Se faamama avega i le au fai vaa 'afaloloa a Amerika Samoa

Pago Pago - AMERIKA SAMOA

Ua talosaga atu ai nei le Faatonu o le Matagaluega o le Gataifale ma le Vaomatua ia Taotasi Archie Soliai ile Vaega a le Puipuiga o le Gataifale a le fetarale, U.S Coast Guard, e taga'i ane i le faataatia ese lea o aiaiga mo le Tusi Faamaonia poo U.S Masters Certification, mo na'o kapeteni o Vaa afaloloa poo U.S longliners o loo fagogota atu i Amerika Samoa.

O le talosaga na faaulu atu i lona tulaga faa Taitaifono o le Fono o le Pulega o Fagotaga o le Itulagi Sisifo ole Pasefika poo le Western Pacific Regional Fishery Management Council. I le tusi o Tesema 21, 2022 , sa saini ai foi le faatonu o le pulega, Kitty Simmonds ma faatutausi atu i le Rear Admiral Mike Day, Commander 14th US Coast Guard.

O le tusi lea, mai le fono lona 193 a le Pulega o le Western Pacific Regional Fishery Management Council, i le amataga o le masina o Tesema, sa tele ni manatu na tuuina atu ai e fatatau Faiga faiva i Amerika Samoa.

"O le manaoga o le Fono faatonu, e tagai ane le U.S Coast Guard i le faataatia ese lea o aiaiga mo le U.S Master certification mo Vaa Afaloloa poo longliners a Amerika Samoa."

I le maitau a le Fono faatonu lea, o aiaiga o le U.S Masters a Amerika Samoa, ua avea ma faamamafa poo pa puipui e le tusa ai mo le au faifaiva mo le tele o mafuaaga.

"Muamua , o le U.S Masters Certificate e mana'omia le tusifolau Amerika. Ole tele o Kapeteni e agavaa, e leai se tusi folau Amerika, poo le le agavaa lava foi ise tusifolau Amerika.

"Ua taofiofia ai tagata o loo iai U.S Master Certification. Lona lua, o Tuspasi faapitoa na e mana'mia ai le suesuega o fualaau faasaina e faamaonia e le malo feterale (federally -approved drug test) ae le maua i Amerika Samoa, e taugata feoaiga i Amerika e faatino ai."

Ta'ua e Taotasi, o le suega o le tusipasi o le Master e taugata le aoaoga lena (faatusa i tupe maua iinei) ae tatau ona mafai ona faatino i Amerika Samoa.

"I Amerika Samoa e le'o maua uma e ona tagata mea e mana'omia, e silia i le afa o lona faitauaofa'i, ei lalo o le laina o tagata Amerika e le malosi o latou tamaoaiga pe lima vaivai"

"Mo na mafuaaga uma, ua talosagaina ai le U.S Coast Guard e faataatia ese aiaiga pei o le U.S Master certification mo Vaa afaloloa U.S Longliners a Amerika Samo "Faamolemole e tautuana le talosaga e faamama avega mai ai ia Amerika Samoa."

Na tuuina atu foi kopi lea tusi i le Susuga a Frederick Tucher, Pacific Islands Section Chief; NOAA Office of General Counsel Sarah Malloy; Regional Administrator, Pacific Islands Regional Office LCDR Jessica McCollum; U.S. Coast Guard l4th District; Krista Corry, President of Tautai o Samoa Longline and Fishing Association; ma le Susuga a William Sword, Council Member poo le sui o le Fono.