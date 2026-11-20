Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, sa fa’ataunu’uina ai le ulua’i fonotaga a le Komiti Faafoe fou a le OSAC (Opioid and Substance Abuse Council), e pei ona sa fautuaina e le Afioga i le Kovana Pulaali’i Nikolao Pula a le Afioga i le Lutena Kovana, le Matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., i le ofisa a le Kovana i Malaeoletalu, i Fagatogo.

O i latou na auai i lenei fonotaga, na aofia ai fa’auluuluga o ofisa ma matagaluega o le malo, sui o le ofisa a leoleo, taitai fa’alelotu faapea ma pa’aga, ina ia mafai ona soalaupuleina ni auala e mafai ona fofoina ai se tasi o lu’itau sili matuia, o feagai nei ma le matagaluega mo le tausiga o le soifua maloloina faapea ma le puipuiga o le saogalemu lautele.

Ua makaina ai i lenei fonotaga, ia le amataga o se galuega ‘aufaatasi, ua loa ona nofo faatalitali iai le atunu’u, aua se taumafaiga e atina’e ia ni polokalama ma fuafuaga, e fa’asino tasi, i le fa’aitiitia o sauaga ona o fualaau faasaina ma ‘ava malolosi, faapea auaunaga e fofoina ma le fulitua i lenei fa’ama’i, aemaise o le taofiofi o le ulufale mai o fualaau faasaina, i totonu o le teritori.

Sa faapea ona taula’i ia fa’asoa a sui mai i le Ofisa o le Loia Sili, Ofisa o le Soifua Maloloina, Ofisa o Leoleo ma le Ofisa mo le puipuiga o le lotoifale (DHS), faapea nisi o faalapotopotoga lotoifale, i le fa’aaogaina o tupe sa maua mai i le faaiuga o le faamasinoga, i le va o le malo ma kamupani vailaau, i se auala e lelei ma aoga mo tagata o le atunu’u.

E le gata i lea, o le faamaatuina o se fuafuaga e mafai ona tete’e atu ai le atunu’u i fualaau faasaina ma ‘ava malolosi.

Ua ta’ua e taitai o le malo, ia le avea o lenei komiti faafoe fou ma auala e mafai ona aumai faa’tasi ai ofisa ma matagaluega o le malo ma pa’aga lotoifale, lea ua leva ona galulue tuto’atasi, i lenei mataupu. O le ‘auga o lenei faamoemoe, ina ia fa’aleleia le galulue faatasi, fetufaa’iga o ripoti ma faamaumauga, faamautu alagamanuia e aga’i tonu i polokalama, e mafai ona maua mai ai ni fa’ai’uga lelei.

O se vaega tele o le fonotaga, sa taula’i lea i taumafaiga e mafai ona taofia le o’o mai o fualaau faasaina, i totou o Amerika Samoa, aemaise i uafu ma malaevaale, faapea le falemeli.

Na faamamafa e se tasi o totino o le laulauafono, ia le tatau ona avea, o le fa’aitiitia o nei tulaga faasaina, i totonu o le teritori, ma ma’a tulimanu o taumafaiga ma polokalama uma a le teritori, lea o lo’o fa’asagatau i fualaau faasaina.

I tulafono fou a le malo, ua se’e atu nei i le Ofisa o Leoleo ma le DHS, ia le malosiaga mo le su’esu’eina ma le fa’amalosia o tulafono, e faatatau i le aumaia faanana, pu’eina o fualaau faasaina, i le malaevaalele, uafu ma le falemeli.

O tausaga ua tuanai, sa na’o le ofisa a leoleo na feagai ma lea mataupu. Ae i le suiga o le tulafono ua faia nei, ua iai se faamoemoega, o le a fa’amalosia ia le puipuiga o tuaoi, e ala lea i le tu’uina o se vaega tele o le tiute, i luga o le DHS, aua o la latou matafaioi autu lea, o le puipuiga o tuaoi o le teritori, e aofia ai uafu, malaevaalele ma falemeli.

Peitai, o lo’o fesiligia pea le tulaga o iai le nofo saunia o le teritori, e tali atu i vaila’au o’ona, fualaau faasaina ma isi tulaga, o lo’o ulufale fa’anana mai i totonu o le atunu’u, aemaise lava le vailaau ‘o’ona o le fentanyl.

I se iloiloga a le Senate, i le masina ua tuanai, sa fesiligia ai e le Afioga i le Peresetene o le Senate, Senatoa Tuaolo Manaia Furean, ia le Faatonusili o le DHS, le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefiti, e tusa ai ma le nofo tapenapena o le latou matagaluega, e taofia ia le o’o mai o le vaila’au ‘o’ona o le fentanyl ma isi vaila’au ‘o’ona, i totonu o le teritori.

Na fa’amaonia e Vaetagaloa ia le iai o nisi itu o lo’o vaivai ai alagamanuia a le latou ofisa, e fa’asagatau atu i lea fa’afitauli e ono o’o mai, e pei o alagatupe faaopoopo, o masini ma tagata faigaluega, o lo’o manaomia, e fa’amalosia ai la latou ofisa.

O atugaluga sa fa’aleoina i totonu o le fonotaga, na fa’amautuina ai le taua o le galulue vavalalata, o ofisa ma matagaluega ‘ese’ese faapea sui faitulafono. O nei atugaluga sa faapea foi ona fesiligia ai le afioga i le Kovana, ia Oketopa 14, 2026, i sana feiloaiga ma sui o vaega fa’asalalau.

Na fa’amalamalama ai e le afioga i le Kovana, ina ua nofoia la latou faigamalo i le 2025, sa o’o atu ia le susuga ia Vaetagaloa mo se alagatupe mai i le ARPA, e mafai ona fesoasoani i le latou ofisa.

Sa ta’ua e Pulaali’i, ia le taimi na tau’aveina ai e le sususga ia Samana Semo Ve’ave’a (lea ua fa’ilagi le folauga), o le tofi fa’atonusili a le DHS, sa ‘uti’uti le seleni sa o latou maua. Ma o lea, sa ia fa’aagaga ai se vaegatupe e $8 miliona mai i lona ofisa, mo le fa’aaogaina e le DHS.

Ma sa fa’aaogaina e le matagaluega ia le tupe e fau ai se auala tami, e agai atu i luga o Mauaga Alava, ma mafai ai ona fa’afaigofie i le aufaigaluega ona o’o atu i antennas ma isi masini tau feso’ota’iga, o lo’o i luga o Mauga Alava.

O lea poloketi, sa fuafua e fesoasoani i le motusia so’o o feso’ota’iga i le va o le ofisa lotoifale ma la latou pa’aga i Amerika, faapea ma isi pa’aga i le Pasefika atoa.

Peitai, sa avea lea poloketi ma tulaga na tula’i mai ai se fe’ese’esea’iga ma le vaega a le ASTA, ona o lo’o taofi ia le faatonu a le ASTCA, o mataupu e a’afia ai feso’ota’iga, e pa’u i lalo o le latou puleaga, ma fesiligia ai po o le fea matagaluega sa tatau ona feagai ma le poloketi, po o le DHS, po o le ASTCA.

O sui fou o le Komiti Faufautua fou, e aofia ai ia Louise H. Lafitaga, le sui Loia Sili, Lauti Tautalaso’o Moliga, le sui Komesina o le ofisa a leoleo, Dr. Peni Biukoto o le Ofisa o le Soifua Maloloina, Vaetagaloa, Levi Reese le sui Tausitupe, Dr. Jueta (Eta) B. McCutchan; se fomai o le mafaufau, le susuga i le Faafeagaiga ia Rev. Iasepi Ulu faapea ma Ipu Lefiti.