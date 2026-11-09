TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

FA’ATALITALIA FAAIUGA A LE FAAMASINOGA E ONO SUIA AI LE FAATAU TU’I O OGASAMI

O lo’o fa’atalitalia nei ia se faaiuga a se faamasino feterale i Honolulu, e fa’aalia ai, pe ua solia e le malo feterale, ia le ‘Endangered Species Act’, ina ua o latou sainia ia se lisi, e fa’atauina atu ai ni ogasami loloto, i gatai o Amerika Samoa, mo le eliina (mining).

O lea faaiuga ua talitonuina, e le maua, i luma mai o le aso o le fa’atau tu’i ia Novema 19.

O le tamaitai faamasino ia Jill Otake, o lo’o iloiloina lenei mataupu, ina ua mae’a se iloiloga ia Oketopa 30.

Sa fa’aalia e le alii loia ia J.V. Langkilde, o lo’o tula’i mo le faalapotopotoga o le ‘Earthjustice’, i le vaega fa’asalalau a le Guam Daily Post, e na te le o mautinoa, ia le aso tonu, o le a maua mai ai se faaiuga a le faamasinoga. Ae ua faamanino mai e le tamaitai faamasino ia Otake, o le a taumafai e faia vave se faaiuga, i lenei mataupu.

O Earthjustice, o lo’o avea ma sui o le itu tagi – Fa’asao Amerika Samoa ma le Komiti Fa’asao mo Hawaii.

O lenei mataupu, e taua tele mo Guam, aua o lo’o tapenapena foi e le malo feterale, ia le faatauina atu foi, o a latou ogasami loloto, ia Tesema 16.

Ua saunoa Langkilde, e limiti lava itu sa tilotilo iai ia le atu Mariana. E le o tagai i le a’afiaga o lenei galuega, ma o le tulaga foi lea sa tupu ia Amerika Samoa. Afai ae ioe Otake, ua solia le tulafono i Amerika Samoa, ua fa’aalia e Langkilde, o lona uiga, ua faapena foi ona solia le tulafono i le atu Mariana.

TAGI A LE MAOTA FONO E FAASAGA I LE KOVANA I LE FA’AAOGAINA O TUPE E AUNOA MA SE FA’ATAGANA

Ua i luma nei o le faamasinoga, ia se tagi a le Maota Fono, e faasaga i le afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ona o le fa’aaogaina o tupe a le malo, e aunoa ma se fa’atagana mai i le Maota Fono.

O le aso Lulu, o le vaiaso ua tuanai, sa fa’aulu ai e le loia a le Maota Fono, le susuga ia Nathaniel Savali, ia le tagi a le fono faitulafono.

O lo’o ua taofi le fono faitulafono, ua solia e le kovana ia le Faavae, ma tulafono tau paketi, ina ua ia fa’atagaina ia le tu’uina atu o se tinoitupe e $10.1 miliona, mai tupe faasili a le ARPA, e inivesi, e aunoa ma se faatagana mai i le malo.

E tusa ai ma lenei tagi, e leai se tulafono ua fa’asoasoaina ai tupe faasili a le ARPA, mo le faia ai o lea tulaga, pe faatagaina foi ia le Kovana po o lana faufautua tau tupe, o Brett Butler, ona inivesi tupe lautele, i se kamupani inivesi tuma’oti.

O lo’o ua aofia ai foi i totonu o le tagi, ia le molimau a le pule o le Ofisa o le Procurement, le susuga ia Fred Ledoux, i luma o le komiti a le Senate, lea sa ia faamaonia ai le le fa’ao’oina atu o le konakarate i lona ofisa mo le iloiloina, e tusa ai ma tulaga o le tulafono.

E le gata i lea, o le molimau a le Loia Sili ia Gwen Tauiliili-Langkilde, ia lona fautuaina ia le le faatinoina o lenei konakarate, i le va o le malo ma McKinley. Ma e na te le’i sainia se konakarate, pe sa auai foi i le aveina atu o tupe faasili a le ARPA, mo lea fuafuaga.

O lo’o finagalo ia le maota fono, tauala atu i le latou tagi i le faamasinoga, ina ia fa’amaonia ia le solitulafono o le kovana, i lona fa’atagaina ona inivesi o le $10.1 miliona, o le fa’aaogaina o le $500,000 mo totogi a tagata faigaluega ma le fa’aaogaina o le $519,000 e totogi ai ia ni faatonu, e le i pasia e le fono faitulafono.