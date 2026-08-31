TALA O LE LOTOIFALE

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

SETEMA - MASINA E FA’ATAUA AI TAPENAGA MO FA’ALAVELAVE FA’AFUASE’I

O le aso 20 o Aukuso, 2026, na sainia ai e le Afioga i le Kovana, Pulaali’i Nikolao Pula, ia se Poloa’iga Fa’alaua’itele, sa fa’aulutalaina, o le “Masina e fa’ataua ai tapenaga mo faalavelave fa’afuase’i – Setema 2026”

O lo’o ta’ua i fa’aupuga o lenei poloa’iga fa’alauaitele, ia le avea o le Masina o Setema 2026, ma “Masina e Fa’ataua ai Tapenaga mo Fa’alavelave Fa’afuase’i, e maua ai avanoa i tagata uma o Amerika Samoa, e tapenapena ai aiga, pisinisi, a’oga ma nu’u, mo so’o se fa’alavelave fa’alenatura, po o fa’alavelave fa’afuase’i, e fa’atupu e tagata, e faapea ai foi ma le soliina o le tulafono, e tagata fa’atupu vevesi’.

E le gata i lea, “ia maua pea le agaga fesoasoani i o tatou tagata, aiga, pisinisi ma nu’u, e fa’aitiitia ai tagata maliliu faapea le pagatia o le tamaoaiga o tagata ma le malo.”

Aemaise ai, o lo’o ua ma’oti mai i totonu o lenei fa’aaliga fa’alauaitele, ia le avea o le matagaluega o le Feterale (FEMA) ma matagaluega, o lo’o gafa ma fa’alavelave fa’afuase’i. Ma o le latou polokalama, o le “faasauni atu, isi ofisa o le feterale, setete, malo lotoifale, nu’u, teritori ma sosaiete, e ofo fua atu la latou tautua.”

Ma ua “galulue faatasi, ina ia iloa ai gaioiga, saunigauniga uma, o fa’alavelave fa’afuase’i, ma a’oa’o atu tagata uma, ina ia silafia ma iloa le gaioiga e tatau ona fai.”

O lo’o ua u’una’ia mai foi i totonu o le poloa’iga fa’alauaitele, ia le tatau “ona matua fa’amalosia tagata o Amerika Samoa, e auai i sauniuniga tu’u fa’atasi, i mea e fai ma ia asiasi i sauniga fa’atosina i le initaneti (ready.gov) ma isi a’oa’oga, ina ia fa’amautu ai sauniuniga a tagata.”

O lea, ua poloa’iina ai e le afioga i le kovana, ia le avea o le Masina o Setema, 2026 ma “Masina ua Fa’atauaina ai Tapenaga mo Faalavelave Fa’afuase’i” ma ia fautuaina ai “tagata uma o Amerika Samoa, ma pisinisi uma, ina ia faifai pea ma fau lelei ni ta’iala e sauniuni ai mo fa’alavelave fa’afuase’i, ma ia galulue faatasi ina ia avea tatou ma nofoaga mautu.”

FAATULAGAINA ASO MO LE ILOILOGA A LE MAOTA O SUI I MATAUPU E A’AFIA AI FUALAAU FAASAINA

O le aso Tofi o le vaiaso nei, Setema 3, 2026, ua fa’atulagaina ai e le Taitaifono o le Komiti mo le Puipuiga Faalotoifale, le Afioga i le Faipule ia Fagaima Larry Sanitoa, ia le faataunu’uina ai o se iloiloga, a le latou komiti, e iloiloina ai fuainumera o mataupu, ia o lo’o a’afia ai fualaau faasaina ma le ave nana o tagata, lea o lo’o mataituina e le Ofisa a le Homeland Security/OTICIDE.

E pei ona fa’alauiloa mai e le afioga Fagaima, i le iloiloga o le ripoti mo galuega faatino a le DHS, mo le kuata tolu, ua fa’aalia ai le tumau pea o le fuainumera o mataupu e a’afia ai fualaau faasaina, lea o lo’o i lalo o le va’ava’aiga a le OTICIDE, ma le leai o se suiga, talu mai le tausaga ua tuanai.

Sa auala atu le talosaga a le afioga i le Faipule, i sana imeli sa lafo atu i le Faatonu o le DHS a Amerika Samoa, le susuga ia Vaetagaloa Glenn Lefiti. Ma na ta’ua ai e Fagaima, ia le talosagaina e lana komiti, o le auai mai ai ma le sui Komesina a le Ofisa o Leoleo faapea le Pule o le Ofisa o Tiute, i lenei iloiloga.

O le tulaga o lo’o atugalu ai le komiti, ona o le fuainumera o mataupu lea o lo’o ta’ua i le ripoti a le OTICIDE/DHS, pe a faatusatusa i mataupu o lo’o taulimaina e le Ofisa o Leoleo, o lo’o fia malamalama le komiti, i tulafono ua fa’atulagaina e le OTICIDE/DHS ma fa’ai’uga ua mafai ona maua mai.

E le gata i lea, o le amataga o le tausaga ua tuanai, sa tu’uina atu ai i le OTICIDE, ia le malosiaga faatulagaina, e mafai ai ona ave faapagotaina se tasi, ina ia mafai ai ona fa’asagatau atu lenei ofisa, i solitulafono e a’afia ai fualaau faasaina ma le ave faanana o tagata.

O nei, lea ua toe tatalaina ai tauaofiaga a le Maota Fono, e taula’i i le paketi fuafuaina a le Faigamalo, mo le tausaga tupe 2027.

PENEFITI FAAOPOOPO MO ‘FOOD STAMP’ MO E O LO’O AGAVA’A

I se fa’asalalauga faalauaitele mai i le Matagaluega Tautua ma Alagamanuia mo Tagata Lautele (DHSS), ua fa’alauloa mai ai e le afioga i le Faatonu, le susuga ia Panisia Neueli, ia le taliaina e le Matagaluega o Fa’ato’aga a le Malo o Amerika, e ala i le latou ofisa, ua ta’ua o le “Food and Nutrition Administration), ia se talosaga mo se penefiti fa'aopoopo, e faatasi ona tufatufaina, ae e le’i tapunia le tausaga fa’aletupe 2026.

“Ma ona o lenei fa’atagana, o le a faatasi ona fa’aopoopo penefiti taumafa e $110 lona aofa’iga mo e o lo’o ‘auai i le Polokalama Fesoasoani mo Taumafa i Amerika Samoa.”

O nei penefiti faaopoopo, e afatupeina i seleni o lo’o totoe mai i le alagatupe mo le ASNAP mo le tausaga fa’aletupe nei.

O lona uiga, e pei ona ta’ua i le fa’asalalauga faalauaitele a le DHSS, o le aso muamua o Setema, o le a tu’uina i totonu o ‘card’ o le EBT, le aofa’iga masani o penefiti, ma se faaopoopoga, e fa’atasi ona faia, e $110.

Ua faamanatu mai foi e le DHSS, ia i latou um aua agava’a mo nei fesoasoani, ina ia o’o atu ia Setema 30, 2026, ua mae’a ona fa’aaoga uma penefiti, o lo’o iai i totonu o EBT cards, e aofia ai ma le faaopoopoga e $110.