TALA MAI SAMOA
Apia - SAMOA
MALOLO FA’ATAMALI’I TOA SAMOA MAI I LE RLWC
O ‘ai i luga o le fa’ailo, i le Allianz Stadium, e 44-12, i le ‘au a Ausetalia, peitai sa le to’ilalo ai agaga ma loto o tama ta’a’alo a le Toa o Samoa, ina ua ili le fa’ili mulimuli, po o le tapuaiga mamalu a Samoa i le lalolagi atoa, i le ta’aloga o le semi-final, mo le ipu o le Lalolagi, i le aso Sa na se’i mavae atu (aso Toonai i Samoa).
E ui ina sa le ausia lo latou faamoemoe, peitai, sa tu’ua fa’atamali’i, e le ‘au lakapi a le Toa o Samoa, ia le malae ta’alo. I le ‘afa lona lua, sa iloga ona lu’itauina ia le Toa a Samoa, ona o se puniala sili ona faigata. Peitai, sa molimauina e le faitau miliona o tagata na maimoaina ia le ta’aloga, ia le ta’a’alo ma le fatu ma le loto.
MOLIA NI ALII SE TO’ALUA I FUALAAU FAASAINA SA MAUA I LE UAFU I APIA
E to’alua ni alii ua lokaina ma molia, ina ua maua ai, e le aufaigaluega a le Ofisa o Tiute, ia ni vaega o fualaau faasaina, o Mariuana ma se la’au malosi, i le taunu’u o le MV Lady Samoa, i le uafu i Apia, i le taeao o le aso Toonai, Novema 7, 2026.
O nei vaega o fualaau faasaina ma le la’au malosi, sa maua, ina ua taunu’u ia le Lady Samoa mai i lana malaga masani, mai i le teritori o Amerika Samoa.
Na mua’i masalomia e le vaega a le ofisa o tiute, ia maliuana, sa nanaina i tootnu o le taga, a le alii 25 tausaga. O se taimi mulimuli ane, sa maua ai foi se la’au malosi, i totonu o se ato a se alii e 42 tausaga.
Ua molia le alii 25 tausaga, i lalo o tulafono o le ofisa a tiute 2014 – e faasa ai ona faia ni faamatalaga le faamaoni, ma tulafono o fualaau faasaina o le 1967, lea e faasa ai ona fa’aulufale atu ia ni fualaau faasaina, i totonu o le atunu’u
O le alii 42 tausaga, sa molia i le solia o tulafono a le ofisa o tiute o le 2014 faapea ma tulafono o a’upega, o le 1960, i le faaulufaleina atu o se la’au malosi, e aunoa ma se pemita faapea ma le le faia o ni faamatalaga le faamaoni.
Ua mae’a ona tu’uina atu i la’ua ua molia, i ‘a’ao o leoleo.