So’ona fai e se tamaloa ia lana fanau iti ina ua fiu e su’e le fafaga ma’a telefoni

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

I le te’a o le 7 i le po o Fepuari 3, 2026, na agai atu ai leoleo i le afioaga o Fagatogo, ina ua ripotia mai ai le misa a se ulugalii.

[Ua le lomia suafa o i latou na molia ma a’afia i lenei fa’alavelave, ona o le puipuiga o fanau iti.]

E tusa ai ma fa’amaumauga a le faamasinoga, na o’o atu se vala’au i le ofisa a leoleo, mai i se tina loto mafatia, ona o se fa’alavelave o lo’o tupu i totonu o lona aiga, o lo’o a’afia ai lona to’alua.

Ina ua taunu’u atu le taavale a leoleo i tua o le fale faamasino, sa va’aia ia se tina i autafa o le alatele, o lo’o talotalo atu mo se fesoasoani. Sa molimauina e leoleo ia le mafatia o lea tina.

Ina ua fa’atalanoa e leoleo ia le tina, sa ia faamatalaina le fo’i atu o lona to’alua mai i ana toleniga a le latou ‘auva’a, ma amata ona su’e lana fafaga ma’a mo lana telefoni.

Na fiu lona to’alua e su’e, ae ua le maua le fafaga ma’a telefoni. Sa ia (le na molia) fesiligia foi lona to’alua (tina na a’afia), po o fea le fafaga ma’a telefoni, ae na tali le tina, e na te le iloa.

O iina na oso ai le le fiafia o le na molia, ae o le taimi lea, o lo’o iai le fanai iti a le ulugalii, i totonu o le fale. I lona ita tele, sa tago ai le na molia, ma u’u mai le fanau ma togi i la’ua i luga o le moega. O le va o le nofoa na iai le fanau ma le moega, e pe a ma le ono futu.

Na ta’ua i fa’amaumauga a le malo, ia le ‘e’e o le tina i lona to’alua (le na molia) ma fai iai e ‘aua le toe fai faapena o le la fanau. Ae na faateteleina le mataupu, ina ua amata ona tau’ai e le na molia, ia meafale o le fale, na aofia ai ma meata’alo a le fanau, agai i le tina.

Ma sa ta’ua foi i fa’amaumauga a e malo ia le savali atu o le na molia, i le tina, e fa’afoliga mai o le a fasi. O le mea lea na ‘a’apa atu ai le tina na a’afia i se seleulu ma amata ona taumafai e puipui ai o ia, ma na faapea ona manu’a ai le na molia.

Ae sa mafai ona se’i ‘ese e le na molia, ia le seleulu mai i le tina ma fasi loa le tina. Ona fa’atonu lea e le na molia, ia le tina, e alu ‘ese ma le fale, ma ia (le na molia) amata ona tau’ai i fafo ia meatotino a le tina.

Na molimauina e leoleo ia manu’a i foliga ma lima o le tina na a’afia. Ma na fa’ailoa atu foi e le tina i leoleo, ia le tupu muamua foi o nei fa’alavelave, ae na te le’i ripotia.

Sa aveina atu e leoleo ia le ulugalii i le ofisa a leoleo, mo le fa’aauauina o a latou su’esu’ega.

I le fa’atalanoaga a leoleo ma le na molia, sa fa’amaonia ai e le na molia, ia lona ina ua fiu e su’e lana fafaga ma’a telefoni faapea ai ma ana gaioiga sa faia. Sa ia faamaonia foi lana gaioiga sa fai i lana fanau, ma le tau’aia o lona to’alua i ni meatotino i totonu o le fale. Ma le fa’aaogaina e lona to’alua, o se seleulu e puipui ai o ia, ma le la tauiviga na fai. Ae na ta’ua e le na molia, na mafua ona o la tauivi ma lona to’alua, ona ua fa’alala atu e lona to’alua ia te ia, ia le seleulu.

O moliaga a le na molia, na aofia ai:

Faitauga 1: Fa’ao’olima i lona tulaga e tolu (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘A’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i le tausaga atoa, po o se sala tupe, e le silia ma le $1,000; po o faasalaga uma e lua.

Faitauga 2: Faatupu Vevesi i Nofoaga Tuma’oti (sauaga i totonu o le aiga) – O se vaega ‘I’ i solitulafono mama, e mafai ona nofosala ai i le falepuipui, e o’o atu i aso e 15, po o se sala tupe, e le silia ma le $300; po o faasalaga uma e lua.

Na lokaina le na molia, e aunoa ma se tupe faatulagaina, e mafai ona tatalaina ai i tua, a’o faagasolo lona faamasinoga.