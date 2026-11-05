TALA O LE LOTOIFALE
Pago Pago - AMERIKA SAMOA
MASINI TUPE A LE TBS I LE MALAE VAALELE
I se fa’aaliga mai i le Matagaluega o uafu ma malaevaalele (PAAS), ua ta’ua ai le tatalaina o se masini tupe (ATM) a le Faletupe o le Teritori a Amerika Samoa (TBAS), i le malaevaalele, i Tafuna, e faafaigofie ai i le mamalu o le atunu’u femalaga’i, ona maua a latou tupe.
Ua talitonu le PAAS, o se tasi nei o la’asaga lelei, i a latou taumafaiga, mo le faaleleia o le malae vaalele ma fesoasoani i le mamalu o le atunu’u, faapea ma i latou e asia ia le teritori.
Sa fa’aalia e le Faatonu o le PAAS, ia Barney Sene, ia lona agaga fa’afetai i le Faatonusili o le TBAS, ia Owen Peery ma lana aufaigaluega, mo le aloaia o mana’oga a le mamalu lautele ma le galulue so’otau’au ma le PAAS, ina ia mafai ona fa’aavanoaina ia lenei auaunaga.
Sa ta’ua e Sene, o le latou sini autu, ina ia avea le malae vaalele ma se nofoaga e opogi i tagata uma, ma ia faigofie mo tagata uma e afea.
TOE TULAGA LELEI LE SUAVAI I FAGAMALO
I le galulue faatasi a le ASPA ma le Matagaluega e mataituina ia le puipuiga o le saogalemu o le siosiomaga (AS-EPA), ua fiafia e fa’ailoa mai ai ia le toe ave’esea o se fa’aaliga, mo le fa’apunaina o le suavai, i le afioaga o Fagamalo, talu mai Oketopa 28, 2026.
Ae e le’i fa’aleaogaina lea fa’aaliga, sa muamua ona toe fa’amamaina e le ASPA, ia le tanoa vai a Fagamalo, toe iloiloina ma fa’aleleia le pamu, faapea ma le su’esu’eina o masini o lo’o fa’atautaia ia le suavai.
E tolu ni ituaiga suavai sa aoina e le ASPA mai i le tane vai a Fagamalo, mo a latou su’esu’ega.
Na fa’aalia e le Faatonusili a le ASPA, le susuga ia Tupuimatagi Katrina Mariner, ia lona agaga fa’afetai i aufaigaluega uma, o vaega ‘ese’ese a le ASPA, e mataituina ia le suavai, ua mafai ai ona toe faafo’isia ia le suavai a le afioaga o Fagamalo, i se tulaga lelei.
Aemaise ai le ta’ita’iga ma le lagolago a le AS-EPA.