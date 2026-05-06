Su’esu’e e leoleo ia se nofoaga e fiafia fanau a’oga e tafafao ai ae tia’i a’oga

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

O Mati 30, 2026, na agai atu ai leoleo e su’esu’e se mataupu, i se fa’asea e faatatau i fanau a’oga, ua fai ma latou le masani, o le tia’i a’oga, ae o tafafao i se fale tu’ufua i Petesa. Ma i su’esu’ega a leoleo, ua molia ai se alii 21 tausaga, i le fa’amalosi tamaitai ma le faia o amioga mataga, i ni teine talavou se to’alua.

[Ua le lomia igoa o i latou na a’afia ma molia i lenei mataupu, aua le puipuiga o fanau talavou sa a’afia.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, o le ripoti na o’o atu i le ofisa a leoleo mai i se fafine, e tusa ai ma ni fanau a’oga mai i a’oga maualuluga, o lo’o molimauina le o atu i sona fale tu’ufua i le itu i Sisifo-Tutotonu, o Tutuila.

Ma o lo’o iai se talitonuga, o nei fanau a’oga, ua le o i le aoga, ae ua o atu i le tafafao i le fale tu’ufua, ma o se popolega na tula’i mai i tuaoi, ona o le solivale o fanua ma le masalomia o le faia o ni soligatulafono, i le fale.

Ae peitai, sa sili atu ona mata’utia le tulaga sa tupu i lea nofoaga. Ma e tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na faatalanoaina e leoleo ia ni fanau talavou se to’alua, na fa’ailoa i leoleo ia le faamalosia o ni tamaitai talavou se to’alua, i le fale tu’ufua, ia Mati.

Sa mafai ona fa’atalanoaina e leoleo ia nei tamaitai, faatasi ma o la matua. Sa talosagaina e se tasi o tamaitai talavou, ia le faia o lona fa’atalanoaga e se leoleo tamaitai. Na faamatalaina e le tamaitai talavou, ia le la tu’ua o le aoga ma sana uo, ma la agai atu i le fale tu’ufua.

Na ta’ua i faamaumauga a le faamasinoga, ia le to’atele o fanau talavou, sa fa’aaogaina ia le fale tu’ufua, ma nofoaga e fetaui ai ma tafafao ai, e aunoa ma le iloa atu e seisi. Ma o iina na feiloai ai tamaitai a’oga na a’afia, ma le alii na molia.

Sa faapea ona liliu le su’esu’ega a leoleo, i le alii na molia ma ina ua fa’atalanoaina o ia e leoleo, sa ia fa’amaonia lona fai’aiga ma tamaitai talavou e tusa, i le fale tu’ufua.

Na maua foi i su’esu’ega a leoleo, ia le iai o sikareti ma ‘ava malosi, i le fale tu’ufua lea na fa’apotopoto ai ia fanau a’oga. Ma sa iai se talitonuga i leoleo, i le tosina atu o fanau a’oga i lea nofoaga, i le fa’aaogaina o sikareti ma ‘ava malosi.

O moliaga na faia fa’asaga i le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1 & 4: Faamalosi teine – O se vaega ‘E’ i solitulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, i le va o le lima ma le 15 tausaga.

Faitauga 2 & 5: ‘Deviate Sexual Assault’ – O se vaega ‘I’ i solitulafono mamafa, ma e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le fitu tausaga, po o se sala tupe e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 3 & 6: ‘Sexual Abuse’, i lona tulaga muamua – O se vaega ‘O’ i tulafono mamafa, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le lima tausaga, po o se sala tupe, e le silia ma le $5,000; po o faasalaga uma e lua.

Sa lokaina le na molia, e aunoa ma se vaegatupe faatulagaina, e mafai ona toe tatalaina ai le na molia mai i le falepuipui, a’o fa’agasolo lona faamasinoga.