALA O LE VAIFANUA

PASEFIKA

AUAI AMATA FONOTAGA DPAA - TAUALOA AI TAUTUA FITAFITA TUAI:

Ona o le tatou sui i le Konekeresi le afioga le Tei, Uifa’atali Aumua Amata, o le Sui Taitaifono o le Maota o Sui i lana Komiti fa’apitoa mo tautua eseese mo sui Vetereni a le Malo Tele, o lea na mafai ai ona malaga mai le Laumua i DC, ina ia auai atu i le sauniga fa’apitoa sa taualoa ai le tautua a nisi o fitafita o taua, e le o mafai ona maua mai o latou tino maliu, ina ia tanumia i lo latou malo, ma ua faigata ai ona maua so latou nofo ma le mautinoa, ona o lagona o’otia aua e le o mautu mai a latou pelega i tuugamau, e fai ma va’aiga i a latou tautua toto, ma tautua tuavae i le Malo e ala i vaega au.

E ese mai i lana tautua lautele o tula’i ai e faatino i le Komiti Fa’afoe mo tautua uma e agava’a ai Vetereni, e i ai lava fo’i se tausoga o le Sui, o lo’o aofia ai ia i latou e le o maua mai o latou tino maliliu talu mai le vaitau o nei taua tetele sa auai ai o fitafita o taua!

O le vaega lea a le DPAA, ua fa’alua ona latou toe fa’afo’ia maia nisi o latou o nei alo fitafita o le atunuu mai eleele sa avea ma nofoaga o taua i le lalolagi, ma e fa’afiafiaina fo’i i latou e fa’atino le latou tautua, aua ua va’aia le fa’afiafiaina o loto o aiga sa fa’avauvau mo se taimi umi ona sa latou tatalia le toe fa’afo’ia aloa’ia mai o tino maliu o latou pelega.

Ua fa’apea fo’i ona molimauina nisi o nei fitafita sa toe lagaina o latou nofoaga mau sa tanumia ai i Amerika Samoa ae toe fa’afo’ia atu i o latou aiga. O se auaunaga lelei tele mo aiga, ma ua taualoa ai fo’i le tautua matavela ma le tautua toto a nei fitafita sa faia, ina ia mautinoa lo tatou saogalemu i o tatou laufanua nei.

O se va’aiga fa’amomoiloto se potu tele ua fa’atumulia i le pa’ia lasilasi o aiga, o lo’o aofia i lenei tulaga, a’o tino maliu fo’i o nai a latou pelega ia o’o mai ina ia tanumia fa’alelei i o latou lava ele’ele ma e momoe lelei ai fa’atasi ma o latou aiga.

“O le galuega a le DPAA e taua tele lava, e le gata i e o tautua i vaega au, ae o aiga fo’i o e pele ia i latou o latou pelega o tautua i vaega au. O le fa’atumulia ai o lenei potu tele i le paia lasi o aiga, o se va’aiga i le taua tele o lea tautua e fa’atinoina e le DPAA, ma afai ae maua lava se tino se tasi o nei fitafita o lo’o fia maua mai o latou tino, e matua fa’afetaia lava lea galuega aoga ma le taua.”

“O le faiga o lenei auaunaga, e ao lava ona tulitulia ta’itasi lava so’o se sui ma se fa’amaumauga e tau maua mai e iloga ai o le a mafai ona mautinoa lelei le eleele o tanumia ai se tasi o tatou fitafita o taua. E i ai fo’i suesuega e tatau ona fa’ataunuu ina ia fa’amautinoa atili ai o le sui moni lea o le a toe lagaina ese mai ma fa’afo’i mai i le tatou malo i o latou aiga e fa’amautu ma nofomau ai i lona oliolisaga tumau.”

“O se fiafiaga tele i se aiga o nei fitafita pe a o’o ina liutofaga mai o latou sui na tautua mai tafa o taua, ma toe fa’afo’ia mai lana folauga mai le mea sa lagomau ai, i eleele o isi malo, i o tatou lava laufanua e lagomau ai ma le mautinoa ua taliu mai i fanua ma latou pelega.”

Na faliu fo’i le tama’ita’i sui i le Konekeresi ma ia fa’afetaia le galuega o lo’o fa’afao i ai a’ao ma le taimi faigaluega o le aufaigaluega a le DPAA, ona o a latou suesuega ma sailiga, ua mautu mai pelega a Aiga i o latou aiga!

Ou te fa’afetaia fo’i le galuega mae’ae’a o lo’o fa’atinoina e le tatou matagaluega o le DPAA, o latou sailiiliga ma fa’amaumauga o lo ua mafai ai ona fa’ao’o mai nisi o alo o le atunuu sa tautua mai i tafa o taua, ma ua fa’afiafiaina ai nai o latou aiga! Fa’afetai le tautua, fa’afetaia fo’i le Atua ona o la outou auaunaga o lo’o fa’atinoina ma le to’a lelei. Ua mapu atu i ai le pa’ia o aiga ua loa o tatalia le toe taliu mai i fanua o latou pelega sa tautua i vaega au ma ua masoe ai fa’atagataotaua!”

O lea polokalama sa fa’atautaia i Dover, sa aofia ai ma se avanoa lelei e fa’alauiloa ai le fa’atautaiaga o latou tiute uma ina ia mautinoa lelei lava o sui nei sa tautua i le vaega ‘au ma sa le maua o latou tino e toe fa’afo’ia mai i aiga, o le a lagaina ma toe fa’ao’o le auaunaga a le Malo Tele e fa’ao’o mai ai i o latou aiga ma e pele ia i latou. Ua o’o lava i suesuega ma ala e fa’atino ai, sa fa’aalia uma lava i lea mafutaga. E aofia i nei suesuega mautinoa e ao ina fa’atino ai suesuega o le DNA, e fa’amautinoa ai o toega nei o i latou o lo’o sailia.

O lo’o ua fa’aaogaina ai le potu suesue fa’apitoa i Delaware mo latou sailiiliga ia mua’i mautu lelei fa’ato’a fa’agaoioia ai le liutofaga ina o nei sui uma, o pelega a aiga i Amerika poo latou teritori ina ia toe fa’afo’ia i o latou aiga.

E le’i mamao fo’i ona asia e le tatou Sui i le Konekeresi le Ofisa autu o lea lava vaega o le tautua a le DPAA i Honolulu, Hawaii fa’atasi ai ma le latou nofoaga sili ona tele i le lalolagi, mo lo’o fa’atautaia ai suesuega nei, ma o lea nofoaga ua fa’alauiloaina o le nofoaga sili ona tele i le lalolagi mo nei ituaiga o sailiga mo toega o tagata ua tanumia i nisi malo, ae ua fia toe fa’afo’ia mai ma liutofagaina e toe fa’afo’ia i o latou aiga moni.

E le gata i le nofoaga e fa’atino ai suesuega, ae ua sili ona taua, o latou fa’amaumauga uma e tusa ai o sui ua mae’a ona latou tautuaina, ma nisi o suesuega o lo’o fa’aauauina pea ona fa’atino suesuega, ua aofia uma i lenei nofoaga i Honolulu, Hawaii.

O lo’o ta’ita’ia lea vaega o le tautua e le susuga le Fa’atonu Kelly McKeague fa’apea ma tasi o Sui Litaea o Major General mai le US Air Force!

FA’AFETAIA MINISITA O AOGA A SAMOA - LDS ONA O LE LATOU INIVESI E FAITAU $MILIONA SAMOA:

Mai le Malo o Samoa ua fa’ailoa ai le fa’afetaia tele e le Minisita o Aoga, Minista Aiono Dr.Alec Ekeroma, le Ekalesia a Iesu o le Au Pa’ia o Aso e Gata Ai po’o le Ekalesia Mamona, ona ole faitau miliona o tupe ua latou inivesi maia i le malo o Samoa ae maise lava i le tulaga o le a’oa’oina o alo ma fanau o le lumana’i o le atunuu.

O lo ua matauina le Kolisi Maualuga i Pesega, ae maise ai o isi aoga tulaga muamua i Sauni Atu.

Peita’i ua fa’ailoa patino e le ali’i Minisita le tinoitupe e tusa ma le $2.5 miliona ua fa’ao’o mai tau fesoasoani i aoga a le fanau o le atunu’u, ma ua fa’atulagaina ai lea ekalesia lea o se tasi pa’aga taua tele a Samoa e fesoasoani malosi i le a’otauina o fanau a le atunuu i le poto lautele, e aofia ai matata eseese ma mataupu e aoga mo le sailia o kosi eseese mo alo o Samoa aua le lumana’i.

O se saunoaga fa’apitoa lea a le susuga le Minisita o A’oga, Aiono Alec Ekeroma i le aso lua o le vaiaso ua te’a.

“O le agaga fo’i o le fa’afetai, e tatau lava ona fa’aleo, aua e tatau ona ave le fa’afetai e pei ona tatou talia fo’i o le foa’i tupe mo le a’oa’oina o fanau, o se matata e fa’ailoa ai se malo e anoanoa lona lumana’i i le taimi nei.”

O lea vaiaso sa maua ai se taimi e talatalanoa ai le susuga le Minisita o aoga a le Malo o Samoa, ma sui iloga o lea Ekalesia i le vasa Pasefika, le susuga Elder Cope, Sister Cope ma le susuga Taulia Tafiti, ma o i latou ia o lo’o latou va’ai toto’a i le tulaga o le mana’omia i atu motu ma ona faigamalo, e ala ai ona fesoasoani i latou e fa’atupe se mana’omia o latou matauina. O lea se mana’omia o lo’o ua latou silafia, e aoga tele i le lumana’i o le malo ma ona tagata lautele, o le fesoasoani ina ia fa’aleleia a’oga a le fanau talavou o le atunuu.

O auaunaga nei e agatonu lava mo tagata lautele e le gata e aoga ai fanau e atina’e o latou aiga, ae ua i ai fo’i ma le latou sao e fa’aleleia ai o latou tomai mo le sailia o galuega e aoga i le atina’e o le atunu’u lautele.

O lenei Ekalesia o lo’o latou fa’atautaia se tasi o Kolisi Maualuga i le atunuu, le CCS i Pesega, fa’atasi ai ma nisi a’oga tulaga muamua pe lua ua i ai i le atunuu. Ua latou fa’afoea ma totogia lava latou faia’oga, ma ua le fa’alagolago fo’i i le matagaluega o A’oga i le tele o mea, o se isi lea fesoasoani tele o le galuega o le a’otauina o fanau lalovaoa o le atunuu, ae a taeao ma le fa’asolo atu i le lumana’i.

“Ua taua’aoina le 1,000 o kesi ma nofoa mo a’oga. Ma ua tatalia nei fo’i le tasi Pusa Oloa tele o lo’o ua fa’atumu mai i mea’oga ma ua fa’atusalia lona tau i le $2.5miliona o sapalai e fesoasoani mo a’oga a le fanau. O lo ua latou fausia fo’i le ma fa’aleleia falea’oga i le lima a’oga i totonu o le atunuu, o se sao ua matua fa’amanuina ai Samoa lea lava foa’i” O se saunoaga lea a le susuga le Minisita o A’oga.

“E le aofia ai le tele o isi uma fesoasoani o lo’o ua mae’a fa’apa’u mai i le tamaoaiga tausi o Samoa, ua na’o le pau lava le tala i lenei taimi, o le agaga o le fa’afetai tele lava i le fesoasoani mai! O lenei malo e tagi lava i ona lima lona fa’avae, ma e talia ma le agaga faafetai le foa’i ua fa’aauala mai mo le a’oa’oina lelei o fanau a le atunuu.”

“O lo ua fa’ailoa mai fo’i le fa’afetai tele mai le mai le pule o le Iunivesite a Samoa i Papaigalagala, ona o lenei fesoasoani tele mo le fanau a’oga.”

“E ese fo’i ae e tolu malumalu o lo’o ua fa’agasolo lona fausiaina i totonu o le atunuu, o ia ia vala e fa’ailoa ai le masa’a mai pea o le tamaoaiga i totonu o Samoa mai lea Ekalesia.”

“Mai le fa’auluuluga o lenei malo Tuto’atasi o Samoa, e avea ai a’u ma sui e fa’afetaia le foa’i taua tele, ae maise o le alofa e mafua ai ona faia mea lelei uma, e avatu ai le fa’afetai tele i le fa’auluuluga o le Ekalesia i ona tulaga tofi, ona o le foa’i taua ua taua’aoina i lenei feiloa’iga, aua alo ma fanau a le atunuu, o Samoa.” O se toe tala mai lea a le susuga le Minisita o A’oga, Dr Aiono Alec Ekeroma.