TALA O LE PASEFIKA

PASEFIKA

FA’ASALA SPENCER LENIU MAI TAALOGA E LUA

Ua faasalaina ia le alii ta’alo o le Toa o Samoa, le susuga ia Spencer Leniu, o le a le ta’alo, i ta’aloga e lua muamua o le Ipu o le Lalolagi 2027 – ona o se fa’afitauli na tula’i mai i le ta’aloga a Samoa ma Ausetalia, i le semi-final, o le taamilosaga, o le Ipu o le Lalolagi, i le po o le aso Toonai, ua tuanai atu.

Sa faasalaina e le alii laufali Ausetalia, o Adam Gee, ia Leniu, ina ua fa’aalia e le alii Samoa, ia sona le fiafia, i le afa muamua o le ta’aloga, lea na manumalo ai Ausetalia, i le 44, i le 12 a Samoa.

a ta’ua le faia e le foueti a Samoa ia ni taga, e fa’aali ai le masalomia o le fa’amaoni ma le sa’o o laufali o le ta’aloga.

Afai ae apili e Leniu ia lenei faaiuga, ae le faamanuiaina lana apili, o le a faapea ona toe faaopoopo ai ma se ta’aloga lona tolu, i lona fa’asalaga.

FAI MAI AMEPASA A SAINA O POMU NA MAUA I PAPUA, UA NA’O NI FAGU UAINA

Sa maua i totonu o se koneteina teu oloa, i Papua Niu Kini, ia ni pomu militeri, lea sa faamaonia i se ripoti a le vaega faasalalau a le ABC, e ui ina faapea mai le malo o Saina, ua na’o se uta o fagu uaina.

E to’afa ni tagatanu’u o Saina, ua lokaina i le aso Faraile, ina ua maua ia nei a’upega, i se uafu tele a le malo i Port Moresby.

Na mafai ona lokaina ma ave’esea e leoleo a PNG faapea fitafita e iai tomai faapitoa i a’upega, ia nei a’upega, mo a latou su’esu’ega.

Ae peitai, sa fa’asalalauina e le Amepasa a Saina, i Port Moresby, i luga o upega tafa’ilagi, ia se fa’aaliga e faapea, na faia e se kamupani o iai sona so’otaga ma lenei faalavelave, ia sa latou su’esu’ega ma ua fai mai le kamupani, e le o ni a’upega ae o fagu uaina.

TA’USALAINA SE ALII MAI OREGON NA MOLIA I LE GAOIA O MELI I KAUAI

O le aso Lua na se’i mavae, na ta’usalaina ai se alii mai Oregon, i le fa tausaga ma le fitu masina, i le falepuipui, ona o le gaoia o meli a tagata. Ae i le taimi sa lauina ai le faasalaga o lea alii, o lo’o nofo va’ava’aia foi, i solitulafono lava lea e tasi, i Hawaii ma Kalefonia, i le tausaga ua tuanai.

Sa ioeina e Michael John Peters, e 43 tausaga, ia ona moliaga, na aofia ai ma le umiaina o meli sa ia gaoia, o lona umia o ni ki o le falemeli, moliaga o le taufaaseseina o se faletupe ma moliaga o le gaoi.

Sa ta’ua e loia a le malo, ia le ulufia e Peters, o fale a aiga, i Portland ma fa’aaoga ki ia sa ia faia ni kopi, e gaoia ai le faitau selau o meli. Ona ia fa’aaogaina lea o faamaumauga mai ia meli, e apalai ai mo nonogatupe ma tatalaina ai se tusitupe.

Sa amata ona su’esu’eina e le ofisa a le falemeli a le malo tele, ia lenei mataupu, ia Me 2025 ma i le fa masina na soso’o ai, sa ave faapagotaina ai loa Peters.

O lo’o ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, ia le faamaonia o le gaoia e Peters o meli a tagata, mai a latou pusa meli i Kauai, ia Tesema 2022, ma faasalaina ai i le tasi tausaga, i le falepuipui.

Ae e le’i lauina lona faasalaga, i tu’ua’iga mai Kauai, sa avefaapagotaina ia Peters, i totonu o Kalefonia, ina ua fa’atu e leoleo lana taavale i luga o le alatele, ma maua ai ia ni meli a tagata e to’a 300.

E 66 aso sa nofosala ai Peters i le mataupu na tulai mai i Kalefonia, ma sa nofo va’ava’aia, ona o le mataupu lea ma ona moliaga mai i Hawaii, ae toe lokaina o ia i Oregon.

ALOA’IA LE PALEMIA A TONGA O SE TASI TA’ITA’I TULAGA ‘ESE O LE LALOLAGI 2026

Ua aofia nei le suafa o le Palemia a Tonga, le susuga ia Fatafehi Kinikinilau Lolomana’ia Fakafanua (Lord Fakafanua), i le lisi o taitai ua faapea ona filifilia, i le tele o o latou a’afiaga, i tulaga fa’aleta’ita’i, i le lalolagi atoa (2026 100 Global Impact Leaders), i se fonotele sa faataunu’uina i Antalya, Türkiye.

O lenei fa’ailoga, ua tapenaina e se faalapotopotoga i Europa (Global CSR Foundation) ma le faalapotopotoga a le Rotary faavaomalo, e aloaia ai taitai o lo’o tu malosi, i le atina’eina o malo faapea ma le galulue faatasi fa’avaomalo.

I le sauniga na tau’a’aoina ai le fa’ailoga a Lord Fakafanua, sa ia aloaia ai le so’otaga, i le va o le soifua maloloina o I’a ma figota o le gataifale ma le fa’amalosia o le tulaga o le tau, ma ia u’una’ia ai le faasaoina o tafola ma se vaega, o le tali atu i suiga i le tala o le tau.

Sa ia fa’aaogaina mo se faataitaiga, ia le tafola fafine, lea ua tu’ua ogasami o Tonga, ma faimalaga atu i sami i le itu i Saute, e fa’amanino ai femalagaiga a i’a ma le so’otaga o ogasami o le lalolagi.

Na saunoa Fakafanua, o le puipuiga o tafola ma ogasami o nonofo ai, e manaomia ai le galulue faatasi o atunu’u uma o le lalolagi.