TALA O LE FONO

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TOE FA’AITIITIA PAKETI FUAFUAINA MO LE TAUSAGA 2027 I SE FONOTAGA NA’O SUI FAITULAFONO

I se fonotaga sa faia na’o sui o le Komiti o Paketi ma Tupe Fa’asoasoa a maota e lua, i le amataga o le vaiaso, sa faapea ona tele se suiga, na faia i le Tala o le Tupe mo le Tausaga Tupe 2027.

Ina ua taunu’u sui o vaega fa’asalalau, mo iloiloga, e pei ona masani, sa fautuaina i latou, sa le faatagaina i latou, i totonu o le Faletalimalo a le Maota Fono, lea na fono ai sui o le komiti o maota e lua. Ma sa fa’ailoa i sui o vaega fa’asalalau, o lenei faaiuga, sa tu’usa’o mai i taitai o le Maota Fono.

E tusa ai ma ripoti sa mafai ona maua mai, i le faaiuga o le fonotaga, sa fa’aalia ai le toe suia e sui faitulafono, ia fuainumera o le paketi, sa fa’auluina e le sui faufautua sinia a le Kovana, ia Brett Butler. Ma o le tele o nei suiga, o lo’o a’afia ai ia ofisa ma matagaluega, e le’i pasia e le maota fono a latou Faatonu.

O nisi o suiga, na aofia ai le toe suia o totogi mo nisi o faatonusili, atoa ai ma le suiga o a latou ‘titles’, e o gatasi ma o latou totogi.

O se tasi o vaega sa tele iai ia iloiloga a sui faitulafono, o le vaega mo tupe aoina lotoifale, o le paketi mo le tausaga tupe 2027, aemaise lavae tupe o lo’o iai so latou sootaga i initeri mai i tupe a le ARPA.

Sa aofia foi i le paketi fuafuaina a le kovana, ia se vaegatupe e pe a ma le $13 miliona, lea na fesiligia e sui o le komiti, pe o le aofaiga sa’o lea o lo’o i totonu o tusi tupe, i le taimi nei.

I le faaiuga o la latou iloiloga, sa ‘autasi ai le komiti, ina ia toe faaitiitia le fuainumera, i le $4.2 miliona, ina ia aofia ai ma le paleni lea o lo’o totoe i interesi a le ARPA, pe a mae’a ona to’esea ia le $10.1 miliona lea sa inivesi i le UAE (United Arab Emirates).

O lona uiga, ua le toe $137 miliona ia le paketi fuafuaina mo le Tausaga Tupe 2027, ae ua toe $129 miliona.

Ma o lenei suiga, o le a faapea ona a’afia ai tupe fa’aagaga mo le paketi mo Polokalama Faapitoa. E le gata i lea, ua toe suia foi e sui o le komiti a le Maota Fono, ia lisi o poloketi, e aofia ai le poloketi o le CIP a le faigamalo.

O le aso ananafi, sa iloiloina ai e le Maota o Sui, ia le paketi toe suia, i lona faitauga lona lua. Ma faia ai sa latou palota, ona fa’ao’oina atu lea i le Senate mo sa latou iloiloga.