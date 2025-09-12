TALA MAI HAWAII

HAWAII

SI’ITIA GASEGASE ATU SE ALII A’OGA MAI KAHUKU I KALEFONIA

Ua ripotia mai le tu’ua e le alii ‘Quarterback’ o Matai Fuiava, ia le aoga maualuga a Kahuku, lea na a’oga ai, ona o si’iga gasegase i Kalefonia.

E pei ona sa fa’ailoa atu e lona aiga, i le vaega fa’asalalau a le Hawaii News Now, o le taeao ananafi, sa tu’ua ai e le alii ta’alo ia Hawaii, e saili se togafitiga o lona a’ao sa afaina i le latou ta’aloga ma Konawaena, i le tolu vaiaso talu ai.

E ono vaiaso ia ua fuafua o le a le ta’alo ai le alii a’oga, ona o lo’o iai se talitonuga, o le a malolo o ia i Kalefonia, se’ia toe malosi lelei lona gasegase.

O Fuiava sa malaga mai i Hawaii ia Oketopa o le tausaga ua mavae, mai i le aoga e maualuga sona tulaga, i ta’aloga o lakapi Amerika (football), o le St. John Bosco, ma sa fesoasoani malosi o ia i le ‘au football a Kahuku Red Raiders, lea sa avea ai i latou ma siamupini o ta’aloga fa’alesetete.

O le faaiuga o le vaiaso nei, e tatala malae ai Kahuku i ta’amilosaga a le OIA, i le latou ta’aloga ma Kapolei.

AUAUNAGA A LE ALII O MALAKAI LEE I TOTONU MA FAFO O LE MALAE TA’ALO

O le alii o Malakai Lee, e 6 futu le maualuga, o le ta’ita’i o le itu ‘offense’ a le ‘au ta’alo (football) a Kamehameha, ma ua fa’amanuiaina foi, e fa’aauau ona ta’alo pe a ulufale atu i le kolisi i Michigan, ae le gata i lea, sa faapineina o ia, o le alii ta’alo numera lua aoao, i totonu o le setete, lea sa mafua ai ona valaaulia o ia, e ta’alo i le ‘Navy All American Bowl’ ma le ‘Polynesian Bowl’.

Ae e le na o totonu o le malae ta’alo, ua iloga ai le suafa o lenei alii a’oga. Ma o lana auaunaga i fafo mai o le malae ta’alo, e sili atu ona pele i lenei alii talavou.

Tauala mai i le ‘Polynesian Bowl’, sa avea ai Lee ma amepasa o fanau gasegase, i le falemai faapitoa mo tamaiti i Hawaii (Shriner’s Children’s Hawaii).

Sa ta’ua e Lee i le vaega fa’asalalau a le Hawaii News Now, le pele o le falema’i a le Shriners i lo latou aiga, ona o se avanoa sa mafai ona ia maua, e avea ai o ia ma amepasa, ma o se tulaga e le uma ai lona agaga faafetai.

E le gata i lea, ina o tuputupu a’e ia Lee ma sona tuafafine, sa taofia i la’ua i le Shriners, ina ua a’afia le vae o Lee i taaloga, ina ua fa’ato’a amata lana aoga. Ma ua atili ona mafana le mafutaga a lenei aiga, ma lenei falemai.

Sa ta’ua e Lee e faapea, e galo ia te ia, o lo’o iai o ia i totonu o le aoga maualuga, ae ua toatele tagai, ua tulimata’iina o ia ma o se tulaga fa’agae’etia, ia sea manatu, o lo’o iai ni tagata o lo’o fia avea pei o ia. Ma e u’una’ia ai o ia, ina ia fa’aauau ona faia le lelei.

FAASAOINA MAI SE TAMAITAI NA GASEGASE I LUGA O LE ALA SAVALI I LE ‘KOKO HEAD CRATER’

O le taeao ananafi, sa faapea ona agai atu ai le Vaega Tineimu, e fa’asaoina mai se tamaitai sa alu sana savaliga, agai i luga o le gutu o se mauga mu (Koko Head Crater), i le itu i Sasa’e o Oahu, ae oso ai sona gasegase.

O le 9 i le taeao, na taunu’u ai le valaau mo se fesoasoani ma sa faapea ona agai atu ai loa le savaliga a le Vaega Tineimu, i luga o le ala ma maua atu ai le tamaitai na a’afia, i tafatafa o se ala laupapa, ua le mafai ona fa’aauau mai i lalo lana savaliga.