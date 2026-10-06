TALA MAI SAMOA

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FA’ATO’ESE PALEMIA SAMOA ONA O SE ATA VITIO SA PUEINA I LE 2007

I sana fa’ato’esega, i le aso Gafua (i Samoa), e tusa ai ma se ata na lomia i luma o le Samoa Observer, ma ua salalau ai nei le vitio mai i le 2007, o lo’o va’aia ai le faia e le Susuga i le La’aulialemalietoa Leuatea Schmidt, ia le fa’alo fa’aSiamani – Heil Hitler, na saunoa ai le afioga i le Palemia o Samoa, o lea ata sa pu’eina, i se faatasiga a le latou lava aiga, ae e le o se faatasiga mo le mamalu lautele.

Ma na fa’aleoina e le afioga i le palemia, po o le a lava lona mafua’aga, ua ia talitonu, sa le tatau ona ia faia lea tulaga. Sa ta’ua foi e le susuga La’aulialemalietoa, ia lona tete’e i so’o se faatinoga e fa’aalia ai le fa’ailoga lanu ma le fa’ailoga tagata.

Na saunoa foi le afioga i le palemia, o ia gaioiga, e le o se fa’aaliga lea o ona talitonuga fa’aletagata, po o tu ma aganu’u, o le Malo po o tagata o Samoa. Sa ia ta’ua e faapea, o Samoa, o se faavae temokalasi, na fausia i luga o le va fa’aaloalo fa’aletagata, tulafono ma le aia tatau e fa’aleoina ma fa’asoa atu ai manatu ma lagona.

O le Samoa Observer, sa fa’asaina mai i so’o se feiloaiga a le malo ma vaega fa’asalalau, talu mai Novema 2025.

SAILI SE PULE FOU O MALAE VAALELE A SAMOA

Ua toe fa’asalalauina e le malo o Samoa, ia le avanoa faigaluega mo se tasi, e fa’auluulu iai le Ofisa o Malae Vaalele, ina ua mae’a le konakarate a le susuga ia Tumanuvao Evile Falefatu.

E tolu tausaga ia le umi o konakarate ma o le aso 20 o Oketopa, 2026, i le 4 i le afiafi, e fa’agata ai ona toe taliaina ia ni tusi talosaga, mo lea avanoa.

O le susuga ia Tumanuvao, ua loa ona galue i totonu o le Ofisa o le malae vaalele, e aofia ai le 10 tausaga, o avea o ia ma se tasi o tagata faigaluega sinia.

Sa amata mai ana aoaoga i le Aoga Tulaga Muamua a Gautavai ma fa’au’u mai i le Kolisi o Samoa, i le 1998, ae e le’i mae’a lana tausaga faavae, mai i le Iunivesite o Samoa.

E lua tausaga na malolo ai le susuga ia Tumanuvao, a’o alo atu e faataunu’u sana misiona, i totonu o le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai. I le mae’a ai, sa ia toe fo’i atu ma toe fa’aauau ana aoaoga i le Iunivesite a le Pasefika, i Alafua.

Sa faamanuiaina o ia i se sikolasipi e 4 tausaga, e a’oga ai i le A’oga Fa’afoma’i i Fiti, lea sa ia I’u mai ai ma ona fa’ailoga o le Master, i mataupu fa’aofisa.

SAILI E LEOLEO IA LE AIGA O SE ALII NA MAUA I FALEULA

I le aso ananafi, sa fa’asalalauina ai le taumafaiga a leoleo, e saili ia le aiga, o se alii na maua i Faleula. E tusa ai ma le ofisa a leoleo, e foliga mai e iai ni gasegase tumau o lenei alii, lea sa le mafai ai ona ia fa’ailoa atu ai lona suafa, nu’u ma lona aiga.

Ua talosagaina ai e leoleo ia le mamalu o le atunu’u, po o ai e na te silafia lenei alii, po o lona aiga, ina ia fa’afeso’ota’i atu le ofisa o leoleo, i Afega, lea sa nofo va’ava’aia ai o ia.