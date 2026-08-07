TALA O LE VAIFANUA

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

TAUALOA LE TAUTUA: CW4 GINA YANDALL ROUNTREE & CW3 DERICK WILLIAMS:

Fa'amalo atu ia CW4 Gina Yandall Rountree ma CW3 Derick Williams ona o le aloa'ia o i la'ua e GEN Ronald P. Clark, le Ta'ita'i o Aoaoga o le Vaega'au a le Iunaite Setete i le Pasefika (USARPAC), fa'apea fo'i ma Command Sgt. Maj. Jason Schmidt i le taimi o le sauniga fa'apitoa a le USARPAC.

I le avea ai ma Ofisa o le Fuafuaga Fa'ata'atitia, latou te fa'aalia se tulaga maualuga o le lelei o galuega fa'atino, e ala i le fuafuaga ma le fa'aeteete, fa'atinoga lelei, lototele e le fa'avaivai, ma le va'ai mamao.

O lo latou gafatia e fa'afetauia galuega fa'ata'atitia faigata i totonu o le “Joint Logistics Enterprise” (JLEnt) e fa'amautinoa ai o lo'o fa'aalia le malosi, taua ma le sa'o, fa’apea le vave, ona tali atu, ma fa'amalosia ai le tulaga sauniuni o lo tatou Atunu'u i le Indo-Pasefika.

O lo latou ta'ita'iga mata'ina, le tomai fa'apitoa, ma le tautino mausali i le fa'ataunu'uina o galuega na fa’atulaga, ua fa'atuina ai se fa'ailoga mo le lelei i le fuafuaga fa'ata'atitia ma le fa'alauiloaina o le malosi.

E ala i le fa'atinoina ma le fa'aeteete ma le ta'ita'iga va'aia, latou te fa'aauau pea ona fa'aleleia le sauniuniga fa'atino, fa'amalosia ma le mautinoa, ma fa'atulaga tulaga mo le manuia o misiona e lagolago ai le 'Autau So'ofa'atasi.

MAUA FA’ATUPEGA POLOKALAMA :SAUAGA O TAMAITAI - FA’AUIA ILE MATAGALUEGA O FA’AMASINOGA & CJPA:

Fa’ailoa mai e le tatou Sui i le Konekeresi, Uifa’atali Aumua Amata, ua fiafia lona loto ina ua toina mai le fa’atupega sa talosagaina e fa’aulu mai e le Matagaluega o Fa’amasinoga a le tatou Malo, ae fa’aautu i le tausiga lelei o Tina Sauaina i mafutaga i totonu o aiga, i Amerika Samoa.

O le tele o lea fa’atupega ua pasia mai e $746,687.00 ae fa’auia mai i le Matagaluega o Fa’amasinoga ma le Ofisa o le CJPA, {Criminal Justice Planning Agency}. O tupe nei e ao lava ina fa’aaoga tatau mo le tausiga lelei o tina ua sauaina i a latou mafutaga i totonu o aiga. Ua le gata la i le tulaga sauaina, ae ua aofia ai fo’i ma i tatou e tulitulia pe lamalama tina ina ia fa’ao’o ia i latou sauaga.

Ua aofia I lending fa’atupega, o le sellent ua atofa mai mo Tina Sauaina I Aiga mo le tausaga fa’aletupe 2026 e $617,645, e ao ina a’otauina ai le aufaigaluega galulue e fa’atino tiute fai mo le tassia lelei o tina, ma le valga e $129,042 mo le vaega o tina ua fa’atauma’oia fa’aleituaiga, o le vaega lava o sauaina o tina i a latou mafutaga i totonu o aiga, mo le tausaga faaletupe 2026.

O lenei fa’atupega sa taua’aoina mai i le aso 3 Aokuso, 2026, ma o le a fa’aaoga tata e fa’aauau ai tautua ina ia tausia lelei i latou o a’afia i sauaga ma ia puipuia ai lo matou soifua saogalemu i Amerika Samoa.

O fa’atupega nei e sili ona taua, aua e aoga tonu mo le puipuiga o tina ma fanauiti ua ono a’afia i sauaga i a latou mafutaga i totonu o aiga. E taua fo’i e fa’amalosia ai taumafaiga e galulue fa’atasi o tautua eseese ua faatutu mo nei sui ua a’afia i pagatia i totonu o aiga.

Avatu ai le fa’afetai tele i le galulue fa’atasi o le tama’ita’i Dr Christine Faumuina Nix ma lana matagaluega i le Ofisa o le Criminal Justice Planning Agency ina ia fa’amautu mai le fa’atupega lenei e fa’aauau ai o latou tiute fai ina ia aua ne’i motusia le fa’asoasoaina lelei o le séléni mo nei tautua aoga i o tatou tagata pagatia i sauaga, ae maise o le itupa o tina na fanauiti i Amerika Samoa.

O le polokalama ua fa’atulaga ma faaigoaina o le “STOP Formula Grant” lea ua galulue fa’atasi nei ma le casera fa’amalosi tulafono, vaega fo’i e saisaitia maia i latou o fa’atupu faalavelave, le au faigaluega a le Vaega o Faamasinoga ina ia tautuaina Tina Sauaina i le atunuu. Ua atili fa’amalosia ai ona fa’aleleia atili le tali atu o ni fesoasoani patino mo tina sauaina i mafutaga i totonu o aiga, ma ia puipuia lava lo latou saogalemu, ia taffia fo’i nisi o taulamalama ia i latou e fa’ao’o atu se sauaga ia i latou a’o le’i tupu lena mea.

O le vaega o le fa’atupega lea e fa’aagaaga mo Sauaga pe faataumaoia o tama’ita’i faaleituaiga ua fa’aaogaina le latos vaega tupe lea mo polokalama e sofa’i ai le fa’afitauli a’o le’i tupu, polokalama fesoasoani e taofia ai a’o le’i tupu se aafiaga i ni sui, ma ni ala e faufautua ai, e toe fa’aleleia ni fa’aletonu ua mae’a tupu.

Ua le fa’avasegaina le matutua o i tatou e mafai ona tautuaina i nei fa’atupega, ua le na’o tina fo’i ua fai aiga, ae ua aofia ai ma tama’ita’i talavou, ae maise le tupulaga o lo’o a’o’oga, ma nisi e le’i avea mani talavou, e le’i uma le pule a mate e tausia ai I latou.

Ua va’ai toto’a lava nei fesoasoani so’ofa’atasi uma, ina ia mautinoa le saogalemu o tama’ita’i o so’ose ituaiga o lo latou matutua, ma ua su’esu’eina leleia fo’i totonu o aiga ta’itasi o lo’o tau atagia mai ai nei a’afiaga fa’asolitulafono e a’afia ai le soifua o tama’ita’i.

Fa’afetai tele fo’i i le fa’afoega o tiute fa’atino mo le talosagaina o nei fa’atupega e afua mai lava i le Vaega o Fa’amasinoga ma le Ofisa le Criminal Juctice Planning Agency fa’apea ma le Matagaluega o le Puipuiga o le Saogalemu Lautele i lo tatou teritori o Amerika Samoa.

MAUA FA’AILOGA FATIATAMA’I PUAPA’E FOLAU- APAICS - TAFUNA AS:

Fa’amalo le tarata’i i le tama’ita’i o Fatiatama’i Puapa’e Folau mai Tafuna, Amerika Samoa, aua ua ea lana taumafaiga ma ua mea’a taua’aoina lona fa’ailoga APAICS, ua mafai nei ora tautua o ia o se tasi tauavea tiute o se Sui feso’ota’i o le Fono faitulafono a le Konekeresi mo le Maota o Sui Tofia o le Konekeresi a le Malo Tele.

O lenei tama’ita’i o le alo e fa’asino ia Tapumanaia Elisaia Folau ma Puapa’e Folau o Toamua, Samoa.

O le tama’ita’i lenei e lelei tele lana tautala i le gagana fa’aperetania ma le gagana Samoa fo’i.

Na mua’i a’oga o ia i le Iunivesite o Kalefonia i Los Angeles, ma maua ai lona faailoga i le Talafa’asolopito poo le History. O i’ina sa ia mauaina ai le avanoa e tamau ai lona avanza mo le Sikolasipi a Ronald E. McNair.

Fa’amalo ma fa’amanuia atu ia Fatiatama’i Puapa’e i lana taumafaiga ua fa’aeaina ai fo’i si o tatou Malo.

O le APAICS o se polokalama ua mae’a ona taualoaina le avea ai ma se polokalama e le faatupeina e se malo, ma ose Asosi tuma’oti e le fa’atupea ae ua na’o sui mai malosi o le Pasefika e agava’a e latou te fa’aaogaina. O Malo e agave’a ai o tatou fanau e aofia ai sulimoni mai Hawaii Samoa na lua, ma isi uma lava atumotu o le Pasefika.

Ua area nei le tama’ita’i Samoa o Fatiatama’i ma ulua’i sui ua fa’amanuiaina lana taumafaiga e fa’aaogaina ai lenei fa’asikolasipi ma ua faigaluega nei o ia i le Ofisa o le sui tofia lona 4 mai Utah, Rep, Burgess Owens, ma ua amata ona ia faia fesoota’iga fa’aletulafono mo lea Sui tofia, fa’atulaga fonotaga a lea lava sui, o aiaiga uma o ana femalaga’iga ae silisili ai, ua avea ma ta’ita’i o le fonotatalo i le Laumua nei i DC.

Fa’ailoa mai lona taofi ina ua fesiligia, “O se mea sili ua mafai una ansia, o le mafai lea on a galue ma tautua atu si o tatou Malo mai le Laumua nei, tau ina ia aoga fo’i se taumafaiga e fa’amalosi’au atu ai I nisi o fanau talavou o lo’o moomia avanoa e a’otau ai I aiaiga fa’atulafono ma agava’a ai e tula’i I le lumana’i I tofi e tautua ai Amerika Samoa si o tatou atunuu, ae maise nai o tatou aiga, fa’apea ai ma se aoga mo Matua, ao maua le avanoa.