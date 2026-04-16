Tagi a se fafine i le toe fai o leisi faaipoipoga a lona to’alua

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O le aso 21 o Mati, 2026, na tula’i ai le susuga ia Joe Senio, i luma o le Faamasinoga Faaleitumalo, e tali i ona moliaga, i le toe faia o seisi ana faaipoipoga, ae e le’i tatalaina lana faaipoipoga muamua, atoa ai ma moliaga o le faia o faamatalaga le faamaoni, i luga o se talosaga mo se laisene faaipoipo.

O lenei faamainoga, na afua mai i se su’eu’ega a leoleo sa faia, ina ua faila e le Ofisa o Pepa Fanau (Office of Vital Statistics), ia se fa’asea, ona o ni faafitauli na tula’i mai i faamaumauga o le faaipoipoga a le na molia.

Na molia ia Joe Senio, i le faia o ni ana faaipoipoga e lua – O se vaega ‘A’ i soitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Atoa ai ma moliaga i lona faia o ni molimau le faamaoni –O se vaega ‘A’ i soitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e le silia ma le tasi tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

E leai se vaegatupe na fa’atulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, sa tu’uina atu lenei mataupu i le vaega ale Homeland Security, ma faia ai se su’esu’ega i le tala’aga o le soifuaga faaipoipo a le na molia, faapea ma faamaumauga sa ia fa’ao’oina atu i le ofisa a le malo.

E pei ona sa ta’ua i fa’amaumauga a le faamasinoga, na fa’atalanoa e vaega su’esu’e ia le na molia, ia Ianuari 7, 2026, i le ofisa a le OTICIDE, lea o lo’o i le laumua a le Homeland Security. Na mua’i fautuaina le na molia,e tusa ai ma ona aia fa’aletulafono, e aofia ai lona aia e le faia ai sana faamatalaga, ma lona aia e taofia ai le faatalanoaga o ia, i so’o se taimi e finagalo ai. Ae na filifili le na molia, e faataunu’u pea lona faatalanoaga.

I lea fa’atalanoaga, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia le faia o sana faaipoipoga faaletulafono, ia Me 2022. Ae peitai, sa ia faatumuina se pepa talosaga mo seisi laisene faaipoipo, ma ia tusia ai i totonu o lea pepa talosaga, le leai o sana faaipoipoga muamua. Sa ta’ua ai e vaega su’esu’e a le malo, ia le le moni o lea faaupuga, on aua mae’a ona faia se faaipoipoga muamua a le na molia.

E le gata i lea, o lo’o ua fa’aalia i ni molimau, ia le fa’atumuina e le na molia, o le pepa talosaga mo se isene faaipoio, i le aso lava e tasi, ma ia ta’ua ai, o ia o lo’o nofofua.

Na fa’aalia foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, e faapea, o le aso 10 o Tesema, 2025, na faaipoipo ai le na molia ma seisi, i le fale faamasino o Faamasinoga Mauauga, a Amerika Samoa. Ma o lenei faaipoipoga lona lua, e pei ona ta’ua e vaega su’esu’e a le malo, sa faia e aunoa ma le faia o se tete’aga faaletulafono, a le na molia, mai i lana faaipoipoga muamua, ma ia solia ai le tulafono.

O se vaega o le su’esu’ega na faia, na iloilo ai e vaega su’esu’e a le malo ia le molimau a le tina sa fa’atalanoaina e vaega su’esu’e i le amataga, i le ofisa a le Homeland Security.

I lea molimau, na fa’amaonia ai e le tina e ana le tagi, sa ia faaipoipo ma le na molia, ia Me 2022, ma o lo’o tumau le la faaipoipoga, ae na nofo malamalama, i le faaipoipoga lona lua a lona to’alua (le na molia), i se mea o Tesema 10, 2025.

Ma na ta’ua e le itu tagi, ia le faia e le na molia, o seisi ana faaipoipoga, ae o lo’o ia iloa, o lo’o iai sana faaioipoga faaletulafono. Ma na fa’aalia e le na tagi ia lona popolega i tulaga taufa’asese ua faia e le na molia, faapea ma ni faasalaga faaletulafono e ono tula’i mai ai.

Na o’o atu foi su’esu’ega a vaega su’esu’e a le malo, i faamaumauga mai i le Ofisa o Pepa Fanau, lea na aofia ai ia talosaga mo laisene faaipoipo, o faamaumauga o molimau atoa ai ma le pepa faaipoipo a le na molia, mai i le tausaga e 2022.

E le gata, sa su’esu’eina e vaega su’esu’e a le malo, ia faamaumauga e faatatau i le faaipoipoga lona lua, e aofia ai le pepa talosaga mo se laisene faaipoipo ia Tesema 3, 2025, o le pepa molimau mai i le na molia, o le laisene faaipoipo faapea ai le pepa faaipoipo mai ia Tesema 10, 2025.

Ma na ta’ua foi i fa’amaumauga a le faamasinoga, le leai o se faamaumauga o se pepa tete’a, i le va o le na molia ma lona to’alua, mai i lana faaipoipoga muamua.