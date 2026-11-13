TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FAAPA’IAINA VA’A E LUA A LE DMWR

Na aofia potopoto ia ta’ita’i o le malo, i le aso Faraile o le vaiaso ua tuanai, mo le fa’apa’iaina o ni va’a se lua, a le Matagaluega o Alagamanuia o le Gataifale ma le Vaomatua (DMWR), ma fa’amautu ai le fa’amalosia o le agava’a o le matagaluega, e puipuia ia alagamanuia o ogasami a Amerika Samoa, ma le lagolagoina o faigafaiva a le teritori.

Na ‘auai i lenei polokalama fiafia, ia le afioga i le Lutena Kovana, le matua ia Pulumataala Ae Ae Jr., taitai o ofisa ma matagaluega a le malo, pa’aga lotoifale, pulega ma le aufaigaluega a le DMWR, faatasi ai ma nisi o vala’aulia fa’apitoa.

O igoa o fa’aopoopoga fou e lua i le DMWR, o Ta’io ma Sausauimoana II.

Sa faapea foi ona ‘auai i le polokalama i le aso faraile, o sui o le Safe Boats International, o Yehudah Landau, lea na faimalaga faapitoa mai mo lenei faamoemoe, ma o ia foi o le a gafa ma le mataituina o a’oa’oga a le aufaigaluega a le DMWR, i le fa’aaogaina o va’a.

Sa faamanino e le Faatonu o le DMWR, le susuga ia Nathan Ilaoa, i le Samoa, o le igoa o le va’a fou, Ta’io, sa fa’aigoaina i se manu e ta’ua Tahiti Petrel, lea e seasea ona maua, ae o lo’o maua i Amerika Samoa.

Ua iloga lenei manu, i lona fealua’i mamao, i le va o le sami o le Pasefika, ae po o le a le mamao e faimalaga ai lea manu, e toe fo’i mai lava i lona fa’amoega, i mauga o Tutuila.

TALOSAGA FAIPULE FAGAIMA I OFISA O AOGA TULAGA O AUAUNAGA A PASI AOGA

Ua tapaina e le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, ia le fesoasoani a le Ofisa o A’oga, e ala i se talosaga na fa’ao’oina atu i le Faatonu o Aoga, ia Maefau Dr. Mary Taufete’e, aua alo ma fanau a’oga, o lo’o nonofo ma fa’amautu o latou aiga, i tua o le maota a le alii susuga ia Paogofie, i Ottoville.

O lo’o ua talosagaina e le afioga Fagaima, ia se asiasiga a le ofisa o aoga, po o se fonotaga, i le vaega o le auala lea o lo’o uia e le pasi aiga, i Ottoville, e agai atu i le maota a Paogofie.

O lo’o ta’ua e le afioga i le Faipule, ia le faitau selau o aiga, o lo’o nonofo i lea eria ma a o’o ina la ma savili, e pefu ma palapala ia le ala galue, o lo’o savavali ai alo ma fanua.

Na ta’ua e le faipule a le Tualauta, o lo’o ia malamalama, o le auala galue lea, o lo’o i totonu o ata a le CIP ma o le a lipeaina i se taimi o i luma.

Ma o lo’o talosagaina foi e aiga ma matua, o alo ma fanau o lo’o nonofo i lea eria, ia le o’o atu o pasi a’oga, i nofoaga e tu lata i fale o aiga.

Ua ta’ua foi e Fagaima ia lona galue fa’atasi ma le kamupani a le Vailu’u & Sons, faapea ma le ASPA, pe mafai ona fa’asusu le auala i taimi uma, e fesoasoani ai i le faaitiitia o le pefu.